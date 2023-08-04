Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. İzdemir Enerji halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? İzdemir halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar, alınır mı?Dağıtım şekli: Eşit dağıtımAracı kurum: Garanti YatırımBIST kodu: IZENRPazar: Yıldız pazarPay: 115.100.000 lotEk pay: 23.020.000 lotHalka arz fiyatı: 19 TLHalka açıklık: %24.02Arz büyüklüğü: 2.6 Milyar TLFonun kullanım yeri: %65-%70 GES kurulması geri kalanı işletme sermayesiHalka Arz Şekli- Sermaye Artırımı : 75.000.000 Lot- Ortak Satışı : 40.100.000 Lot (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.)- Ek Ortak Satışı : 23.020.000 Lot (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.)İzdemir Enerji halka arzında payların yüzde 24,02'isi halka açık olacaktır.İzdemir Enerji halka arzında toplamda 115,100,000 lot dağıtılacak.İzdemir Enerji halka arzında T1-T2 bakiye kullanılabilecek.İzdemir Enerji halka arzında fiyat ''19,00'' lira olacak.İzdemir Enerji halka arz büyüklüğü ''2.6 Milyar'' Lira olacak.BİST kodu '''' olacak.