İZLE Alanyaspor Beşiktaş maçı, Alanyaspor Beşiktaş CANLI

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, milli ara sonrası Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. 13. hafta mücadelesini beIN Sports'tan canlı olarak yayınlıyor.

20 Kasım 2021 18:54
İZLE Alanyaspor Beşiktaş maçı, Alanyaspor Beşiktaş CANLI
Alanyaspor Beşiktaş beIN kesintisiz link! Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
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Son 3 deplasmanda kazanamadı

Zirve iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'a da yenilerek liderin 10 puan gerisinde kaldı.

Deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar oynadığı son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrıldı.

Dış sahada son galibiyetini Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a ise 1-0 yenildi.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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İki takımın eksikleri

Ev sahibi Alanyaspor'da Cristian Borja sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.

Beşiktaş'ta ise Michy Batshuayi, Fabrice N'Sakala, Salih Uçan, Gökhan Töre maç kadrosunda yer almıyor.

Alanyaspor




Beşiktaş



Son 5 maçın 4'ünü kazandı

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ligde 8 maçtır gol yiyor

Beşiktaş, ligdeki son 8 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 8 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.

Beşiktaş, söz konusu 7 maçta kalesinde 15 gol gördü.

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçını beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Milli ara öncesinde Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipten 1 puan fazlası olan Aytemiz Alanyaspor ise 5. basamakta yer alıyor.

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