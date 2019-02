İyilik koştukça yayılır

Ülkemizde son dönem sağlık ve spor trendlerinin başında açık hava koşuları geliyor. İnsanlar, gerek bireysel olarak gerekse de arkadaşlarıyla bir araya gelerek sağlıklı yaşam için koşuyorlar. Kendi sağlığınız ve spor sevginiz için koşarken, gerçekten ihtiyacı olanlara da yardım edebileceğiniz koşuların sayısı da her geçen gün artıyor.Farkındalık yaratmak, ihtiyacı olan kurum, kuruluş ve kişilere destek sağlamak için düzenlenen koşu organizasyonları, katılım ücretlerinin bağışlandığı ya da katılımcı üzerinden bağış yapılabilen yapıları ile umutları da arttırıyor.Adım Adım ve İyilik Peşinde Koş gibi platformlar, Türkiye'deki en önemli koşu organizasyonlarını iyilik koşuşuna çevirdi. Kişilerin bireysel girişimleri, bu platformlar sayesinde kitlesel bir hal aldı. Gerek Adım Adım gerekse de İyilik Peşinde Koş gibi koşu grupları sayesinde bağış kampanyası açabilen kişiler, hem koşup hem de belirledikleri kurumlar için bağış toplayabiliyor.Yardım koşuları bireysel farkındalığın ötesinde önemli organizasyonlara da dönüşebiliyor. Bunun en iyi iki örneği de Türkiye'de koşuluyor. Biri bu yıl ikinci kez İstanbul/Esenyurt'ta gerçekleşecek Akbatı Koşusu, bir diğeri de İzmir'de gerçekleşecek olan uluslararası anlamda en büyük iyilik koşularından biri Wings for Life World Run. Her iki koşu da yalnızca bireysel mutluluğun ve faydanın ötesinde farkındalık yaratmak ve ihtiyacı olan kurum, kuruluş ve kişilere yardımcı olmak için gerçekleştiriliyor. Yediden yetmişe her yaştan misafiri spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde birleştiren Akbatı Koşusu, kayıt gelirlerinin Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı'na bağışlandığı bir yardımseverlik koşusu. Geçen sene 1000'e yakın sporseverin katılımıyla gerçekleşen koşu, bu yıl 24 Mart Pazar günü İstanbul- Esenyurt'ta koşulacak. 10 km., 5 km. yol koşusu ve 4-12 yaşları arasındaki çocukların katılabileceği Akbatı Koşusu üç parkurdan oluşuyor. Saat 10.00'da başlayacak koşu organizasyonu, Festival Park alanında spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren programla devam edecek.Wings For Life World Run ise omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda bilinç oluşturmak için dünya genelinde 6 kıtada, 12 farklı şehirde aynı anda koşuluyor. Bundan önceki 3 senede olduğu gibi bu sene de koşunun Türkiye ayağı İzmir'de gerçekleştirilecek. Dünya çapında yüzbinlerce kişinin katıldığı yarış, bu sene 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. 2014 yılından beri gerçekleştirilen ve bitiş çizgisinin olmadığı yarışta, koşanların ilk hedefi starttan yarım saat sonra yola çıkan ve maksimum 35 km/s hıza ulaşan Yakalama Aracına yakalanmamak. Asıl amaç ise omurilik felcine kesin tedavi bulunması için yapılan araştırmaları desteklemek. Ki bu yolda çok önemli adım da atıldı. Wings for Life Vakfı'nın destekledi araştırmalardan biri sayesinde, sporyaparken geçirdiği kaza sonrasında omurilik felçlisi olan ve 8 yıl boyunca tekerlekli sandalye kullanmak durumunda kalan David Mzee, ilk adımlarını attı. Yani iyilik koşuları günden güne gelişirken aynı zamanda yaralara da derman olmaya devam ediyor. İnsanlar sadece koşarak hiç görmedikleri insanlara yardım ediyor. Belli ki bu yardım koşuları daha da yayılacak. Çünkü dünyada yardım edilmesi gereken çok şey var.