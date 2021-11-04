İzle Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 4 Kasım Perşembe yeni bölüm (8. BÖLÜM)

Baba Oruç'tan haber alınamaması İskenderiye'de hızla yayılmıştır. Haberin üzerine Kılıç Bey, Baba Oruç'u ve leventlerini bulması için Hızır Reis ve Niko'ya destek olmuş; Şahin Bey ve tayfasıyla beraber deryalarda Baba oruç ve leventlerinden bir iz bulmak için yelken açmışlardı.



Baba Oruç ve leventleri, kendilerine kurulan tuzakları püskürtmüş fakat en sonunda ıssız kayalıklarda Pietro'nun gönderdiği acımasız savaşçılar tarafından kıstırılmış ve üzerlerine oklar çekilmişti. Baba Oruç ve leventler bu kıskaçtan nasıl çıkacaklardır?



Hızır Reis, Baba Oruç'un düştüğü darboğazı uzaktan görmüş ve yardım etmek için harekete geçmek istemişti. Ancak Şahin Bey engel olmuştu. Hızır Reis, Şahin Bey engelini geçerek Oruç ağasının yardımına yetişebilecek midir?



Deryalarda ölüm kalım mücadelesi verilirken Oruç'un kaybolduğunu öğrenen Despina, Isabel'I suçlamaktadır. Despina'ya göre Isabel evliliklerini kıskanmış ve Oruç'u elinden almak için her yolu denemiş ama başarılı olamayınca da Oruç'un canına kast etmiştir. Kendi zihnini bu şekilde doldurarak hanı basan Despina, Isabel'e el kaldırmıştır. Isabel ve Despina arasında son aşamaya varan bu çatışma nelere sebebiyet verecektir?



Baba Oruç, mahsur kaldığı yerden kurtulup kendisine kurulan tuzakların kime ait olduğunu deşifre edebilecek midir? Cafer, Şahin ve Sylvio üçgenini ortaya çıkarabilecek mi?

TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 8. bölüm olarak ekranlara geliyor. Senaryosu, oyuncuları, oyunculukları, görsel efektleri, savaş sahneleri ve tarihe ışık tutan anlatımıyla reytinglerin zirvesine oynayan dizi 4 Kasım 2021 Perşembe yayınlanıyor.Baba Oruç ve tayfası, zulme uğrayan köylüleri kurtarıp yeniden yelken açarlarken, Kara Korsan adıyla deryalara tekrar dönen Antuan tarafından saldırıya uğramışlardı. Baba Oruç ve leventler bu saldırıdan sağ kurtulabilecekler mi?Öte yandan Hızır ve Niko, Eshter'i yakalamış fakat Radko'nun da tuzağına düşmüştü.. Hızır ve Niko bu saldırıdan kurtulabilecekler mi? Radko, Eshter'i İskenderiye'den çıkarabilecek mi?Isabel'in, Baba Oruç'un evine yapılacak baskını ifşa etmesi ve Radko tarafından açıkça tehdit edilmesi üzerine kızının saklandığı yetimhaneyi adamlarıyla basan Sylvio geri dönüşü olmayan kararlar mı alacak? İshak'la karşı karşıya kalan Sylvio durumu ne kadar ileri taşıyacak?Perdenin arkasında kuklalarını yöneten Pietro, hem Eshter'i ele geçirip hem de Baba Oruç'u bertaraf ederek nihai hedefine yaklaşmak için o büyük adımı atmayı başarabilecek midir?Tüm bunların yanı sıra Baba Oruç'un tuzağa düşmesi İskenderiye sokaklarında nasıl yankılanacak?Oruç'u Isabel'den kıskanan Despina, Baba Oruç'un başına gelen bu hadiseler yüzünden sorumlu tutacağı Isabel'e karşı nasıl bir tavır takınacak?Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Yapılan açıklamalarda Barbaros dizisinin çekimlerinin İstanbul'un yanı sıra Marmaris ve Antalya'da yapıldığı belirtiliyor.Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olmaya aday olan Barbaros dizisi TRT 1'de yayınlanıyor ve hayranlarıyla buluşuyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Barbaros dizisi 4 Kasım Perşembe günü TRT 1'de yayınlanıyor.