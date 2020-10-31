İZLE Galatasaray Ankaragücü maçı şifresiz, Galatasaray Ankaragücü CANLI

Galatasaray Ankaragücü maçı canlı şifresiz olarak izlenirken, futbolseverler karşılaşmada çıkacak sonucu merak ediyor. Ligdeki Galatasaray - Ankaragücü maçını buradan takip edebilirsiniz.

31 Ekim 2020 18:53
İZLE Galatasaray Ankaragücü maçı şifresiz, Galatasaray Ankaragücü CANLI
Galatasaray Ankaragücü maçı şifresiz canlı izlenebiliyor. bein sports 1'de Galatasaray ile Ankaragücü arasındaki karşılaşma canlı olarak ekranlara geliyor. Ligde galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Galatasaray, Ankaragücü'nü ağırladığı maçta kayıp yaşamak istemiyor. Koronavirüs vakaları nedeniyle kötü bir hafta yaşayan Ankaragücü, eksik olmasına rağmen Galatasaray deplasmanında en azından 1 puan hedefliyor. Digitük aboneleri, üyelikleri kapsamında Galatasaray - Ankaragücü maçını canlı olarak takip edebiliyor. Sporx'ten de Galatasaray - Ankaragücü maçını canlı şifresiz olarak 90 dakika boyunca takip ederek, tüm gelişmelerden aında haberdar olabilirsiniz.
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Galatasaray - Ankaragücü maçı 99. kez oynanıyor: Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 99. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-18 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 85 golle karşılık verebildi.

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu. İki takım şimdiye dek İstanbul'da 48 kez karşılaştı, Galatasaray 36, MKE Ankaragücü ise 3 kez galip geldi. İstanbul'daki 9 maç da berabere sonuçlandı. Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

Galatasaray - Ankaragücü en farklı skorlu galibiyetler: Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı. Galatasaray, oynadığı son 4 resmi maçın tamamında en az 1 gol yedi. Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde kalesini kapatan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Süper Lig müsabakasında da gol yedi.

UEFA Avrupa Ligi maçında İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, ligde Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yense de rakibinin 1 gol bulmasını engelleyemedi.

Kaynak: Sporx.com

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