İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Everton, sahasında Brentford'u konuk etti.Goodison Park'ta oynanan karşılaşmayı Brentford 3-2 kazandı ve Everton küme düşmeme adına bu hafta da rahat bir nefes alamadı.Karşılaşmada Everton 10. dakikada Calvert-Lewin'in golüyle öne geçerken 18. dakikada Braithwaite'in kırmızı kartıyla büyük şok yaşadı. 37. dakikada ise Coleman'ın kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi. 45+2'de ise Brezilyalı yıldızı Richarlison'un penaltısı ile Everton ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.İkinci yarıda baskısını artıran Brentford 62'de Wissa'nın golüyle skoru eşitleyip 64'te ise Rico Henry ile öne geçti. 88'de ise Everton'dan Rondon kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Everton sahasında sezonun 20. mağlubiyetini aldı.Bu sonuçla Everton 36 puanda kaldı ve sezonun bitimine 1 hafta kala küme düşmemeyi henüz garantileyemedi. Brentford ise 46 puana yükselerek sezonun flaş ekibi olduğunu bu maçta bir kez daha gösterdi.