(İZLE BARAJ YENİ BÖLÜM) Kesintisiz tek parça 26. bölüm izle full FOX canlı yayın Salı

BARAJ FOX 26. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Baraj FOX ekranlarında yeni bölüm her Salı günü yayınlanıyor ve sevenleri merakla bekliyor. Yayınlanan yeni bölüm Baraj dizisinde 26. bölümde yaşanan olaylar izleyicilerin en merak ettiği bölümlerin başında yer alıyor. Eski Yeşilçam film uyarlaması olan Baraj dizisine ilişkin yeni bölüm son bölüm öğrenmek istenen her şey belli oldu.Bahar'ın planı işe yaramış, Nazım, Nehir'e olan güvenini kaybetmiştir. Nazım ona bir kez daha sırtını dönünce Nehir ondan tepki alabileceği tek şeyi yapmaya, Tarık ile evlenmeye karar verir. Fakat Zahra, Tarık'ın başkasıyla evleneceğini öğrendiği anda kendisi dahil herkesi yakacak bir hamle yapmaya hazırdır.Nehir, Nazım'a Mert'in onun oğlu olduğunu söylemiştir fakat Nazım'ın gerçekleri kabullenmesi ve geçmişte uğradığı haksızlıkları affetmesi kolay olmayacaktır. Gerçekler ortaya çıktıktan sonra Nazım'ı Nehir'e kaybetmekten korkan Bahar ise olayların gidişatını kendi eline almaya karar verir.1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır."Nazım'ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır" şeklinde özetlenebilir. Baraj oyuncu kadrosu haberimizde...Baraj dizisi Sakarya'daki Akçay Barajı şantiyesinde bir bölümü çekilmiştir. Baraj dizisi Sakarya'da çekilmektedir.Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Gizem Karaca, Hira Su Yıldız yer almaktadır.