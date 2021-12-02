İzle Camdaki Kız 22. bölüm tek parça kesintisiz full canlı yayın

Camdaki Kız yeni bölüm olarak 21. bölüm Kanal D HD ekranlara geliyor ve izleyiciler merakla bekliyor. Vatandaşlar yeni bölüm Camdaki Kız detaylarını merakla araştırmasını yapıyor. Peki Camdaki Kız 25 Kasım Perşembe 21. bölüm izle açıklaması yapıldı ve yayın saati belli oldu.

02 Aralık 2021 09:13
İzle Camdaki Kız 22. bölüm tek parça kesintisiz full canlı yayın
Yeni bölüm Camdaki Kız 22. bölüm açıklaması yapıldı ve hayranları yeni bölümü izlemek için beklentisini sürdürüyor. Canlı olarak 2 Aralık Perşembe günü Kanal D ekranlarında Camdaki Kız 22. bölüm yayınlanacak.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ile birlikte Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tamer Levent gibi oyuncuların oynadığı Camdaki Kız 22. bölüm 2 Aralık Perşembe izle yayınlanacak.
CAMDAKİ KIZ 22. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
CAMDAKİ KIZ 22. BÖLÜM ÖZET



Camdaki Kız 22 Bölümünde, Cana, Sedat ve Nalan'dan intikam almak için şimdi de Adil'e tuzak kuruyor. Cana ve Adil'i samimi şekilde gören Nalan ise bu manzara karşısında şoke oluyor. Feride ise Adil'e aba altından sopayı gösteriyor! Öte yandan Sedat ve Nalan arasına yine bir ihanet giriyor!

CAMDAKİ KIZ 21. BÖLÜM ÖZET

Camdaki Kız 21. bölüm özeti, Sedat'ın geri dönüşüyle Koroğlu Konağı'nda fırtınalar kopar. Nalan, Feride'nin emriyle artık bambaşka biri olmaya başlar. Muzo ise büyük bir sırrı saklamak için söz verir. Cana ve Nalan karşı karşıya gelecekler mi?



CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyledir: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek

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Sedat'ın geri dönüşüyle Koroğlu Konağı'nda fırtınalar kopar. Nalan, Feride'nin emriyle artık bambaşka biri olmaya başlar. Muzo ise büyük bir sırrı saklamak için söz verir. Cana ve Nalan karşı karşıya gelecekler mi?

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