İzlanda - Türkiye maçı ertelenecek mi?

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya konuk olacağı mücadele öncesinde maç saatinde don ihtimalinin bulunmasıyla beraber UEFA'nın maçı erteleyebileceği ortaya çıktı. UEFA bugün öğleden sonra son kararı verecek.

Haber; Sporx.com
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İzlanda - Türkiye maçı ertelenecek mi?
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14 Ekim 2024 11:58
Son güncelleme 14 Ekim 2024 12:12
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Ancak bu mücadelenin ertelenme ihtimali bulunuyor.

DON TEHLİKESİ VAR

İzlanda basınından Visir'in haberinde, İzlanda ile Türkiye maçının oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nın maç saatinde don tehlikesiyle karşı karşıya olduğu duyuruldu. UEFA'nın pazar günü öğleden sonra İzlanda Futbol Federasyonu yetkilileri ve saha personeliyle görüşmelerde bulunduğu vurgulanırken, toplantı sırasında bir karar verilmediği ancak ertelemeyle ilgili bugün karar verileceği belirtildi.

Mücadelenin oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda zemin ısıtmamasının bulunmadığı ve don olaylarına karşı savunmasız kaldığı ifade edildi. Ayrıca zemini sıcak tutmak için çimlerin üzerine kumaş serildiği de aktarıldı.

SICAK GELİŞME: UEFA KARARI BEKLENİYOR

UEFA yetkilileri ve hakemler, İzlanda-Türkiye maçının oynanacağı sahanın zeminini bugün yeniden inceleyecek. Saat 15:00'te 'eşgüdüm toplantısı' yapılacak ve ardından maçın oynanıp oynanmayacağı ile ilgili karar verilecek.

ERTELENİRSE EN GEÇ SALI

UEFA'nın olası bir erteleme kararı alması durumunda ise mücadele en geç Salı günü oynanacak.

İzlanda Milli Takım Sorumlusu Jörundur Aki Sveinsson ise konuyla ilgili şu sözleri sarf etti;

"Maçın bugün oynanacağı gerçeğine dayanarak çalışıyoruz. O zaman duruma bakacağız ama bir sonraki duyuruya kadar bu akşam oynanacağını tahmin ediyoruz. Kontrol edemediğimiz bir şey hakkında çok fazla şey söylemek zor ama umarım bugün oynayabiliriz."

NOT: Milli Takımımız ve İzlanda, don olayları nedeniyle son antrenmanlarını kapalı spor salonundan gerçekleştirdi.




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