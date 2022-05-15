İZLE: Everton kaybetti, küme düşme korkusu!

Premier Lig'in 37. haftasında Brentford, Everton'u deplasmanda 3-2 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İZLE: Everton kaybetti, küme düşme korkusu!
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15 Mayıs 2022 20:28
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Everton, sahasında Brentford'u konuk etti.

Goodison Park'ta oynanan karşılaşmayı Brentford 3-2 kazandı ve Everton küme düşmeme adına bu hafta da rahat bir nefes alamadı.

Karşılaşmada Everton 10. dakikada Calvert-Lewin'in golüyle öne geçerken 18. dakikada Braithwaite'in kırmızı kartıyla büyük şok yaşadı. 37. dakikada ise Coleman'ın kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi. 45+2'de ise Brezilyalı yıldızı Richarlison'un penaltısı ile Everton ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını artıran Brentford 62'de Wissa'nın golüyle skoru eşitleyip 64'te ise Rico Henry ile öne geçti. 88'de ise Everton'dan Rondon kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Everton sahasında sezonun 20. mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla Everton 36 puanda kaldı ve sezonun bitimine 1 hafta kala küme düşmemeyi henüz garantileyemedi. Brentford ise 46 puana yükselerek sezonun flaş ekibi olduğunu bu maçta bir kez daha gösterdi.

MAÇI ÖZETİ

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