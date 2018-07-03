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İzlanda'nın yönetmen kalecisi, Azerbaycan'a transfer oluyor!

İzlanda Milli Takımı'nın kalecisi Hannes Halldorsson'un Azerbaycan ekibi Qarabağ'a transfer olacağı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İzlanda'nın yönetmen kalecisi, Azerbaycan'a transfer oluyor!
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03 Temmuz 2018 17:56
İzlanda Milli Takımı'nın 'yönetmenlik yapan kalecisi' Hannes Halldorsson için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Danimarka'nın Randers takımında forma giyen Halldorsson'un Azerbaycan ekibi Qarabağ'a transfer olacağı belirtildi.

''KÖTÜ BİR TAKIM DEĞİL''

Randers Sportif Direktörü Soren Pedersen, ''Henüz resmi bir anlaşma yok ancak görüşmeler sürüyor. Qarabağ, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir takım. Kötü bir takım değil.'' şeklinde konuştu.

Hannes Halldorsson, Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmişti. 34 yaşındaki kaleci, özellikle Lionel Messi'nin penaltısını kurtararak İzlanda - Arjantin maçının yıldızı olmuştu.

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