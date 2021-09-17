(İZLE AŞK MANTIK İNTİKAM) canlı izle FOX TV HD tek parça youtube

Yeni bölüm Aşk mantık intikam FOX TV'de 17 Eylül 2021 Cuma günü 13. bölüm olarak yayınlanıyor. Yapımcılığını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın uyarladığı "Aşk Mantık İntikam" dizisi 17 Eylül Cuma saat 20.00'de FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

17 Eylül 2021 10:09
(İZLE AŞK MANTIK İNTİKAM) canlı izle FOX TV HD tek parça youtube
Aşk mantık intikam 17 Eylül Cuma günü yeni bölüm olarak FOX TV ekranlarında seyircisiyle kaldığı yerden buluşuyor. Yeni bölümde yine birbirinen ilginç maceraların yanı sıra başrol oyuncularının sürüklediği 13. bölüm olarak ekranlara gelecek.
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AŞK MANTIK İNTİKAM 13. BÖLÜM ÖZETİ


Çınar, Esra'ya Antalya'ya yerleşmeyi teklif eder. Yakındakiler uygulamasının Antalya ofisi açılacaktır ve işlerin başında durmaları gerekmektedir. Ailesini ve arkadaşlarını bırakmak istemeyen Esra bir yandan da Ozan'dan uzaklaşmanın kendisine iyi geleceğini düşünmektedir. Ozan'ın tek derdi ise Esra'yla konuşup gerçekleri ona anlatabilmektir. Her denemesi Esra'nın reddiyle sonuçlansa da Ozan'ın pes etmeye niyeti yoktur. Sonunda bir yolunu bulup Esra'ya gerçekleri açıklar. Esra bu konuşmadan sonra Antalya planıyla ilgili son kararını verir ve bu kararı Ozan'a hayli ilginç bir şekilde açıklar. Ozan'ın son hamlesi ise şok edici olacaktır.



AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM ÖZETİ

Ozan'ın beklenmedik itirafıyla artık herkes, Ozan ve Esra'nın eskiden evli olduğunu öğrenmiştir. Olay anına Çağla ve Çınar'ın annesi Hande de dahil olur. Ozan ve Çağla'nın düğünü için geri sayım başlarken, Hande evliliği ile ilgili tereddütleri olan Çağla'yı Ozan'ı kaybetmemesi için yönlendirir. Esra ise artık olanlardan sonra Ozan'a öfke doludur.

Düğün günü yaklaştıkça Esra'ya olan aşkını içinden bir türlü atamayan Ozan, içten içe bu düğünün gerçekleşmesini istemez ancak Esra'yla yüzleşmekten ve konuşmaktan da kaçınır. Zeyno ve Musa birbirlerini deli gibi seven ikilinin mutsuz olmaması için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Zeyno, düğünün başlamasına saatler kala Ozan'ın karşısına çıkar ve hiç bilmediği acı gerçeği anlatır. Esra ile yüzleşen Ozan, verdiği sözü tutup Çağla ile evlenecek midir?

HANGİ OYUNCULAR AŞK MANTIK İNTİKAM'DA OYNUYOR?

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

YENİ BÖLÜM AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

FOX TV'nin sevilen dizisi olmayı kısa sürede başaran Aşk Mantık İntikam bu akşam 17 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanıyor. Yeni bölüm Aşk mantık intikam izlemek isteyenler FOX TV HD izlemeye devam ediyor.



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