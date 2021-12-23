İzle Camdaki Kız 24. bölüm tek parça kesintisiz full canlı yayın

Camdaki Kız 25. bölüm izle Kanal D 23 Aralık Perşembe günü yayınlanıyor ve vatandaşlar merakla yeni bölümü bekliyor. Camdaki Kız 25. bölüm Nalan ve Sedat'ın ilginç maceraları ve senaryosundaki merak edilen konular teker teker ortaya çıkıyor. Yeni bölüm Camdaki Kız ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

23 Aralık 2021 11:58
İzle Camdaki Kız 24. bölüm tek parça kesintisiz full canlı yayın
Camdaki Kız yeni bölüm olarak 25. bölüm Kanal D HD ekranlara geliyor ve izleyiciler merakla bekliyor. Vatandaşlar yeni bölüm Camdaki Kız detaylarını merakla araştırmasını yapıyor. Peki Camdaki Kız 23 Aralık Perşembe 25. bölüm izle açıklaması yapıldı ve yayın saati belli oldu.

Yeni bölüm Camdaki Kız 25. bölüm açıklaması yapıldı ve hayranları yeni bölümü izlemek için beklentisini sürdürüyor. Canlı olarak 16 Aralık Perşembe günü Kanal D ekranlarında Camdaki Kız 24. bölüm yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ 25. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 



CAMDAKİ KIZ 25 BÖLÜM ÖZET Camdaki Kız 25. Bölümü özeti: Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalanır. Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıdır. Sedat, Cavit'i şirkete ortak yapmak için Gülcihan'dan yardım ister. Hayri, Rafet'in Melisa'yı tanıdığını öğrenir ve Melisa'nın anlattığı hikaye onu huzursuz eder. Ablasının zamansız ölümü nedeniyle annesinin onu sevmediğine inanan Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verir.

CAMDAKİ KIZ 24 BÖLÜM ÖZET

Camdaki Kız 24 bölüm özetinde yaşananlar: Feride, Nalan'ın kendisine Sema'nın kim olduğunu sorması üzerine bir kriz geçirir. Eve geldiğinde gördüğü bu manzarayla şaşıran Adil, Nalan'dan onlara gerçeği anlatması için zaman tanımasını ister. Sedat, Alper'in tehdidi üzerine Cavit'ten yardım isteyince Cavit, yardım karşılığı Sedat'a beklenmedik bir teklif yapar. Adil ve Feride'den duyduklarından sonra sarsılan Nalan, hem nefes almak hem de Selen ve Levent'in arasını düzeltmek için dışarıda bir organizasyon yapar. İşe geri dönen Hayri ise Meliha'yı Rafet Bey'le tanıştırma çabalarından vazgeçmemektedir.

CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

Camdaki Kız 24. bölüm izle Kanal D tek parça kesintisiz canlı yayın yeni bölüm 16 Aralık Perşembe saat 20:00'de ekranlara geliyor.

Diğer Haberler

Galatasaray'da atan da tutan da yok! Galatasaray Galatasaray'da atan da tutan da yok!
Bursaspor'un yeni hocası Tamer Tuna! Spor Toto 1. Lig Bursaspor'un yeni hocası Tamer Tuna!
Bilal Meşe: 'Küfür etme, ettirme' Beşiktaş Bilal Meşe: "Küfür etme, ettirme"
23 Aralık Perşembe Barbaroslar Akdeniz'in Kılızı 14 bölüm izle Gündem 23 Aralık Perşembe Barbaroslar Akdeniz'in Kılızı 14 bölüm izle
PAOK, Shinji Kagawa'nın sözleşmesini feshetti! Beşiktaş PAOK, Shinji Kagawa'nın sözleşmesini feshetti!
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1 HD izle 14. bölüm tek parça reklamsız kesintisiz Gündem Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 1 HD izle 14. bölüm tek parça reklamsız kesintisiz
Barbaroslar 14 bölüm izle yeni bölüm, Barbaroslar TRT 1 izle (14. BÖLÜM PERŞEMBE) Gündem Barbaroslar 14 bölüm izle yeni bölüm, Barbaroslar TRT 1 izle (14. BÖLÜM PERŞEMBE)
14. bölüm Barbaroslar izle tek parça kesintisiz reklamsız Gündem 14. bölüm Barbaroslar izle tek parça kesintisiz reklamsız
Barbaroslar 14. bölüm izle TRT 1 HD (YENİ BÖLÜM) tek parça kesintisiz Gündem Barbaroslar 14. bölüm izle TRT 1 HD (YENİ BÖLÜM) tek parça kesintisiz
Daha fazla göster
1 Lorenzo Insigne, koronavirüse yakalandı!
2 Real Madrid'de iki koronavirüs vakası
3 Joshua Kimmich, 2021 yılını kapattı!
4 Belenenses'teki koronavirüs vakaları Omicron varyantı çıktı!
5 Igor Tudor, koronavirüse yakalandı
6 Koronavirüse yakalanan Jaylen Brown karantinaya alındı
7 Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!
8 2020 Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 257'ye çıktı
9 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e çıktı
10 Organizasyon Komitesinden Paralimpik 2020'de Kovid-19'a karşı "tüm tedbirler alınacak" vurgusu
yukarı ok