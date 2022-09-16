İZLE Galatasaray Konyaspor maçı canlı, Galatasaray Konyaspor link

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, lider Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir, Muric, Endri, Bytyqi, Muhammet

Yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla sezona iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İlk 6 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, averajla 5. sırada yer aldı.

Çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar ise 14 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Konya temsilcisi, yaptığı 6 maçta da kalesini gole kapatarak önemli bir savunma performansı sergiledi.

Galatasaray, Konyaspor mücadelesine tam kadro olarak çıkacak. Fredrik Midtsjö'nün sakatlığının geçmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın da cezasını tamamlamasıyla Galatasaray'da eksik oyuncu kalmadı.

Şu anda 16 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray, statü gereği 2 yabancı oyuncusunu maç kadrosuna alamayacak.

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 4 maçta yenilmedi.

Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Söz konusu müsabakalarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 3 gol gördü.

Galatasaray'da ilk 6 haftada atılan 7 golün 6'sını Bafetimbi Gomis ile Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Fransız santrfor Gomis 4, milli futbolcu Kerem'in ise 2 kez ağları havalandırdığı sarı-kırmızılılarda 1 gol ise rakip tarafından kendi kalesine atıldı.

Galatasaray ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 42 maçta sarı-kırmızılılar 30, yeşil-beyazlılar 4 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 80 golüne, Konya temsilcisi 27 golle karşılık verdi.