İzle Kanunsuz Topraklar 4. bölüm (YENİ BÖLÜM) tek parça kesintisiz

KANUNSUZ TOPRAKLAR İZLE 4. BÖLÜM CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

Kanunsuz Topraklar yeni bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşanacak ve FOX TV full reklamsız tek parça yeni bölüm (4. BÖLÜM) olarak ekranlardaki yerini alacak. Dizinin 4. bölümü Kanunsuz Topraklar FOX TV HD izle yeni bölümde izleyiciyle buluşacak ve ekranlarda olacak.Davut, devletin silahlarını çalan Kasapoğlu için çalıştığından asılarak idam edilmek üzere darağacına çıkarılır ama hiç ummadığı biri son anda yardımına yetişerek onu ipten alacaktır. Ölen madencilerin eşleri madende çalışmayı kabul eder. Gülfem şimdi babasına verdiği sözü tutmak ve Ali Gelik'le evlenmek zorundadır. Nişan gecesi Davut bu evliliği nasıl engelleyeceğini düşünürken, Kasapoğlu'nun Ali'ye pusu kurduğunu ve nişan merasiminden dönüşte arabasını silahlarla tarayarak onu öldüreceğini öğrenir. Kasapoğlu'nun bilmediği şey; arabada Gülfem'in de olduğudur...Gülfem, onu Çolak'ın elinden kurtarmak için jandarmaya haber vermeyen babasından hesap sorar. Malik Bey ise Çolak'ın ölümüyle rahatlamıştır çünkü Çolak, Malik Bey'in hayatını kökünden değiştirecek kirli bir sırrını bilmektedir. Babasının, Gülfem'i Ali Gelik'le evlendireceğini öğrenen Yavuz, Ali Gelik'i vazgeçirmek için Asude üzerinden bir plan yapar. Ali'yle evlenmek istemeyen Gülfem adamın karşısına çıkıp bunu açık açık yüzüne söyler. Ne var ki bugüne kadar hiçbir kadın tarafından ret edilmemiş olan Ali durumu bir gurur meselesi yapacaktır. Malik Bey tarafından ustabaşı yapılan Davut, işçilerin haklarını iyileştirmek isteyince karşısında yine Malik Bey'i bulur. Üstelik adam ölen işçilerin ailelerini evlerinden çıkarmak ve yerlerine yeni gelecek işçileri yerleştirmek istemektedir. Gülfem, Davut'a yardım etmek için onunla beraber hareket etmeye karar verir lakin karşılaşacağı güçlükler ona hayatın hiç bilmediği gerçek yüzünü gösterecektir.(Uğur Güneş)(Esra Bilgiç)(Necip Memili)(Kaan Taşaner)(Murat Daltaban)(Onuryay Evrentan)(Eylül Su Sapan)(Serdem Paçal)FOX TV'nin sevilen dizisi Kanunsuz Topraklar dizisinin nerede çekildiğine ilişkin detaylar belli oldu. Dizinin bölümleri Zonguldak'ta yapılıyor ve ayrıca dizide de Zonguldak'ta maden yataklarının olduğu bir kasaba yer alıyor.