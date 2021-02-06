İzle İbo Show yeni bölüm 6 Şubat Cumartesi bu akşam konukları

İbrahihm Tatlıses'in televizyon programı İbo Show'un 12. bölümde yer alacak konukları: Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan

İBO SHOW NEREDE ÇEKİLİYOR?



Star TV ekranlarında yayınlanan ve İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un nerede çekildiği belli oldu. İbo Show StarTV'nin İstanbul Maslak'ta Atatürk Oto Sanayi yakınındaki stüdyolarında çekiliyor.



İBO SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?



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