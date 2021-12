İzle Aşk Mantık İntikam 26 bölüm tek parça kesintisiz yeni bölüm

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Aşk Mantık İntikam 26. bölümünün özeti:

Yeni bölüm Aşk mantık intikam FOX TV'de 17 Aralık 2021 Cuma günü 26. bölüm olarak yayınlanıyor. Yapımcılığını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın uyarladığı "Aşk Mantık İntikam" dizisi 17 Aralık Cuma saat 20.00'de FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.FOX TV'nin sevilen dizisi olmayı kısa sürede başaran Aşk Mantık İntikam bu akşam 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 20:00'de yayınlanıyor. Yeni bölüm Aşk mantık intikam izlemek isteyenler FOX TV HD izlemeye devam ediyor.Ayaz'ın düğünde kardeş olduklarını söylemesiyle sarsılan Ozan, bu bilginin doğruluğundan hala şüphelidir. Esra bu yüzleşmeden daha fazla kaçamayacağını söyleyerek babasıyla görüşmesi konusunda Ozan'ı destekler. Sonunda babasının karşısına çıkan Ozan, yıllardır içini kemiren soruların cevaplarını alabilecek midir?Diğer yandan Ozan'ın boşanma kararını hazmedemeyen Çağla, türlü manevralarla Ozan'ı vazgeçirmeye çalışırken Ayaz da Ozan'ı her alanda köşeye sıkıştırmaya devam eder. Ozan ve Esra birbirlerinden uzak durmaya çalışsalar da içine düştükleri durumlar onları yan yana getirmektedir. Hiç beklemediği bir anda Ayaz'la karşı karşıya gelen Esra, Ayaz'ın kendisine yaptığı teklifle şok olacaktır.Esra ve Çınar'ı Atlas'la ilgili konuşurken duyan Çağla gerçekleri öğrenmiştir. Bir an evvel Londra'ya dönmeleri için Çınar'a baskı yapar. Fakat Çınar babasını bırakıp gitme konusunda kararsızdır. Esra ise Ozan'dan uzaklaşmak için bir an evvel dönmek istemektedir. Fakat olaylar hiç de Esra'nın beklediği gibi gelişmez. Atlas'ın başına gelenler onun kararını tekrar gözden geçirmesine neden olur. Esra Milenyum Soft'la uğraşan kişiyi araştırırken Ayaz Karakoç ismine ulaşır. Şimdi karşılarındaki soru bu adam kimdir ve neden onlarla uğraşmaktadırBaşrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.