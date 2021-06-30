İzle Cam Tavanlar son bölüm, yeni bölüm Cam Tavanlar (4. BÖLÜM) tek parça kesintisiz

Cam Tavanlar Show TV'de 4. bölümüyle 30 Haziran Çarşamba günü yayınlanıyor ve hayranları merakla bekliyor. İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışının intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılacağı diziden yeni bir tanıtım yayınlandı. Romantik tanıtımda Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın uyumu dikkat çekiyor.

30 Haziran 2021 08:47
İzle Cam Tavanlar son bölüm, yeni bölüm Cam Tavanlar (4. BÖLÜM) tek parça kesintisiz
Yeni bölümüyle Cam Tavanlar Show TV ekranlarında 4. bölüm olarak seyircisinin karşısına çıkıyor. Genç yaşlarında elde ettikleri başarılarla herkesin beğenisini toplayan Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı Ojo Pictures'ın yeni dizisi 'Cam Tavanlar 4. bölümü 30 Haziran'da yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dikkat çeken dizinin bölümleri hayranları tarafından büyük beğeni kazandı ve bu haftaki bölüm merakla bekleniyor.
Cam Tavanlar yeni bölümüyle Show TV'de Çarşamba günü yayınlanacak.

CAM TAVANLAR 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CAM TAVANLAR 4. BÖLÜM ÖZET İZLE



CAM TAVANLAR SON BÖLÜM KONUSU Cem ve Leyla arasındaki gerilimin devam ettiği tanıtımda ikili aşk acısı yaşıyor. Leyla'nın tehlikeyle burun buruna geldiği korku dolu anlarda Cem, Leyla'yı kurtarmak için elinden geleni yaparken aralarındaki yakınlaşma da dikkat çekiyor. Leyla ve Cem yoğun duygular yaşarken izleyicilere romantik bir bölümün sinyalleri veriliyor.

CAM TAVANLAR OYUNCULARI

Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar buluşuyor.

CAM TAVANLAR TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YENİ BÖLÜM CAM TAVANLAR NE ZAMAN YAYINLANIYOR

Cam Tavanlar dizisinin yeni bölümü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu konuyla ilgili araştırmalar devam ederken Cam Tavanlar yeni bölümü 30 Haziran Çarşamba günü ekranlara geliyor.

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