Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. İzdemir Enerji halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? İzdemir halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar, alınır mı?KISA KISA
Dağıtım şekli: Eşit dağıtım
Aracı kurum: Garanti Yatırım
BIST kodu: IZENR
Pazar: Yıldız pazar
Pay: 115.100.000 lot
Ek pay: 23.020.000 lot
Halka arz fiyatı: 19 TL
Halka açıklık: %24.02
Arz büyüklüğü: 2.6 Milyar TL
Fonun kullanım yeri: %65-%70 GES kurulması geri kalanı işletme sermayesi İzdemir Enerji halka arz ne zaman?
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 75.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 40.100.000 Lot (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.)
- Ek Ortak Satışı : 23.020.000 Lot (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.) Fonun Kullanım Yeri - %65-70 GES (güneş enerjisi elektrik santrali) kurulması.- %30-35 İşletme sermayesi.
İzdemir Enerji halka arz eşit mi, oransal mı?
İzdemir Enerji halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
İzdemir Enerji halka arzında payların yüzde 24,02'isi halka açık olacaktır.
İzdemir Enerji halka arzında toplamda 115,100,000 lot dağıtılacak.
İzdemir Enerji halka arzında T1-T2 bakiye kullanılabilecek.
İzdemir Enerji halka arzında fiyat ''19,00'' lira olacak.
İzdemir Enerji halka arz büyüklüğü ''2.6 Milyar'' Lira olacak.
BİST kodu ''IZENIR
'' olacak.Satmama Taahhüdü - 1 Yıl, İhraççı.- 1 Yıl, Ortaklar.
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