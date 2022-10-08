İZLE Giresunspor Beşiktaş maçı canlı, Giresunspor Beşiktaş link

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Valerien Ismael'in bu maçtaki anahtar oyuncularından biri de Gedson Fernandes olacak. Giresunspor maçında Salih Uçan'dan yararlanamayacak olan Valerien Ismael'in gözü Gedson Fernandes'te. Fransız teknik adam orta sahada Dele Alli ve Josef'in yanında Portekizli genç oyuncu görevlendirecek. 23 yaşındaki Portekizli oyuncunun, kalabalık savunmalara karşı etkili olduğunu düşünen Valerien İsmael, genç oyuncudan özellikle forvetlere yakın oynamasını ve onları desteklemelerini istedi. Gedson bu sezon Beşiktaş'ta 8 maçta 624 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.
Dele Alli'nin Giresunspor planı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın sansasyonel transferi Dele Alli, siyah-beyazlılardaki ilk golünü Ankaragücü'ne atmıştı. Teknik direktör Valerien Ismael'in Dele Alli'den beklentisi büyük. Ankaragücü maçı sonrasında sakatlanan ve formasına Fenerbahçe derbisiyle geri dönen İngiliz yıldız dev maçta skor üretememişti. Teknik ekip tarafından bu akşam Giresunspor'la oynanacak müsabakaya özel olarak hazırlanan Dele Alli, Karadeniz deplasmanında ortaya koyacağı etkin futbolla hem hücum hattında forma giyen arkadaşlarına destek vermeyi hem de yakalayacağı fırsatları değerlendirerek gol bulmaya çalışacağı belirtildi. Teknik ekibin büyük beklenti içinde olduğu siyah-beyazlı oyuncu, bu ilgiye maksimum şekilde karşılık vermek için sahada olacak.
Valerien Ismael'den zorunlu rotasyon
Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle Giresunspor karşısında oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Valerien Ismael kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan Salih Uçan, bu sezon tüm maçlarda görev almıştı. Salih Uçan'ın yokluğunda Beşiktaş'ta 8+3 kuralına bağlı olarak 3 yerli oyuncu rotasyonu da değişmek zorunda kalacak. Teknik direktör Valerien Ismael'in, kaleci Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç'un yanında üçüncü yerli isim olarak Umut Meraş veya Tayfur Bingöl ikilisinden birini görevlendirmesi bekleniyor. Öte yandan Fransız teknik adamın Cenk Tosun'u da ilk 11 için denediği de öğrenildi.
Giresunspor Beşiktaş maçı hakemi kim
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Çotanak Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Mücadele beIN SPORTS'yan yayınlanacak. Giresunspor - Beşiktaş maçında VAR'da Mustafa Öğretmenoğlu olacak. Öte yandan AVAR'da ise Serkan Tokat görev yapacak.
Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Ramon Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Kuwas, Görkem, Sainz, Bajic.
Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle yarınki maçta takımdaki yerini alamayacak. Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan Salih Uçan, bu sezon tüm maçlarda görev almıştı. Salih Uçan'ın yokluğunda Beşiktaş'ta 8+3 kuralına bağlı olarak 3 yerli oyuncu rotasyonu da değişmek zorunda kalacak. Teknik direktör Valerien Ismael'in, kaleci Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç'un yanında üçüncü yerli isim olarak Umut Meraş veya Tayfur Bingöl ikilisinden birini görevlendirmesi bekleniyor.
Ghezzal ve N'Koudou kadroda
Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou Giresun kafilesinde yer aldı. İki futbolcu, teknik direktör Valerien Ismael'in forma vermesi durumunda forma giyebilecek.
Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber
Beşiktaş'ta üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası Giresunspor maçının önemi iyice arttı. Rachid Ghezzal'ın dönüşü, siyah-beyazlıları biraz olsun sevindirse de son gelen haberler keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcusu hafta içindeki antrenmanlarda yeniden ayağında ağrı hissetti. Ghezzal'ın Giresunspor deplasmanında oynayıp oynamayacağı belirsiz duruma geldi. Valerien İsmael, futbolcusunu riske etmemek adına doktordan gelecek raporlara hareket edecek. Ghezzal'ın Giresunspor maçında son yarım saat oynaması ihtimaller arasında.
Valerien Ismael: "Bize galibiyet yetmez"
Beşiktaş üstündeki karabulutları dağıtmak adına bu akşam Giresunspor deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak. Üç haftadır kazanamayan siyah-beyazlılarda hedef tahtasındaki isim Valerien Ismael. Ismael, oyuncularıyla çarpıcı bir konuşma yaptı. Yönetimin bütün desteğini arkasına almış olmasına rağmen taraftarın ciddi şekilde eleştirdiği Fransız teknik adam, 10. haftadaki Trabzonspor maçına protestolar altından çıkmamak için Giresun maçını kazanmak zorunda. Üst üste yaşanan puan kayıpları ve sahadaki kötü futbola rağmen takımdaki hava olumlu. Futbolcuların hepsi üç puan için hırs yapmış durumda. Teknik direktör Valerien Ismael oyuncularıyla yaptığı son konuşmada sadece galibiyet değil, güzel futbol ve bol gol beklediğini söyledi. Öte yandan siyah-beyazlı yöneticilerin tamamı bu kritik maçta takıma destek vermek için Giresun'a gitti. Yönetim tribünde tam kadro yer alacak.
Umut Meraş ilk peşinde
Beşiktaş'taki geleceği tartışma konusu olan Umut Meraş gözünü Giresunspor karşılaşmasına dikti. Meraş, teknik direktör Valerien Ismael'den şans bekliyor. Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku'nun yorgunluk belirtileri göstermesi ve aynı zamanda 8+3 kuralını düşünen Valerien Ismael, Umut Meraş ya da Tayfur Bingöl'ü Giresun maçında 11'de kullanmayı düşünüyor. Takımdan ayrılacağı gündeme gelen ve formasından uzak kaldığı için üzgün olan Umut Meraş da şans bekliyor. Meraş bu sezon Beşiktaş'ta hiç ilk 11'de başlamadı. Ismael, Meraş'ı tercih ederse bu sezon futbolcu bir ilki yaşayacak. Meraş 4 maçta toplam 38 dakika süre alabildi.