İZLE Fenerbahçe Ümraniyespor maçı, FB Ümraniye CANLI

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayak karşılaşmada hakem Yaşar Keman Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördündü hakemi Mert Güzenge. VAR görevinde ise Koray Gençerler bulunacak.

Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.