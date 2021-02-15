İZLE Gençlerbirliği Beşiktaş maçı, Gençlerbirliği Beşiktaş CANLI

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe ile zorlu bir zirve yarışına giren siyah-beyazlı takım, 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 48 puan topladı. Beşiktaş, son 3 deplasman maçında bir galibiyet ve 2 beraberlikle 3 puan aldı. Atakaş Hatayspor ile dış sahada 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki deplasman mücadelesinde ise Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Beşiktaş, son deplasman karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Gençlerbirliği ise ligde beşer galibiyet ve beraberlikle 20 puan elde etti.

Süper Lig'de haftanın son maçlarından birisinde Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi Konyaspor ile kupada çok zorlu 120 dakika oynayan Beşiktaş cephesinde biraz yorgunluk hakim diye düşünüyorum. Özellikle bunların yanı sıra Rıdvan, Nsakala, Oğuzhan, Vida ve Montero'nun olmaması Sergen Yalçın'ı ciddi zorlayabilir. Bu olumsuzluklara rağmen ben Kara Kartalın kendisine göre çok daha zayıf kadroya sahip olan rakibi karşısında 3 puana yakın olduğunu düşünüyorum. Ankara ekibi ateş hattının ortasında yer aldığından yoğun mücadele verecektir ama bence güçleri yetmez. Beşiktaş kazanır seçimi doğru tercih olacaktır.

4.75: Gençlerbirliği

4.00: Beraberlik

1.32: Beşiktaş

2.15: 2.5 Altı

1.40: 2.5 Üstü

1.58: KG Var

1.85: KG Yok

📍Ankara ⏰16:00



Süper Lig'in 25. haftasında Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının da yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor. ☃️https://t.co/x02pFAgunY



— Sporx (@sporx) February 15, 2021

Siyah-beyazlı takımın savunmasındaki eksikler teknik direktör Sergen Yalçın'ı endişelendiriyor.

İttifak Holding Konyaspor ile ligde oynanan maçta çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan sol bek Fabrice N'Sakala, karşılaşmada görev alamayacak. Son lig maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören stoper Domagoj Vida da cezası nedeniyle takımını karşılaşmada yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta cezalı oyuncuların yanı sıra, savunmadaki sakatlıklar da Yalçın'ı kadro kurmakta zorlayacak.

Siyah-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan İspanyol stoper Francisco Montero, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek bir diğer isim.

Trabzonspor maçında sakatlanan ve bireysel çalışmalarını sürdüren genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu Gençlerbirliği karşısında da sarı kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



20 YILLIK HASRETİNİ SONLANDIRMIŞTI



Bu sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçta Gençlerbirliği, Beşiktaş'a 1-0 üstünlük kurarak 20 yıllık hasretini sonlandırdı. Rakibi karşısında daha önceki tek deplasman galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla alan Gençlerbirliği, bu sezon İstanbul'da rakibine bir kez daha üstünlük kurmayı başardı.







EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı. Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.



DEPLASMANDA SON 8 MAÇTA 2 GALİBİYET



Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 8 lig maçından ikisini kazanabildi. İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 8 lig maçından 3'ünü başkent ekibi kazanırken, 3 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.



ANKARA'DAKİ MAÇLAR



Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi. Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 46 lig maçının 22'sini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ankara'da siyah-beyazlılar 72, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı. Beşiktaş, geçen sezon Ankara'da oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmişti.



ANKARA



Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 94. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 9 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 64 golle karşılık verdi.

Rachid Ghezzal...

🥅16 maç 🎯10 asist



🎯Malatyaspor

🎯Fenerbahçe

🎯Kasımpaşa

🎯BB Erzurumspor

🎯Ankaragücü

🎯Sivasspor

🎯🎯Hatayspor

🎯Göztepe

🎯Antalyaspor

🔓Gençlerbirliği pic.twitter.com/STzWPCfOgf



— Sporx (@sporx) February 15, 2021

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 11 maçta iki kez mağlup oldu.

Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan son bilgilere göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak. Kar yağışı altında oynanması beklenen karşılaşma sırasında da hava sıcaklığının eksi 1 derece olacağı tahmin ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu kar yağışı beklentisi nedeniyle maçın saatini 19.00'dan 16.00'ya çekmişti. Galatasaray'ın İstanbul'da Kasımpaşa ile oynadığı maçta da kar etkisini göstermişti.Beşiktaş'ın ilk yarıda sergilediği performansla parmak ısırtan golcüsü Cyle Larin son dönemde düşüşte. Bu sezon 12 gol atıp 3 de asist yapan, son dört maçta skora katkı veremeyen 25 yaşındaki futbolcu için Gençlerbirliği mücadelesi büyük önem taşıyor. Kanadalı oyuncu, Cenk Tosun'un gelişi sonrası takımda rekabetin de arttığı ortamda gollerine kavuşup, formasını bırakmak istemiyor. Aboubakar da son iki maçı boş geçti.Savunmada 4 eksiği bulunan Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcunun sağ alt baldırında hissettiği ağrı sonrası çekilen MR'ında zorlanma tespit edildi. Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarılan Ozzy'nin tedavisine başlanırken, sakatlığının yaklaşık 15 gün sürmesi bekleniyor.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan Cenk Tosun, hücumda etkili olamamıştı. 29 yaşındaki milli futbolcunun fizik olarak henüz istenilen seviyede olmaması ve maç temposundan uzak kalması nedeniyle Gençlerbirliği karşısında kulübede yedek kuvvet olarak oturacağı kaydedildi.Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Gençlerbirliği karşılaşmasını öncesinde öğrencilerine uyarılarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe akşamı İttifak Holding Konyaspor'la yapılan 120 dakikalık maçın ardından oyuncularına bir gün izin veren ve Gençlerbirliği karşılaşmasına sadece 2 gün hazırlanma imkanı bulan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın tüm futbolcularından fedakarlık istedi. Gençlerbirliği maçından sonra ligdeki bay haftasının dinlenmek için iyi bir fırsat olacağına vurgu yapan siyah-beyazlı hocanın, "Ocak ve şubat aylarında çok zor maçlara çıktık. Her birinde olağanüstü mücadele ettiniz. Neredeyse hiç dinlenemedik. Önümüzde dinlenebilmek için geniş bir zaman olacak. Bizim bay geçeceğimiz haftada oynanan maçlardan sonra pozisyonumuz çok daha iyi olabilir. Fakat bunun için önce kendi maçımızı kazanmalıyız." dediği öğrenildi. Futbolcularına uyarılarda bulunan Sergen Yalçın'ın "Bu maçta tüm imkanlarımızı zorlayacağız. Savunmada ciddi eksiklerimiz var. Bu nedenle herkes sahada birbirinin açığını kapatmak zorunda. Cesaret ve sabır çok önemli" ifadelerini kullandığı bildirildi. Sergen Yalçın sadece yorgunluk, eksikler değil, hava ve saha şartlarının da zorlayıcı olacağının altını çizdi. Takımdaki herkesten yüksek konsantrasyonla mücadele etmesini isteyen siyah-beyazlı çalıştırıcının, "Bu sene çok önemli zorlukları geride bıraktık. Bu maçı da bu şekilde atlatacağız. Doğru oyundan vazgeçmemeniz çok önemli. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız" diye konuştuğu öğrenildi.