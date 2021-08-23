İZLE Galatasaray Hatayspor maçı, Galatasaray Hatayspor CANLI

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Galatasaray Hatayspor beIN Sports canlı yayın Linki! Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI CANLI, TIKLA













GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, GALATASARAY HATAYSPOR MAÇINI CANLI DİNLE



GALATASARAY HATAYSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE







Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.



Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.



İlk haftada deplasmanda ligin yeni takımlarından GZT Giresunspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılılar, bu sezon ev sahibi olarak ilk Süper Lig müsabakasına çıkacak.







Muhtemel 11'ler



Galatasaray

Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne



Hatayspor

Munir, Kamil Ahmet, Adekugbe, Burak, Onur, Ribeiro, Emre Çolak, Boudjema, Kamara, Diouf, Louis



Galatasaray'da 3 eksik



Galatasaray, 3 futbolcusundan Atakaş Hatayspor maçında yararlanamayacak.



Süper Lig'deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle 8 maç ceza verilen Marcao'nun yanı sıra lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.



UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Arda Turan da sahadaki yerini alamayacak.



Stada 40 bine yakın taraftar alınabilecek



Galatasaray, sahasındaki zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmamasından dolayı müsabakayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.



Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında stada yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alabilecek. Mücadeleyi 40 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izleyebilecek.



Hatayspor ile 3. randevu



Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 3. kez karşı karşıya gelecek.



Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.



Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.



Hatayspor tam kadro



Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Hatay ekibi, deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.



Bordo-beyazlı takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.



TUTTUR'DA HEMEN OYNA



Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Galatasaray'ın kazanmasına 1,32 oran açıklandı. Hatayspor galibiyetine 5,20 oran verilirken; beraberlik 3,85 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 2,08, 2,5 Üst'e ise 1,44 oran açıklandı.







Hatay temsilcisi ise sezonun ilk maçında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, DiagneMunir, Kamil Ahmet, Adekugbe, Burak, Onur, Ribeiro, Emre Çolak, Boudjema, Kamara, Diouf, LouisGalatasaray, 3 futbolcusundan Atakaş Hatayspor maçında yararlanamayacak.Süper Lig'deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle 8 maç ceza verilen Marcao'nun yanı sıra lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Arda Turan da sahadaki yerini alamayacak.Galatasaray, sahasındaki zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmamasından dolayı müsabakayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında stada yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alabilecek. Mücadeleyi 40 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izleyebilecek.Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 3. kez karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Hatay ekibi, deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.Bordo-beyazlı takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Galatasaray'ın kazanmasına 1,32 oran açıklandı. Hatayspor galibiyetine 5,20 oran verilirken; beraberlik 3,85 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 2,08, 2,5 Üst'e ise 1,44 oran açıklandı. Tuttur'da hemen oynamak için tıklayın... Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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