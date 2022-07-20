İZLE Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı, Kiev FB CANLI

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Ukranya'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya geliyor.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.