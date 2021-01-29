İZLE Gaziantep Galatasaray maçı şifresiz, Gaziantep Galatasaray CANLI

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan oyuncu Taylan Antalyalı oldu. Sarı-kırmızılı ekip, her takımın bir haftayı maç yapmadan geçtiği Süper Lig'in 21 hafta süren ilk yarısında oynadığı 20 müsabakanın 12'sini kazanırken, 3'ünde berabere kalıp, 5'inde yenildi. Galatasaray ligin ilk yarısında 41 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 17 gole engel olamadı. MSarı-kırmızılı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 30 futbolcu görev alırken, bu futbolculardan 7'si ilk 11'de sahaya çıkma şansı bulamadı.









Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Taylan Antalyalı, ligin ilk yarısında teknik direktör Fatih Terim'in en fazla görev verdiği isim olarak dikkati çekti. Sarı kart cezası nedeniyle ligin ilk yarısında sadece bir maç kaçıran 26 yaşındaki futbolcu, diğer 19 maçın tamamında ilk 11'de görev yaptı. Bu sezonki etkili performansıyla dikkati çeken Taylan Antalyalı, bin 668 dakika sahada kalarak sarı-kırmızılı takımın ligde en çok süre alan oyuncusu oldu. Taylan Antalyalı, geçen sezon ise çoğu sonradan oyuna dahil olduğu 15 lig maçında 648 dakika oynamıştı Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan sonra en fazla süreyi 18 maçta bin 605 dakika ile Brezilyalı oyuncu Marcao aldı.Galatasaray'da transfer olduğundan beri sakatlıklarla boğuşan Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, ligde ilk yarının büyük bölümünde takımdan uzak kaldı. Falcao, sezonun ilk yarısında 5'i ilk 11 olmak üzere sadece 8 lig karşılaşmasında görev yaptı. Bu maçlarda toplam 430 dakika sahada kalan Falcao, sarı-kırmızılı takımın en az oynayan oyuncularından biri oldu. Galatasaray'da geçen sezonun gözde isimlerinden Ömer Bayram'ın ise görev aldığı 17 maçın 13'ünde sonradan oyuna dahil olması dikkati çekti.Galatasaray, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile yarın 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon oynanan maçlarda deplasmanda 2-0 yendiği rakibi ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı. Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında yapılan maçta ise rakibini 3-1 mağlup etmişti.Galatasaray'ın genç oyuncularını kiralık olarak başka takımlarda tecrübe kazanma geleneği devam ediyor. Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre genç stoperi Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar Boluspor'a kiralamaya hazırlanıyor Emin Bayram geçen sezon Ankaragücü maçında ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkmış ve 4 mücadelede görev yapmıştı. 2003 doğumlu oyuncu bu sezon da Süper Lig'de iki maça çıkmıştı. Galatasaray'da bu sezon Ali Yavuz Kol Denizlispor'a, Atalay Babacan Adanaspor'a, Yunus Akgün ise Adana Demirspor'a kiralanmıştı. Sekidika'nın ise Konyaspor'a gitmesi an meselesi...İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, orta sahada alternatif isimlerle de temaslarını sıklaştırdı. İtalyan basınından Alessio Alaimo'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, daha önce de temasa geçilen Benfica'nın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için bir kez daha iletişime geçti. Torino'nun da istediği 22 yaşındaki orta saha ile tüm şartlarda anlaşmaya vardığı belirtilen Galatasaray'ın, kulübü Benfica ile de kiralık anlaşması üzerinde pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi. Portekiz futbolunun geleceği en parlak genç yeteneklerinden olan Fernandes için Benfica, Tottenham'a satın alma opsiyonunu 60 milyon euro olarak belirlemişti. Kiralık olarak Tottenham'da oynayan ancak fazla süre bulamayan Portekizli futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta 153 dakika oynadı.Mirallas'ın bu hafta da sahalardan uzak kalması beklenirken, Galatasaray karşısında Muhammed Demir'in de kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi Galatasaray'da transfer görüşmeleri için izin alan Mbaye Diagne, tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Radamel Falcao'nun yanı sıra Fatih Öztürk ve Jesse Sekidika da kadroda bulunmadı.Galatasaray'ın ligin ilk yarısındaki en hırçın futbolcusu Marcao oldu. Sarı-kırmızılı takımda 19 farklı futbolcu, ligin ilk yarısında 5 kırmızı ve 42 sarı kart gördü. Bu futbolcular arasında 1 kırmızı ve 4 sarı kartı bulunan Marcao, en hırçın isim olarak dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Peter Etebo ve Emre Kılınç sezonun ilk yarısında kırmızı kart gördü.Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, karantina sürecini tamamladı ve takımla çalışmalara başladı. Genç yetenek, üçüncü kez döndüğü yuvasında çıktığı ilk antrenmanda oldukça heyecanlı ve neşeliydi. Antrenman öncesi bir süre hocası Fatih Terim'le görüşen Onyekuru'nun, ana bölümde oldukça istekli çalıştığı öğrenildi. Teknik ekip, Cuma günkü Gaziantep deplasmanında Onyekuru'yu kadroya dahil etti. Terim'in planı, kısa bir süre de olsa, maçın ikinci yarısında öğrencisini sahaya sürebilmek. Bir sonraki Başakşehir sınavında da ikinci devrede süre alması beklenen Onyekuru, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında ise ilk 11'de sahaya çıkmayı hedefliyor.Galatasaray'da sezonun ilk yarısında en fazla golü Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti. Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaraylı 13 futbolcu 39 kez ağları havalandırırken, sarı-kırmızılı takım hanesine yazılan 2 golü ise rakip futbolcular kendi kalelerine attı. Sarı-kırmızılı ekipte Diagne 9 golle ilk yarının en skorer ismi olurken, Younes Belhanda 6, Radamel Falcao da 5 golle öne çıktı. MGalatasaray'da Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel üçer, Sofine Feghouli 2, Taylan Antalyalı, Ryan Donk, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu ve Jesse Sekedika da birer kez topu filelerle buluşturdu.