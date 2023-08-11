Haber Tarihi: 11 Ağustos 2023 10:10 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 10:10

İzdemir Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İzdemir Enerji hisse yorum

Türkiye ve uluslararası alanda geçerli, teknik ve çevre standartlarına uygun ithal kömüre dayalı termik santrali ile yıllık ortalama 2 milyar 664 milyon kWh elektrik enerjisi üreten İzdemir Enerji, halka arz başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Peki, İzdemir Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İşte İzdemir Enerji hisse yorum ve fiyatı

İzdemir Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İzdemir Enerji hisse yorum
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İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR)  halka arzı için talep toplama sona erdi. Şirket 8-9-10 Ağustos 2023 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayarak borsaya merhaba dedi. 19 TL fiyat ile talep toplayan Enerji Şirketinin halka arz büyüklüğü 2.624.280.000 TL olacak. Peki İzdemir Enerji borsada ne zaman işlem görecek? IZENR işlem tarihi açıklandı mı? İşte cevaplar…
İZDEMİR ENERJİ HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

İzdemir Enerji'nin 14 Ağustos pazartesi günü başvuru sonucunun açıklanması halinde 16-17-18 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da "IZERN" koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.

İZDEMİR ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

İzdemir Enerji hissesi 19 TL'den halka arz olacak.

İZDEMİR ENERJİ NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

İzdemir Enerji halka arz tarihinin 9-10-11 Ağustos 2023 olarak açıklanacağı öngörülmektedir. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olacak

İZDEMİR ENERJİNİN SEMBOLÜ NE OLACAK? İZDEMİR ENERJİ BORSA KODU

İzdemir Enerji hissesinin sembolü "IZENR" olacak.


İZDEMİR ENERJİ HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

İzdemir Enerji halka arzının büyüklüğü 2,6 milyar TL olarak açıklandı.

İZDEMİR ENERJİ HALKA AÇIKLIK ORANI NE KADAR?

İzdemir Enerji'nin halka arz açıklık oranı 24,02%'dir. Toplamda 115,1 milyon adet lot dağıtılacaktır.

İZDEMİR ENERJİ KİMİN?

İzdemir Enerji şirketinin 5 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 85,44%'ü İzmir Demir Çelik'e, 5,06% Şahin Koç Çelik'e, 7,45% İDC Liman İşletmeleri'ne, 1,97% Akdemir Çelik'e ve 0,08% Hilal Şahin'e aittir.

İZDEMİR ENERJİ NE İŞ YAPAR?

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzmir Aliağa'da 350 MW gücünde Süperkritik Termik Santral kurmayı planlamış ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasını takiben proje Çin Halk Cumhuriyeti'nden China Machinery Engineering Corporation (CMEC) şirketine ihale edilmiştir. Ancak gerek ülkemiz ekonomisine olan katkıyı artırmak ve gerekse yerel iş kaynakları yaratarak istihdamın artırılması amacıyla sadece kritik ekipmanlar olan süperkritik kazan, türbin-jeneratör ve baca gazı arıtma sistemlerini (DeSOx ve DeNOx) anahtar teslim proje olarak ele almaktadır. Söz konusu kritik ekipmanların temini ve montajı dışındaki santralin;

• Desalinasyon

• Demineralizasyon

• Elektroklorlama

• Atık Su Arıtma

• Soğutma Kulesi

• Step-up Trafosu ve Şalt (GIS)

• Yardımcı Kazan

• Elektrostatik Filtre

• Analiz Laboratuvarları

• Deniz Suyu ve Atık Su İsale Hattı gibi yardımcı ünitelerin temini, montajı ve devreye alınma işleri ile santralin inşaat tasarımı ve tüm inşaat işleri ise yerel tedarikçilerden sağlanmaktadır. Proje bu yönüyle de ülkemiz ekonomisine katkıyı maksimum seviyeye çıkarmayı hedeflemiştir.

İZDEMİR ENERJİ FİNANSAL GÜCÜ

Şirketin yıllık dönemlere göre gelirleri:

2020 Yılı: 884 milyon TL

2021 Yılı: 1,3  milyar TL

2022 Yılı: 6,7 milyar TL

Brüt Kar Marji

Şirketin brüt kar marjında son yıllarda iyileşme görüşmektedir. Zira, 2020 yılında 20% olan brüt kar marji, istikrarlı bir artış yakalayarak 2022 finansal tablolarda 45% seviyelerine yükselmiştir. Brüt kar marjındaki artış, şirketin daha efektif çalıştığını ve hasılatındaki artışa oranla satışlarının maliyetinin daha az arttığını göstermektedir.

NET KAR MARJI

2020 ve 2021 yıllarında şirketin katlandığı finansman giderleri nedeniyle net dönem zararı oluşmuştur. Yabancı para cinsinden banka kredileri nedeniyle faiz giderinden daha fazla kur farkı giderine maruz kalınmıştır. Bununla birlikte şirket 31.12.2022'de sona eren finansal dönemde katlanılan finansman giderine rağmen net kar elde etmiştir. Bu karlılığın önümüzdeki dönemde artarak devam etmesi beklenmektedir.

İZDEMİR ENERJİ TAAHHÜT VE FİYAT İSTİKRARI VE HEDEFLERİ

1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.

1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.

Herhangi bir satış, bedelli sermaye artırımı ve yeni halka arz yapılacağına dair açıklamalardan kaçınılacak.

Halka arz gelirinin 20%'si ile fiyat istikrarı planlanmaktadır.

HALKA ARZ GELİRLERİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirketin halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket halka arz gelirini şu şekilde kullanmayı planlamaktadır:

65-70%'ine karşılık gelen kısmı ile GES (Güneş Enerjisi Elektrik Santrali) kurulması

30-35%'ine karşılık gelen kısmının işletme sermayesi finansman için kullanılması

İzdemir Enerji Halka Arzı Oransal mı Yoksa Eşit mi Olacak?

İzdemir Enerji halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

Kaynak: Midas

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