İZLE Antalyaspor Galatasaray maçı, GS Antalyaspor CANLI
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Antalyaspor'da Poli, Harun Alpsoy ve Admir Mehmedi'nin sakatlıkları bulunuyor. Öte yandan teknik direktör Nuri Şahin'in bu maça son kez kramponlarını giyerek aktif futbol kariyerinin son maçına çıkması bekleniyor. Galatasaray'da Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Arda Turan, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli akdroda yer almadı.
Antalya'daki maçlar
Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 25 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 15, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 46 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü. Deplasmanda rakibiyle yaptığı son 5 maçı kaybetmeyen Galatasaray, söz konusu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 8 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 5 gole engel olamadı.
Arda Turan yeni hocayı bekliyor!
Galatasaray'da Arda Turan'ın yeni teknik direktörü bekliyor. Adana Demirspor maçında Torrent tarafından kadroya alınmadığı için taraftara veda edemeyen Arda Turan'ın oynamaması tartışmalara neden olmuştu. 35 yaşındaki oyuncu, "Hocamla, ailemle eşimle oturup konuşacağım. Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok. Futbolu bırakma konusunda henüz karar vermedim. İnşallah Galatasaray daha iyi olacak" dedi. Yıldız futbolcunun yeni teknik direktörü beklediği ve ona göre yol haritası çizeceği öğrenildi.
Galatasaray'da 7 isim Antalyaspor maçında yok
Galatasaray'ın bu akşam Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Inaki Pena, Arda Turan, Olimpiu Morutan, Alpaslan Öztürk, Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç ve Feghouli, Antalya kamp kadrosunda yer almadı.
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Antalyaspor Galatasaray maçı öncesi form durumları
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi. Futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayacak Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip ise, 58 puanla 7. sırada bulunuyor.
Galatasaray Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Pulgar, Kerem, Babel, Gomis
52. randevu
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 51 maçta sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 100 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.
Galatasaray son 11 maçta mağlup olmadı
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 11 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, sonraki 6 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Galatasaray 26 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 11 maçta fileleri 6 kez havalandırabildi.
Antalyaspor Galatasaray maçı hakemleri
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Antalyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.