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İzlandalı yıldız Azerbaycan'a transfer oldu

İzlandalı kaleci Hannes Halldorsson Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İzlandalı yıldız Azerbaycan'a transfer oldu
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04 Temmuz 2018 01:33
Azerbaycan temsilcisi Karabağ (Karabağ Agdam) sürpriz bir transfere imza attı.

Son 2 sezonu Azerbaycan Premier Ligi'nde şampiyon tamamlayan Karabağ, Danimarka temsilcisi Randers'tan 34 yaşındaki İzlandalı kaleci Hannes Halldorsson'u transfer etti.

Randers Kulübü, yaptığı resmi açıklamada 2 senedir takımda forma giyen Hannes Halldorsson'un Karabağ'a transferini sosyal medya hesabından açıkladı.

Hannes Halldorsson, Dünya Kupası'nda 3 maçta da İzlanda'nın kalesini korumuştu.



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