İyi sabahlar günaydın aşkım mesajları, mutlu sabahlar en güzel günaydın için mesajlar

Şimdi yanımda olamasan da adınla başlıyorum yeni hayata, yüzünü görmesem de hayalinle yürüyorum adını yazdığım sokaklarda, günaydın sevgilim.

Gece aklımda yine sen vardın, sabah senin özleminle uyanmışım. Bir gün seninle sonsuza dek uyanmak dileğimle, günaydın can parçam.

Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.





Canım sevgilim, çiçeğim, günaydın. Senin günün aydın olsun ki ben de mutlu ve neşeli olayım. Senin yüzün gülsün ki benim de yüzüm gülsün canım sevgilim. Kalbimin tek sahibi. Seninle birlikte güzel bu dünya, sen yokken dönmüyor sanki.

Sensiz uyanmak istemez bedenim, sensiz nefes almak istemez hücrelerim ve sensiz yaşayamaz bu serserin, günaydın sevgilim.

Güzel kardeşim, yeni günün ışıklarıyla sıkıntıların gece karanlığı gibi geride kalsın, günlerin huzurlu, günün hayırlı olsun.

Sabah aydınlığım, gönlümün ilacı, baş tacım, eninle bir güne daha uyanmak ne mutlu.

Sen varsan geceler bile gündüz, sen yoksan gündüzler bile gece, günaydın ay ışığım.

Günaydın gülüşü güneş gibi içimi ısıtan ve kalbime aydınlık olan tatlı sevgilim.

Her güzel şey mutlu biter ama sen bende hiç bitmeyeceksin bir tanem günaydın.

Bir bebeğin gözlerindeki masumluk kadar tatlı bir gün diliyorum aşkım, her günün bir önceki günden daha güzel geçsin. Günaydın bebeğim.

Güneşin ilk ışıkları yatak odanı aydınlattığında, sevincini deper verdiğin biriyle paylaşmak istediğinde, pencereni aç ben orada olacağım sevgilim. Günaydınlar Hayatım.

Bir gün daha başlıyor hayatımda, kısa bir gecenin ardından merhaba diyorum hayata ve hayatıma, seviyorum seni günaydın hayatımın tek gerçeği.

Rüyalarımın sahibi sensin, uykumdan uyanınca adın yankılanır odamda, sabah güneşi usulca doğarken, bu mesajı yolluyorum sana günaydın hayatımın anlamı.

Günaydın sevgilim gün aydınlık seninle günler seninle parlak bugün ki gibi gün seninle güzel sevgilim günaydın.

Bir rüya gördüm içinde sen varsın, rüyaların içinde hiç bitmeyecek rüyamsın sevgilim günaydın meleğim.

En tatlı hayallerimi süsleyen sevgilim, günaydın.

Her şey seninle başlar. Her günüm seninle doğsun. Seninle batsın günaydın günümün en güzel varlığı.

Sen günümün aydını, sımsıcak bakışlı, hayatımın tek anlamı, günaydın bir tanem.

Gözlerin, bugüne öyle bir aç ki her şey istediğin gibi gitsin bebeğim günaydın.

Elini verene gözünü değdirene sözünü diyene diyemeyene sevgimi görene göremeyene günaydın...

Horoz ötüp sabah olunca, güneş doğup şafak atınca, ilk aklıma gelen güzel insana günaydınlar.

Günaydın, karanlıkta bana yol gösteren kutup yıldızım. Seher vakti yapılan ve kabul olan duam.

Güneşe herkese doğuyor. Ben ise her gün, seninle yeniden yeniden doğuyorum inci tanem.

Senin yanında çabuk geçti saatler sensiz geçmek bilmedi günler anladım ki sen hayatımın bir parçası gönlümün yarısısın günaydın aşkım.

Bir sabah da gözümü açtığımda aklımda değil de yanımda olsan. Günaydın aşkım.

Günaydın her sabah hayatıma güneş gibi doğan aşkım, seni çok seviyorum.

Güzelliğin gibi gününde aydın olsun günaydın aşkım sana günaydın sadece sana.

Rüyalarımı çepeçevre saran prensesim! Senden hiç kurtuluş yok. Gecemde de sen, gündüzümde de! Sen damarlarımda akan can suyumsun. Günaydın güzel gözlüm uyan.

Sana iltifat için bahane aradığım, hayatımın diğer yarısına kocaman bir günaydın.

Günaydın, yeni doğan gün, günaydın baharım, günaydın en güzel manzaram, günaydın balım, kır çiçeğim…

Günler seninle başlar, gözlerimi açtığımda yeni bir güne seninle uyanmanın mutluluğunu yaşıyorum sevgilim günaydın.

Aylardan en güzel haziran, günlerden pazar, dünyanın en güzel aşkı sen. günaydın aşkım.

Her güne senin aşkınla başlamak senin sevginle uyanmak çok güzel. seni çok seviyorum meleğim.

Pencereden dışarı bak ve güneşten yayılan enerjiyi hisset. Kötü enerjinden uzaklaş, yaşam en taze haliyle yeni bir gün sunuyor ve yaşanacak güzel bir gün ikimizi bekliyor. Günaydın biricik sevgilim.

Sensiz bir sabah nasıl bir şey biliyor musun? Eşiyle köye giderken, ön koltuğu kaynanasına kaptıran yeni gelin gibi... Ben de güne öyle uyandım:)))

Güzel meleğim, rüyalarımın sultanı, bir güne daha seninle uyanmak ne güzel. Günaydın güzel gözlü ceylanım.

Her sabah yatağımdan uyandığımda nefes almaktan önce sen geliyorsun aklıma. Günaydın biriciğim.

Günaydın kraliçem, canımın içi, ruhumun tek sahibi. seninle geçen günlerim öyle güzel ki, sadece seninle nefes alabiliyor bu bedenim. Seni çok ama çok seviyorum benim canım sevgilim.

Bir güneş gibisin sen gözlerimde, geceleri rüyam olursun girersin düşlerime, hayatı buldum gözlerinde, günaydın sevgilim, günümüz aydın olur birlikte.

Günaydın gecenin karanlığında yolunu kaybetmişlere yol gösteren kutup yıldızım! Seher vakti yapılan ve kabul olunan en güzel dualarım. Günaydın sevgilim...

Günaydın canım sevgilim. Seni tanıdığım günden beri ruhuma hep neşe vermeyi başardın. Seninle güzelleşti her şeyim. Seninle anlam kazandı hayatım. Seni çok seviyorum hayatımın en güzel şeyi.

Kalbimin sultanı, yarınım, canım, cananım günaydın aşkım.

Gül kokuları arasında, taze bir simit ve tavşan kanı bir çay lezzetinde günaydınlar! Bu sabah bütün mutluluklar bizi bulsun.

Hayatımın temel rengi! Rüyalarımın başrol oyuncusu. Hayatımın gayesi, neşesi! Gönlümün sultanı, günün musmutlu olsun.

Canımdan çok sevdiğimi bir tanecik sevgilim, günaydın. Bu günün öyle güzel geçsin ki, yollarına çiçekler serilsin inşallah ve içinden geçen tüm dilekler gerçekleşsin. her günün bir öncekinden daha güzel olsun, mutluluğun hiç bitmesin.

Günaydın hayat arkadaşım ruh ikizim güzel bir gün bizimle olsun dualarım sevgim seninle.

Günaydın ruhum. Doğum günün bugün senin ve tuttuğun tüm dileklerin gerçekleşme zamanı. Hayallerini gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım canım sevgilim, hem de bir ömür boyu.

Her günüme adını yazdım güneşimde sen olsun yıldızımda sensin sevgilim günaydınlar.

Güneşin doğduğu yer gözlerin gibi umut verici, gözlerine her baktığımda umutlarım yeşeriyor seninle... Bir tanem günaydın.

Canımdan çok sevdiğim canım sevgilim, günaydın. seni öyle çok özlüyorum ki bilemezsin. Seninle her şey çok daha güzel ve çok daha kolay. Hayatımı seninle geçirmek için can atıyorum. Sen benim kıymetlim, prensesim, bir tanemsin.

Yeni bir güne seninle başlamak için, her günümü seninle olacağımız sabahların hayalini kurmakla geçiriyorum… Her sabah sana, gözlerinin içine bakarak günaydın demek umuduyla. Günaydınlar sevgilim.

Güzelliğin gibi gününde aydın olsun günaydın aşkım sana günaydın sadece sana.

Yere düşen yağmur damlaları kalbine inecek güneşi engellemesin güneş bulutların arasından hep sana doğru baksın. Güneş güzellikler getirsin ruhuna. Günaydın Bebeğim...

Yine bugün kalktığımda allah'a binlerce kez şükürler ettim. Senin gibi eşsiz birini hayatıma kattığı için şükür. biricik aşkım kocaman günaydın.

Geceleri uzaklara çığlık olur sesim yosun kokusundan keskin sana olan özlemim bu sabah sırf senin için aralandı gözlerim günaydın her şeyim benim.

Günaydın canım sevgilim. Sen benim bir tanecik sevgilim, canımın içi. Seni çok ama çok seviyorum bir tanem. Günün aydın olsun ruhun neşeyle dolsun.

Güzelliğin bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim günaydın sevgilim.

Günaydın benden sonra en çok uykuyu seven uykucu şirinim! Bu güzel günü ne olur kaçırmayalım. Yeni bir güne sevgiyle uyan! Hadi tut ellerimden güne gülümseyerek merhaba diyelim seninle.

Karanlıkları yırtıp atan gün ışığım! Yüzünü gördüğümde günümü güzelleştiren ay parçam! Sana da günaydın.

Günaydın yatağımda rüyalarım isimde hülyalarım soğuk kış günlerinde sımsıcak saran ılık, ılık damarlarımda akan can suyum günaydın.

Günler aydınlık zamanın huzurlu olsun günün aydın olsun günaydın olsun sana bir tanem.

Bir ömrü beraber geçirmek istediğim kadın, günaydın. Sen canımın en büyük parçası, ruhumun kraliçesisin. Doğum günün kutlu olsun benim bir tanecik sevgilim. Günümün seninle yan yan aydınlanacağı günü iple çekiyorum.

Günaydın sevgimin öbür adı. Günaydın yüreğimin mutlu yanı. Günaydın özlediğim zamanlardaki sıcak soluk varlığım. Yokluğum umudum uykusuzluğuma eş soluk. Şimdi günün aydın olsun. Ve her yeni günün yanında seni benim kadar çok sevecek koca bir yüreğin olsun.!

Güzel bir rüyanın ardından yine geldik bir uykunun sonuna. Yayında ve yapımda emeği geçen yatak, yorgan, yastık üçlüsüne teşekkür ederiz. Günaydınlar sevgilim.

Gecelerimin yıldızı, sabahlarımın güneşi, günlerimin aydınlığı, günaydın bebeğim.

Günaydın gönlümün prensesi günaydın varlığıma sebep olan aşk böceğim günaydın içime huzur veren nurdan yaratılmış dünyadaki hurim. Günaydın, günaydın, günaydın.

Aman Allah'ım güzelliğin büyüleyici bir rüya gibi. Gözlerin bu rüyanın en muhteşem eseri. Dün gece sen rüyalarımı süsledin, sonra uyandım ve rüyalarımın gerçek olduğunu gördüm. Güne seninle merhaba demek en büyük keyif benim için. Günaydın sevgilim.

Uyanır uyanmaz gelirsin aklıma, bir güneşe bakarım birde duvardaki bana gülen fotoğrafına, benim için en güzel gün, seninle uyanacağım günlerdir sevgilim. Günaydın SANA.

Şöyle bir bak güneş ne güzel ışıldıyor. Masmavi gökyüzü, kuşlar heyecanla dört bir yana uçuşuyor. Umutların yüreğinde hep taze kalsın, kuşların heyecanı gibi kalbin kıpır kıpır etsin ve bir bebeğin gülümsemesi kadar günün şirin geçsin. Günaydın.

Günaydın benim bir tanem, aşkım, bal böceğim. Günaydın benim prensesim, aşk böceğim. Sana karşı hissettiğim duyguları dünya üzerinde başka hiçbir kimseye hissedemem. Sana duyduğum aşkı başka kimseye duyamam ve sende bulduğum huzuru başka kimsede bulamam.

Güneşin karanlığa veda ettiği şu saatlerde beni düşünen biricik aşkıma günaydınlar.

Prensesim, günaydın. Seninle uyanmak vardı şimdi güne ve seni kollarımın arasına alıp hayallere dalmak vardı. Seni öyle çok seviyorum ki, seni ruhumun en derin yerine sakladım. Sen benim canım, her şeyimsin.

Günaydın mesajı göndererek sevdiklerinize en kalbi duygularınızı iletebilirsiniz. Bu şekilde en kısa yoldan sevdiklerinize birkaç söz veya cümle sayeisnde günaydın mesajı göndermek sizin de günaydın mesajı gönderdiğiniz kişinin de gözlerini parlatacak, güne güzel başlamasını sağlayacak, morallenecek ve pozitif enerjiye bürünecek. Günaydın mesajı en güzelleri, günaydın mesajı sevgiliye, 2020 günaydın mesajı şeklinde aramalar yapılıyor.Günaydın mesajları arasında en çok sevilen, günaydın mesajı en çok tercih edilen 2020 sayesinde benzersiz şekilde yazılanları birbirinze gönderebilirsiniz. Günaydın mesajı nasıl atılacağına ilişkin örnekleri bulacağınız haberimizi inceleyebilirsiniz...