İzle Gönül Dağı 29. bölüm (YENİ BÖLÜM) TRT 1 HD full

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Gönül Dağı 29. bölüm 22 Mayıs Cumartesi izlemek isteyenler ekran başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleniyor ve izleyenler büyük keyifle takip ediyor. Canlı yayın Gönül Dağı 29. bölüm izle büyük merakla hayranları tarafından takip ediliyor.



Gönül Dağı 29. bölüm 22 Mayıs 2021 Cumartesi saat 20:00'de TRT 1'de yayınlanıyor.



Amcaoğulları yapılan son masraflarla birlikte ciddi bir borca girmiştir. Alacaklıların kapıya dayanmasıyla birlikte iflas ettiklerini anlayan amcaoğullarını bir de Zahide'nin yaklaşan düğünü iyice sıkıntıya sokar. Amcaoğulları bu durumu çözmek için her yolu deneyeceklerdir, fakat bu o kadar da kolay olmayacaktır.

Sefer ve Zahide'nin düğün hazırlığı hızla devam ederken, masraflar da artmıştır. Bir de Sefer'in analığının akrabaları Sefer'den evi isterler. Bir yanda maddi problemler, bir yandan da oluşan ev krizi, herkesi iyice endişelendirir. Taner'in sorunları çözmek için son çare olarak yapacağı büyük fedakarlık ne olacaktır?

Gedelli'de bayram şenliği var… Gedelli'nin sıcak ikliminde bayram bütün coşkusuyla kutlanıyor, yüzler gülüyor… Ramazan, bayramın son günü yapılacak olan şenlik için Münir Bey'e mehter takımı getireceğine dair söz verir. Amcaoğulları Ramazan'ın bu sözü üzerine mehteri ayarlamaya çalışırken üstüne bir de Cemile çocukluğunda yediği bir balığı aşerince hepten karışırlar. Amcaoğulları bu karışıklıktan çıkabilecek midir? Sefer, Zahide ve çocuklar hep birlikte evin tadilatına başlamış düğün havasına girmişlerdir. Bütün işleri zamanında yetiştirebilecekler midir?

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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?



TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.







Gönül Dağı 29. bölüm izle full tek parça canlı detayları için haberimize göz atabilirsiniz.

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı...Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat... Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..Gönül Dağı 29. bölüm 22 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'de ekranlara gelecek. Yeni bölüm tek parça her cumartesi TRT 1'de olacak.Yeni bölüm Gönül Dağı yine tek parça kesintisiz full canlı olarak 22 Mayıs Cumartesi 29. bölüm TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerin zirvesinde yer alan dizi Bir Anadolu Masalı olarak değerlendiriliyor. TRT 1 ekranlarının sevilien dizisi Gönül Dağı ilk bölümünden bu yana kesintisiz izleniyor ve takipçileri yeni bölümü merakla bekliyor.