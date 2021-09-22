İzle 21. bölüm Kardeşlerim yeni bölüm kesintisiz tek parça

Kardeşlerim ATV 22 Eylül yeni bölüm ekranlara geliyor ve 21. bölüm yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim 21. bölümünde hayatta kalmaya çalışan kardeşlerin hikayesinde son bölüm büyük ilgi çekmişti. 21. bölüm Kardeşlerim ATV Cumartesi yayınlanıyor ve vatandaşların ilgisi büyük boyutta.

22 Eylül 2021 09:36
İzle 21. bölüm Kardeşlerim yeni bölüm kesintisiz tek parça
Kardeşlerim 21. bölüm izle tek parça ATV Çarşamba günü yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim Çarşamba ATV 21. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 21. bölüm yayınlanıyor.
Kardeşlerim 21. bölümü Cumartesi 22 Eylül 2021 Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KARDEŞLERİM 21. BÖLÜM İZLE ATV TIKLAYIN



KARDEŞLERİM 21. BÖLÜM ÖZET


Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM 20. BÖLÜM ÖZET

Eren kardeşler ellerine geçen parayla hayallerinin peşine düşerlerken, yengeleri Şengül parayı değerlendirecek bir fikir bulmuştur bile… Tolga, sinsi oyunlarıyla Doruk'u okulda sıkıştırıp rahatsız etmeye devam ederken; Aybike'nin Berk'le ders çalışacak olması en çok Oğulcan'ı rahatsız eder. Asiye ve Doruk ayrılık acısıyla savrulurlarken, Cemile de her şeye rağmen ablasını bulmakta kararlıdır.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZET

Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...

İŞTE KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)




KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de Çarşamba günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.

KARDEŞLERİM 21. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 22 Eylül Çarşamba yeni bölüm olarak 21. bölüm ekranlara gelecek.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

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