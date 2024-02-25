İzlanda: "15 bin taraftarın önünde bu kadar oluyor"

İzlanda Milli Takımı Başantrenörü Craig Murray Arne Pedersen 76-75 kaybettikleri Türkiye maçının ardından, takımının ortaya koyduğu mücadeleyle gurur duyduğunu söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzlanda: '15 bin taraftarın önünde bu kadar oluyor'
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25 Şubat 2024 19:00
İzlanda Milli Takımı Başantrenörü Craig Murray Arne Pedersen 76-75 kaybettikleri Türkiye maçının ardından, takımının ortaya koyduğu mücadeleyle gurur duyduğunu söyledi.

Maçta 11 sayı geriden geldiklerini hatırlatan Pedersen, "Geri düşmemize rağmen mücadelemize devam ettik ve geriden geldik, maç sonu kritik atışlar da yaptık. Çabamızdan dolayı gurur duyuyorum. 15 bin taraftar önünde oynadık ve galibiyete daha yakın olamazdık." görüşlerini aktardı.

Maçı 11 sayı, 4 ribauntla tamamlayan Kristinn Palsson ise, "Takımımla gurur duyuyorum. Maçta tüm gücümüzle mücadele ettik ve galibiyete çok yakın olmamıza rağmen hayal kırıklığı yaşadık." şeklinde görüş belirtti.

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