İZLE | Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

Süper Lig'de 33. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisi oynandı. Dolmabahçe'de iki ezeli rakibi karşı karşıya getiren maçta kazanan 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu.





SÜPER LİG ÖZETLERİ BEINSPORTS'TA

İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Domagoj Vida ve 70. dakikada Gökhan Gönül kaydetti.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi 25. dakikada kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Fenerbahçe'de Deniz Türüç gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 56 yaptı ve Şampiyonlar Ligi şansını sürdürdü. 50 puanda kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi şansını kaybetti.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Maçlarda yaşanan tüm gelişmelere, dikkat çekenlere, fotoğraf ve videolara aşağıdaki "maç haberi" linklerini kullanarak ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi maça yetişti.

Sakatlığı nedeniyle BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, tedavisinin ardından Fenerbahçe maçında teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 11 kişilik kadroya alındı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbide, bir önceki hafta oynanan Malatyaspor maçına göre 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında görev verdiği oyunculardan Abdoulay Diaby'nin yerine Kevin-Prince Boateng'i görevlendiren Sergen Yalçın, ödeme alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'in yerine de Enzo Roco'ya şans verdi.

Malatya deplasmanında 11'de olan futbolculardan Georges-Kevin N'Koudou sarı kart cezalısı olduğu için derbide görev alamazken, Necip Uysal yedekler arasında yer buldu.

Sarı kart cezası sona eren Atiba Hutchinson da geçen hafta kadroda olmayıp derbide sahaya çıkan futbolcular arasında yer aldı.

Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, ligde son oynadığı Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre sahaya 2'si zorunlu 3 değişiklikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan ile Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisinde kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor mücadelesinde profesyonel kariyerinde ilk kez ilk 11'de boy gösteren Ömer Faruk Beyaz ise maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe teknik heyeti, bu isimlerin yerine cezası biten Serdar Aziz ile Tolga Ciğerci ve Emre Belözoğlu'na şans tanıdı.

Beşiktaş derbisinde kalede Altay Bayındır görevlendirilirken savunma hattı Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturuldu.

Orta ikilide Ozan Tufan ile Tolga Ciğerci'yi tercih eden sarı-lacivertli teknik heyet, kenarlarda Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç'ü oynattı. Santrfor arkasında Emre Belözoğlu'na forma verilirken ileri uçta ise Vedat Muric görev aldı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo şanssızlığı yaşandı. Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran 32 yaşındaki futbolcu, yaşadığı hafif sakatlığı sebebiyle derbi maçın kadrosundan çıkarıldı. Sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan ve Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç de derbide forma giyemedi.

Geçirdiği ağır sakatlığın ardından siyah-beyazlı takımla antrenmanlara çıkan Dorukhan Toköz, bir iç saha maçında yine kadroda kendine yer buldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın deplasmanlara götürmediği Dorukhan Toköz, Vodafone Park'ta oynanan derbi maçta 20 kişilik kadroya alındı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Simon Falette, Beşiktaş mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, ligde geçen hafta oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinin son bölümünde yaşadığı sakatlıkla oyun alanını terk etmişti.

Öte yandan Simon Falette, Fenerbahçe formasıyla ilk derbi heyecanını yaşadı.

Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, Beşiktaş karşısında formasına kavuştu.

Tecrübeli savunmacı, Göztepe maçında sarı kart cezalısı durumuna düşmüş ve PFDK'den müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza daha almıştı.

Serdar, 2 maçlık aranın ardından Beşiktaş maçıyla ilk 11'deki yerine döndü.

Emre, 6 maç sonra takımıyla bir maça ilk 11'de çıktı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, son olarak Konya deplasmanında ilk 11'de sahada yer almıştı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde altyapıdan 4 isme kadroda şans verdi. Sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, stoper Cenk Alptekin, sol bek Emir Miray Köksal ve sağ kanat oyunücusu Muhammed Gümüşkaya derbi mücadelesinde kadroda yedekler arasında oturdu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Garry Rodrigues, Beşiktaş karşısında da maça yedek kulübesinde başladı.

Sarı-lacivertlilerin ligin 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rodrigues, daha sonra ilk 11'de görev alamadı.

Göztepe mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyemeyen Rodrigues, Gençlerbirliği karşılaşmasında yedek soyunmuştu.

Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçına da yedek başlayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de görevlendirilmedi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, ligde 4 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Tolga, yaşadığı sakatlık sebebiyle 3 maçı kaçırmış ve geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında son bölümde forma giymişti.

28 yaşındaki futbolcu, son olarak ligin 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanında ilk 11'de görevlendirilmişti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe daha baskılı başladı. Beşiktaş ilk uyarıda ileri çıkmakta zorlanırken, Fenerbahçe rakip kaleye etkili gitti. Deniz Türüç ve Vedat Muriqi, Beşiktaş ceza sahasında tehlikeler yaratırken, Ersin Destanoğlu önemli kurtarışlar yaptı. Özellikle 19. dakikada önce Muriqi, ardından Emre'nin ceza sahasından çektiği iki şutta da başarılı olan Ersin gole izin vermedi.

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyarken, sarı-lacivertliler, 25. dakikada 10 kişi kaldı. Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, kendi yarı sahasında Domagoj Vida'ya müdahalede bulundu. Hakem Halil Umut Meler, Vedat Muriqi'nin bu müdahalesinin ardından önce sarı kartını çıkardı.

VAR hakemi Ali Palabıyık'tan gelen uyarı sonrası Halil Umut Meler pozisyonu izledi. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, Vedat Muriqi'nin sarı kartı iptal etti ve Kosovalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Vedat Muriqi ve Emre Belözoğlu bu kırmızı karta tepki gösterdi. Fenerbahçe böylece bu sezon ligde 11. kez kırmızı kart görmüş oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde oyun olarak istediğini sahaya yansıtamazken, rakip kaleye çok fazla gidemedi. Ancak Beşiktaş, iki kez gole çok yaklaştı. Maçın 18. dakikasında Caner'in kullandığı serbest atışa ceza sahasında Vida kafayı vurdu, şutu yandan az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın 35. dakikasında Caner'in kullandığı köşe vuruşunu Altay yumrukladı, ardından Boyd'un çektiği gelişine şutu bir kez daha Altay kurtardı. İlk yarıda gol olmayınca, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında ikinci yarıya daha etkili başladı. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda daha fazla topla oynarken, Altay Bayındır'ın koruğu kaleye yüklenmeye başladılar. 10 kişi oynayan Fenerbahçe, ikinci yarıda rakip kaleye gitmekte zorlandı. Maçta dakikalar 63'ü gösterdiğinde Beşiktaş ilk golü buldu. Tyler Boyd'un ceza sahasının sol çaprazından içeri çevirdiği topu tamamlayan Vida, Altay Bayındır'dan önce hamlesini yaparak ağları havalandırdı.

Evinde oynadığı Fenerbahçe derbisinde golü bularak rahatlayan Beşiktaş, 70. dakikada farkı ikiye çıkardı. Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bomboş bir şekilde kafayı vuran Gökhan Gönül'ün şutu ağlarla buluştu. Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe'ye attığı golün ardından sevinmezken, tebrikleri kabul etti. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş, 2-0'lık skorla galibiyete ulaştı.

8. dakikada Hutchinson'ın üst üste yaptığı top kayıpları sonrası topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu kurtard; seken meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

18. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta Vida'nın kafayla kaleye gönderdiği top az farkla dışarı gitti.

19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muric'in şutunda Ersin topun kaleye gitmesine engel oldu. Seken topu Emre Belözoğlu sol çaprazdan gelişine kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

25. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Muric'in Vida'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Halil Umut Meler, sarı-lacivertli oyuncuya sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR incelemesine giden hakem, kararını değiştirerek Muric'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

33. dakikada Deniz Türüç soldan ceza sahasına girerek şut çekti. Savunmadan seken topu önünde bulan Emre Belözoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak bu kez auta gitti.

35. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışında topu önünde bulan Boyd'un sert şutunda, kaleci Altay Bayındır kurtarışıyla golü önledi.

39. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

48. dakikada Caner Erin'in ortasında altıpasta kaleci Altay topun kontrolünü sağlayamadı. Pozisyonun devamında Lens'in vuruşunda topa uzanan Altay gole izin vermedi.

56. dakikada Burak Yılmaz'ın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Altay meşin yuvarlağı taca çeldi.

63. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan Lens'in ortasında arka direkte Boyd'un çevirdiği topa altıpasta ayak sokan Vida, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

70. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hücumun solundan Caner Erkin ile kullanılan köşe vuruşuna altıpas içinde ön direkte topa kafayla vuran Gökhan Gönül, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

74. dakikada soldan topla hareketlenen Rodrigues'in içeri çekerek yaptığı vuruşta kaleci Ersin topu kornere çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Roco, Vida, Caner Erkin, Elneny, Lens (Dk. 68 Necip Uysal), Hutchinson, Boateng (Dk. 59 Diaby), Boyd (Dk. 85 Güven Yalçın), Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci (Dk. 89 Ömer Faruk Beyaz), Ozan Tufan (Dk. 71 Jailson), Emre Belözoğlu (Dk. 67 Rodrigues), Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Muric

Goller: Dk. 63 Vida, Dk. 70 Gökhan Gönül (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 25 Muric (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 27 Lens, Dk. 31 Gökhan Gönül, Dk. 90 Caner Erkin (Beşiktaş), Dk. 81 Falette, Dk. 86 Deniz Türüç, Dk. 88 Tolga Ciğerci, Dk. 90 Jailson (Fenerbahçe)