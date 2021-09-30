(İZLE CAMDAKİ KIZ) 13. bölüm Kanal D HD tek parça full

Camdaki Kız 13. bölüm izle seyirciler tarafından ilgiyle takip edilyor ve bekleniyor. Yeni bölüm Camdaki Kız tek parça reklamsız olarak yayınlanıyor ve 13. bölümde 30 Eylül Perşembe Kanal D'de yayınlanıyor ve yaşanan olayları hayranları izlemek için can atıyor. Camdaki Kız yeni bölüm izle, Camdaki Kız son bölüm tek parça reklamsız, Camdaki Kız 13. bölüm detaylarını haberimizden okuyabilirsiniz...



CAMDAKİ KIZ 13. BÖLÜM ÖZET







Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız'ın ekrana gelecek olan bu bölümünün konusu ise şöyle;



Kalp krizi geçiren Rafet'in hayatını kurtaran Hayri'ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar. Hakkında çıkan haberlerle ilgili Feride'den özür dilese de annesinin gönlünü alamayan Nalan; Sedat'a beklenmedik bir sürpriz yapar.



CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZET



Nalan'ın kendisini sıkıştıran gazetecilere verdiği cevaplar konakta gergin anlara neden olur ve Rafet'in öfkesinden Nalan da payını alır. Feride'nin karşı eve taşınmış olması ise Muzaffer'in gidiş kararını şimdilik ertelemesine sebep olmuştur.









SON BÖLÜM CAMDAKİ KIZ



Nalan, Koroğlu Konağı'na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışmaktadır. Tako, Nalan'dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır.







CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR? Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.



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CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR?



Camdaki Kız dizisini izleyenler dizinin ikinci sezonunda ortaya çıkan Hayri karakterinin kim olduğunu merak ediyor. Hayri karakteri Camdaki Kız dizisinde kritik bir rol oynuyor ve dizinin gidişatını değiştirecek öneme sahip.



CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI



23 Eylül Perşembe günü 12. bölümü Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyledir: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek



CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM FULL İZLE REKLAMSIZ



Camdaki Kız yeni sezon 13. bölüm Kanal D ekranlarında izleniyor ve 30 Eylül Perşembe günü yayınlanıyor. İlgiyle izlenen Camdaki Kız'ın yeni bölümünde yine Burcu Biricik'in yanı sıra Cihangir Ceyhan da diziye 13. bölümde giriş yapıyor ve ilgiyle izlenen diziyi seyirciler bekliyor. İZLE TEK PARÇA REKLAMSIZ CAMDAKİ KIZ TIKLAYIN Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız'ın ekrana gelecek olan bu bölümünün konusu ise şöyle;Kalp krizi geçiren Rafet'in hayatını kurtaran Hayri'ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar. Hakkında çıkan haberlerle ilgili Feride'den özür dilese de annesinin gönlünü alamayan Nalan; Sedat'a beklenmedik bir sürpriz yapar.Nalan'ın kendisini sıkıştıran gazetecilere verdiği cevaplar konakta gergin anlara neden olur ve Rafet'in öfkesinden Nalan da payını alır. Feride'nin karşı eve taşınmış olması ise Muzaffer'in gidiş kararını şimdilik ertelemesine sebep olmuştur.Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.Camdaki Kız dizisini izleyenler dizinin ikinci sezonunda ortaya çıkan Hayri karakterinin kim olduğunu merak ediyor. Hayri karakteri Camdaki Kız dizisinde kritik bir rol oynuyor ve dizinin gidişatını değiştirecek öneme sahip.23 Eylül Perşembe günü 12. bölümü Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyledir: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek

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