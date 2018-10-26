Izet Hajrovic: ''Dinamo'dan daha iyi bir takımda oynamadım''

Hırvatistan Ligi takımlarındanforması giyen'ın eski futbolcusu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grupta 3'te 3 yapan Dinamo Zagreb'in Bosna Hersekli futbolcusu Hajrovic, Hırvat basınına röportaj verirken oynadığı en iyi takımın Dinamo Zagreb olduğunu belirtti.Galatasaray'da Wesley Sneijder, Didier Drogba, Felipe Melo ve Fernando Muslera gibi yıldızlarla forma giyen Hajrovic, ''Takımda harika bir kimya var. Her şeyi beraber yapıyoruz. Beraber yemek yeyip, beraber dışarı çıkıyoruz. Birbirimiz için oynuyoruz. Kariyerimde Dinamo Zagreb'den daha iyi bir takımda oynamadım.'' diye konuştu.