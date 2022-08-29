İZLE Beşiktaş Sivasspor maçı canlı, Beşiktaş Sivasspor link

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Haftanın kapanış maçı, Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Beşiktaş - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara yeni başlayan Atiba ve Josef'in yanı sıra Welinton'un da kadroda olması beklenmiyor. Ghezzal ise riske edilmeyecek.