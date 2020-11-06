İZLE Gaziantep Beşiktaş maçı şifresiz, Gaziantep Beşiktaş CANLI

Beşiktaş Kulübü'nden saat 18:00'de yapılan açıklamada Necip Uysal'ın kadrodan çıkarıldığı duyuruldu; "Futbolcumuz Necip Uysal, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Necip Uysal'ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edilmiştir."

Beşiktaş'ta sakatlığı süren Gökhan Töre ve NKoudou da karşılaşmada forma giyemeyecek. Gaziantep FK'da Andre Felipe ve Zvonimir Kozulj'un durumları maç saatinde belli olacak.

Günay

Oğuz Ceylan

Djilobodji

Kana-Biyik

Tosca

Junior Morais

Andre Sousa

Maxim

Muhammet Demir

Mirallas

Dicko

Ersin

Rosier

Vida

Welinton

N'Sakala

Josef

Atiba

Dorukhan

Larin

Ghezzal

Aboubakar

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.

Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 9. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı.

Birer galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik alan Gaziantep FK ise siyah-beyazlıların bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor.

Ligdeki 3 galibiyetin 2'sini deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahada ilk galibiyetini ise geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek elde etti.

Sumudica takımın başında sahaya çıkacak

Gaziantep FK, Beşiktaş'a karşı oynanacak maçta teknik direktörü Marius Sumudica'ya da kavuşacak.

Kart ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları nedeniyle 3 haftadır takımının başında bulunamayan Sumudica, Beşiktaş maçıyla yeniden kulübedeki yerini alacak.