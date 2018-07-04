İzlandalı yıldız Azerbaycan'a transfer oldu

Azerbaycan temsilcisi Karabağ (Karabağ Agdam) sürpriz bir transfere imza attı.
Son 2 sezonu Azerbaycan Premier Ligi'nde şampiyon tamamlayan Karabağ, Danimarka temsilcisi Randers'tan 34 yaşındaki İzlandalı kaleci Hannes Halldorsson'u transfer etti.
Randers Kulübü, yaptığı resmi açıklamada 2 senedir takımda forma giyen Hannes Halldorsson'un Karabağ'a transferini sosyal medya hesabından açıkladı.
Hannes Halldorsson, Dünya Kupası'nda 3 maçta da İzlanda'nın kalesini korumuştu.
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Son 2 sezonu Azerbaycan Premier Ligi'nde şampiyon tamamlayan Karabağ, Danimarka temsilcisi Randers'tan 34 yaşındaki İzlandalı kaleci Hannes Halldorsson'u transfer etti.
Randers Kulübü, yaptığı resmi açıklamada 2 senedir takımda forma giyen Hannes Halldorsson'un Karabağ'a transferini sosyal medya hesabından açıkladı.
Hannes Halldorsson, Dünya Kupası'nda 3 maçta da İzlanda'nın kalesini korumuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın