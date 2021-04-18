İZLE Başakşehir Fenerbahçe maçı, Başakşehir Fenerbahçe CANLI

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?



Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmada Ümit Öztürk VAR hakemi olarak görev yapacak.



Başakşehir'in Fenerbahçe karşısındaki forveti Crivelli, 21 maçtır gol atamıyor 🦉 pic.twitter.com/mWk1NQN0F5



— Sporx (@sporx) April 18, 2021

Dimitrios Pelkas bu sezon Süper Lig'de 9 deplasman golüne doğrudan katkı sağlarken (4 gol & 5 asist), Fenerbahçe formasıyla bir sezonda 10+ dış saha golünde pay sahibi olan son isim 2010/11'de Alex de Souza'ydı (13 gol & 9 asist). 🟡🔵 pic.twitter.com/QqmNByoUmC



— Sporx (@sporx) April 18, 2021

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe'de Altay Bayandır şoku yaşanıyor. Altay'ın önceki gün yapılan antrenmanda şut çalışması sırasında el bileğinden travma geçirdi. Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edildi ve ameliyat olmasına karar verildi. Altay sezonu kapattı.Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından olan Aykut Kocaman, teknik direktör olarak 2. kez Başakşehir'le birlikte Sarı-Lacivertliler'e rakip olacak. Fenerbahçe'de teknik adam olarak da uzun yıllar görev yapan Kocaman'ın karşısında bu kez, 2010-11 ile 2012-13 (Yarım dönem hariç) arasında 2.5 sezon hocalığını yaptığı eski oyuncusu Emre Belözoğlu olacak. Emre Belözoğluu'nun, Kanarya'nın başına geçmesi sonrasında, "Emre'nin, Fenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim de bu yönde" diyen tecrübeli çalıştırıcının, eski öğrencisine karşı nasıl bir sonuç alacağı merakla bekleniyor. Bu sezon Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Başakşehir'le, Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Kocaman, ligde en son 17 Mart 2017'de Konya'nın başında 3-2'lik (d) bir galibiyet almıştı. Sonrasındaki 2 lig sınavında ise 1 beraberlik ve 1 yenilgisi olan deneyimli ismin Fener'e karşı toplamda 20 maçta 6 galibiyeti, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunuyor.Medipol Başakşehir'de altı futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck ve Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında konuk olacağı Medipol Başakşehir'e deplasmanda üstünlük kurmakta zorlanıyor. Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda yaptığı 12 lig maçından sadece 3'ünü kazanabildi. Dış sahada çıktığı 8 müsabakadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, bir karşılaşmada ise berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekiple Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 6'şar maça çıkan sarı-lacivertliler, fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 19 gole engel olamadı. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018'de 2-0 ve 2019-2020'de de 2-1'lik skorlarla aldı.Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 26. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 25 maçta Fenerbahçe 13, Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 37 golüne, turuncu-lacivertli takım 28 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazandı.Ligde yaptığı 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, yarın Medipol Başakşehir'i yenmesi halinde lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirecek. Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ise bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Yaptığı 32 maçın 8'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 15'ini kaybeden turuncu-lacivertliler, 33 puanla 18. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazanmıştı.Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım ile koronavirüs testi pozitif çıkan Deniz Türüç bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ameliyat edilecek olan Altay Bayındır'ın yanı sıra Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti bu karşılaşmada oynayamayacak. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.Fenerbahçe, Başakşehir maçı öncesinde büyük bir motivasyona sahip olurken, Beşiktaş'ın da salı günü ligin en formada takımlarından Sivas ile oynayacak olması umutları daha da artıyor.Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe bugün Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Sarı Kanarya'da tek hedef galibiyet. Sarı-lacivertliler kazanması halinde, MKE Ankaragücü ile berabere kalan lider Beşiktaş ile puan farkını uzun süre sonra 2'ye düşürecek. Şampiyonluk için şansını ve umudunu artıracak. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, oyuncuları ile yaptığı toplantıda ligde artık sayılı haftalar kala ayaklarına gelen bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söyledi. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki maçta Başakşehir'i 4-1 mağlup etmiş ve sonrasında 9 haftalık yenilmezlik serisi yakalamıştı (8G/1B). 33 puanla düşme hattında yer alan son şampiyon Başakşehir için de karşılaşmanın anlamı büyük. İstanbul ekibi, kabus görmemek için kazanmak istiyor.Hafta içinde "Göreceksiniz! Beşiktaş, Ankaragücü maçında puan kaybedecek" dediği öğrenilen Emre Belözoğlu'nun tahmini doğru çıktı. Genç teknik adam A.Gücü'nün beraberlik golünün ardından büyük sevinç yaşadı ve "Bu gol bizi şampiyon yapacak" dedi. Emre Belözoğlu'nun Beşiktaş-Ankaragücü maçını yardımcıları, Selçuk Şahin, futbolculardan da Gökhan Gönül, Caner Erkin, Serdar Aziz ve Altay Bayındır ile birlikte izlediği öğrenildi.