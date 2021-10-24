İZLE Fenerbahçe Alanyaspor maçı, Fenerbahçe Alanyaspor CANLI

İKİ TAKIM ARASINDA 11. KARŞILAŞMA



Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 10 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi.





FENERBAHÇE KADIKÖY'DE YENİLMEDİ



Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, iki takımın daha önce yaptığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 2 de beraberlik yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 9 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 3 gol gördü.





Alanyaspor'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçının birini kazanan Fenerbahçe (2B 2M), daha önceki beş karşılaşmada dört galibiyet almıştı (1B). Alanyaspor'un Süper Lig'de dış saha galibiyeti alamadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu iki rakibinden biri Fenerbahçe (2B 3M; diğeri Beşiktaş). Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde üst üste iki lig yenilgisi almadı (43 maç). Deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Alanyaspor (3G 2B), tek mağlubiyetini Hatayspor'a 5-0 mağlup olarak aldı ancak puan aldığı beş karşılaşmada toplam iki gol yedi. Sahasında oynadığı son dokuz Süper Lig maçının yedisini kazanan Fenerbahçe (1B 1M), bu süreçteki 5 puan kaybını da Sivasspor'a karşı yaşadı (Mayıs 2021'de 1-2 & Eylül 2021'de 1-1). İstanbul takımlarına konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, daha önceki 14 ziyaretinden aynı sayıda galibiyet çıkarabilmişti (3B 9M). İlk 11 çıktığı son 13 Süper Lig maçında 14 golde pay sahibi olan Enner Valencia (8 gol & 6 asist), Kasım 2014'ten (West Ham United formasıyla) bu yana ilk kez üst üste üç karşılaşmada tabelayı değiştirmek istiyor. Süper Lig'de görev yaptığı son dört maçta da en az bir golde pay sahibi olan Diego Rossi (2 gol & 3 asist), 2014/15'ten bu yana 5+ maçlık seri yakalayan dördüncü Fenerbahçe oyuncusu olmak istiyor (Max Kruse, Roberto Soldado ve Giuliano'nun ardından). Süper Lig'de görev yaptığı son dört maçta dört gole doğrudan katkı sağlayan Efecan Karaca (2 gol & 2 asist), daha önceki 29 karşılaşmada aynı sayıda golde pay sahibi olmuştu (2 gol & 2 asist). Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'den (4) daha fazla mağlup ettiği tek rakibi Trabzonspor (5). Akdeniz ekibini çalıştırdığı altı lig maçını da kaybetmeyen Korkmaz (4G 2B), teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.