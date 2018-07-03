İzlanda'nın yönetmen kalecisi, Azerbaycan'a transfer oluyor!

'nın 'yönetmenlik yapan kalecisi'için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.Danimarka'nın Randers takımında forma giyen Halldorsson'unekibia transfer olacağı belirtildi.Randers Sportif Direktörü Soren Pedersen, ''Henüz resmi bir anlaşma yok ancak görüşmeler sürüyor. Qarabağ, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir takım. Kötü bir takım değil.'' şeklinde konuştu.Hannes Halldorsson, Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmişti. 34 yaşındaki kaleci, özellikle Lionel Messi'nin penaltısını kurtararak İzlanda - Arjantin maçının yıldızı olmuştu.