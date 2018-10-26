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Izet Hajrovic: ''Dinamo'dan daha iyi bir takımda oynamadım''

Dinamo Zagreb forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Izet Hajrovic, Hırvat ekibinden daha iyi bir takımda oynamadığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Izet Hajrovic: ''Dinamo'dan daha iyi bir takımda oynamadım''
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26 Ekim 2018 15:37
Hırvatistan Ligi takımlarından Dinamo Zagreb forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Izet Hajrovic, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grupta 3'te 3 yapan Dinamo Zagreb'in Bosna Hersekli futbolcusu Hajrovic, Hırvat basınına röportaj verirken oynadığı en iyi takımın Dinamo Zagreb olduğunu belirtti.

''HARİKA BİR KİMYA VAR, OYNADIĞIM EN İYİ TAKIM''

Galatasaray'da Wesley Sneijder, Didier Drogba, Felipe Melo ve Fernando Muslera gibi yıldızlarla forma giyen Hajrovic, ''Takımda harika bir kimya var. Her şeyi beraber yapıyoruz. Beraber yemek yeyip, beraber dışarı çıkıyoruz. Birbirimiz için oynuyoruz. Kariyerimde Dinamo Zagreb'den daha iyi bir takımda oynamadım.'' diye konuştu.

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