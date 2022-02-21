İZLE Göztepe Galatasaray maçı, Göztepe Galatasaray CANLI

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21 Şubat 2022 19:57
İZLE Göztepe Galatasaray maçı, Göztepe Galatasaray CANLI
LİNK Göztepe Galatasaray kesintisiz yayın! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Galatasaray HAtay Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA






GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?

Göztepe ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, GÖZTEPE GALATASARAY MAÇINI CANLI DİNLE

GÖZTEPE GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE




Göztepe Galatasaray maçı öncesi son durum
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan.

60. randevu

Galatasaray ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 59 maçtan 34'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 92-42 üstünlüğü bulunuyor.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

Ligde son 14 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.

Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

Torrent yönetiminde henüz kazanamadı

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile de berabere kaldı.

İzmir'deki maçlar

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 15-9 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'deki maçlarda Galatasaray 42, Göztepe ise 25 gol attı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 59 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.


Göztepe ilk 11'i



Galatasaray ilk 11'i
Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Erick, Babel, Kerem, Halil, Mustafa.





Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi.

Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

İki takımın eksikleri

İzmir temsilcisinde kart cezalısı Atakan Çankaya müsabakada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek. Ömer Bayram ise ceza sınırındaki isim.

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