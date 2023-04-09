Haber Tarihi: 09 Nisan 2023 17:14 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 17:14

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ AÇIKLANDI 2023 - İyi Parti milletvekili aday adayları listesi

28. dönem 2023 İyi Parti milletvekili aday adayları listesi için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için İyi Parti milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. İyi Parti Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili adayları listesi belli oldu. Peki, İyi Parti Milletvekili adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan İyi Parti adayları listesi

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ AÇIKLANDI 2023 - İyi Parti milletvekili aday adayları listesi
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28. Dönem İYİ Parti milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor.
Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, listenin 14.00'te YSK'ye teslim edileceği belirtildi.

Partiden yapılan açıklama şu şekilde:

"İYİ Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi; İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat tarafından saat 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak."

AKP Milletvekili Adayları Listesi 2023 - TIKLAYINIZ


İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 AÇIKLANDI 

SEÇİM ÇEVRESİ ADAY SIRA NO ADI SOYADI
ADANA 1 AYYÜCE TÜRKEŞ
ADANA 2 BİLAL BİLİCİ
ADANA 3 GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU
ADANA 4 MEHMET SERTAÇ DURAK
ADANA 5 ŞULE  GÖK TÜDEŞ
ADANA 6 REMZİ OĞUZ YILMAZ
ADANA 7 BURAK YİĞENOĞLU
ADANA 8 İSA AYANOĞLU
ADANA 9 BAHADIR CEYHANLI
ADANA 10 ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ
ADANA 11 NİHAL AĞCA
ADANA 12 ERKAN CAN
ADANA 13 ERCAN ATALAY
ADANA 14 SİNEM ULUDAMAR
ADANA 15 HÜLYA AKKÖZ
ADIYAMAN 1    
ADIYAMAN 2    
ADIYAMAN 3    
ADIYAMAN 4    
ADIYAMAN 5    
AFYONKARAHİSAR 1 HAKAN ŞEREF OLGUN
AFYONKARAHİSAR 2 MUSTAFA ENİS ARABACI
AFYONKARAHİSAR 3 SAFFET ACAR
AFYONKARAHİSAR 4 OKŞAN ULUSOY EFE
AFYONKARAHİSAR 5 GÖNÜL AR GÜNGÖR
AFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ACAR
AĞRI 1 ÖZHAN KOÇİNTAR
AĞRI 2 METİN AYDEMİR
AĞRI 3 KENAN KAÇMAZ
AĞRI 4 ÇAĞDAŞ ÇELİK
AMASYA 1 İBRAHİM MERMER
AMASYA 2 MEHMET KİP
AMASYA 3 HİKMET RUŞEN MENEKŞE
ANKARA-1 1 KORAY AYDIN
ANKARA-1 2 AHMET EŞREF  FAKIBABA
ANKARA-1 3 KEVSER OFLUOĞLU
ANKARA-1 4 YETKİN  ÖZTÜRK
ANKARA-1 5 MİNE BAŞ
ANKARA-1 6 BURÇİN ÇİÇEK
ANKARA-1 7 METEHAN ERDEM
ANKARA-1 8 OSMAN TOPAL
ANKARA-1 9 ONUR HONDOROĞLU
ANKARA-1 10 ECE ÖZEN AKAN
ANKARA-1 11 AHMET  ALTIPARMAK
ANKARA-1 12 AHMET  ERENOĞLU
ANKARA-1 13 MUHAMMET  ECEL
ANKARA-2 1 ADNAN BEKER
ANKARA-2 2 SEDAT AKSAKALLI
ANKARA-2 3 UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
ANKARA-2 4 FATMA ÖZKAN
ANKARA-2 5 MUHARREM BEŞİR
ANKARA-2 6 RAMAZAN DEĞERLİ
ANKARA-2 7 ERDOĞAN YILDIRIM
ANKARA-2 8 FATMA GÜLÜMSER BİROL
ANKARA-2 9 NADİR ÇETİNKAYA
ANKARA-2 10 ÖZCAN DAĞGEÇ
ANKARA-2 11 ELMAS YAĞMUR
ANKARA-3 1 YÜKSEL ARSLAN
ANKARA-3 2 KÜRŞAD ZORLU
ANKARA-3 3 FATİH KOCA
ANKARA-3 4 SEVİN ÇAĞLAYAN
ANKARA-3 5 TAMER KAYAALP
ANKARA-3 6 SERDAR SARGIN
ANKARA-3 7 MEHMET ARSLAN
ANKARA-3 8 KADRİYE ÜNLER
ANKARA-3 9 BERNA ŞAHİN
ANKARA-3 10 SEVGİ YALAV
ANKARA-3 11 MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
ANKARA-3 12 MEHTAP  DEMİRHAN ÖZDEMİR
ANTALYA 1 UĞUR  POYRAZ
ANTALYA 2 AYKUT KAYA
ANTALYA 3 ALİ ADNAN KAYA
ANTALYA 4 AYŞEN KURT
ANTALYA 5 SERKAN TETİK
ANTALYA 6 İLHAMİ  OKUDAN
ANTALYA 7 MEHMET BAŞARAN
ANTALYA 8 NESRİN ÜNAL
ANTALYA 9 MUSA ERTUĞAN
ANTALYA 10 MESUT YILMAZ
ANTALYA 11 DURMUŞ KAPLAN
ANTALYA 12 ARİF KOCABIYIK
ANTALYA 13 BAŞAK KARATAŞ
ANTALYA 14 DURMUŞ ALİ ARSLAN
ANTALYA 15 NEŞE  TOKER
ANTALYA 16 LEVENT  ÖZDEMİR
ANTALYA 17 HATİCE AVCI
ARTVİN 1 HAMZA GEZMİŞ
ARTVİN 2 HÜSEYİN IŞIK
AYDIN 1 ÖMER KARAKAŞ
AYDIN 2 AHMET ERTÜRK
AYDIN 3 TUĞÇE  CANPOLAT YILMAZ
AYDIN 4 ERHAN ALGAN
AYDIN 5 SEMRA  YÜCEL
AYDIN 6 FEVZİ KÖSE
AYDIN 7 CEMAL SARI
AYDIN 8 PINAR ÖNCER
BALIKESİR 1 TURHAN ÇÖMEZ
BALIKESİR 2 ÖZLEM URAL
BALIKESİR 3 NEDİM TUNA
BALIKESİR 4 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
BALIKESİR 5 NİLGÜN BAŞARAN
BALIKESİR 6 MUSTAFA LEMİ AYTEKİN
BALIKESİR 7 METİN ÖZGÜR
BALIKESİR 8 KEMAL GİRGİN
BALIKESİR 9 MEHMET ÇALIK
BİLECİK 1 HALİL AYDOĞDU
BİLECİK 2 EREN GÜVEN
BİNGÖL 1 HASAN  KIZILBOĞA
BİNGÖL 2 SEMA  TANİN
BİNGÖL 3 AHMET ARPA
BİTLİS 1 EDİP SAFTER GAYDALI
BİTLİS 2 LEVENT  NASIR
BİTLİS 3 MAŞALLAH ASLAN
BOLU 1 AHMET  ÖRNEKBAŞ
BOLU 2 İRFAN BAYAR
BOLU 3 SUAT ORHAN
BURDUR 1 FARUK ERKAN
BURDUR 2 SAFA SÖNMEZ
BURDUR 3 MEHMET YAVAŞ
BURSA-1 1 YÜKSEL SELÇUK  TÜRKOĞLU
BURSA-1 2 SEVİNÇ ATABAY
BURSA-1 3 YÜKSEL YILMAZ
BURSA-1 4 ŞEYDA ŞAHİN
BURSA-1 5 YAHYA BAHADIR
BURSA-1 6 BİRGÜL  YILDIZ GÜNAY
BURSA-1 7 RESÜL KAPLAN
BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK
BURSA-1 9 EVREN ŞAHİN
BURSA-1 10 FEYZA TEMEL
BURSA-2 1 HASAN TOKTAŞ
BURSA-2 2 İBRAHİM ALAGÖZ
BURSA-2 3 ORHAN ÖZER
BURSA-2 4 SERMİN CAN ÖZENSOY
BURSA-2 5 ERDAL AY
BURSA-2 6 HATİCE DENİZ
BURSA-2 7 ZAFER MİLLİ
BURSA-2 8 OSMAN ATALAY AKMAN
BURSA-2 9 ENVER YENİÇERİ
BURSA-2 10 DİLEK DURAK
ÇANAKKALE 1 RIDVAN UZ
ÇANAKKALE 2 CENGİZ YALÇIN
ÇANAKKALE 3 ZİŞAN ÖZAYDIN
ÇANAKKALE 4 MEVLÜT İNANÇ
ÇANKIRI 1 MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
ÇANKIRI 2 OYA YAKIN
ÇORUM 1    
ÇORUM 2    
ÇORUM 3    
ÇORUM 4    
DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK
DENİZLİ 2 İBRAHİM ŞENEL
DENİZLİ 3 KADİR TATIK
DENİZLİ 4 ŞEBNEM  BABABALIM YAĞCI
DENİZLİ 5 UĞUR  ÇİZMECİOĞLU
DENİZLİ 6 VEYSEL KARAÇOR
DENİZLİ 7 NAZLI YAŞATÜRK
DİYARBAKIR 1 VEJDİN ENSARİOĞLU
DİYARBAKIR 2 MUSTAFA ŞENAY CANORUÇ
DİYARBAKIR 3 ERDAL YILMAZ
DİYARBAKIR 4 HÜSEYİN  GÜRAN
DİYARBAKIR 5 SEÇİL AKIN
DİYARBAKIR 6 MEHMET EMİN EKİN
DİYARBAKIR 7 AHMET BAŞARİ
DİYARBAKIR 8 KENAN KAYA
DİYARBAKIR 9 EMRULLAH ÇERİ
DİYARBAKIR 10 YAKUP ÖZKAYA
DİYARBAKIR 11 NAZIM KAYA
DİYARBAKIR 12 ERKAN YILMAZ
EDİRNE 1 MEHMET AKALIN
EDİRNE 2 DİLEK KIRMIZI
EDİRNE 3 HASAN HAKAN ŞAHİN
EDİRNE 4 HÜSEYİN ERKİN
ELAZIĞ 1 İRFAN SÖNMEZ
ELAZIĞ 2 YÜKSEL ERCAN
ELAZIĞ 3 ABDULKERİM EFLATUN
ELAZIĞ 4 ŞENAY ALADAĞ DEMİREL
ELAZIĞ 5 NAHİT BAYKARA
ERZİNCAN 1    
ERZİNCAN 2    
ERZURUM 1 ZEKAİ KAYA
ERZURUM 2 MELİH KIRKPINAR
ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR
ERZURUM 4 FATİH ARAS
ERZURUM 5 FATİH KARATAŞ
ERZURUM 6 ESRA AKPINAR
ESKİŞEHİR 1 İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
ESKİŞEHİR 2 ÖZLEM AYRANCI
ESKİŞEHİR 3 MELİH AYDIN
ESKİŞEHİR 4 ÖMER İBRAHİM SAYIN
ESKİŞEHİR 5 HAKAN KAYMAK
ESKİŞEHİR 6 YAĞMUR GÜRSÖĞÜT
GAZİANTEP 1 MEHMET MUSTAFA GÜRBAN
GAZİANTEP 2 MEHMET AY
GAZİANTEP 3 MEHMET  ÖZBERK
GAZİANTEP 4 MEDİNE İLAY YILDIRIM
GAZİANTEP 5 MUSTAFA ALTUNBAŞ
GAZİANTEP 6 MEHMET MURAT YAPRAK
GAZİANTEP 7 MESUT NİZİPLİOĞLU
GAZİANTEP 8 SEMA  ALBAYRAM
GAZİANTEP 9 MEHMET ALİ YILDIRIM
GAZİANTEP 10 TİBET EKİNCİ
GAZİANTEP 11 OKTAY İYİSARAÇ
GAZİANTEP 12 NERMİN TUZCU
GAZİANTEP 13 HASAN ALPDOĞAN
GAZİANTEP 14 ABUBEKİR TEK
GİRESUN 1 ÜNZİLE YÜKSEL
GİRESUN 2 HAKAN BEKTAŞ
GİRESUN 3 KAYA YILDIZ
GİRESUN 4 MUSTAFA DİZDAR
GÜMÜŞHANE 1 MUZAFFER ALTIPARMAK
GÜMÜŞHANE 2 BEDRİ AĞAÇ
HAKKARİ 1    
HAKKARİ 2    
HAKKARİ 3    
HATAY 1 ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN
HATAY 2 GÖKHAN ZAN
HATAY 3 GÜLÜMSER  CEYLAN KÖLE
HATAY 4 SARPER DAVUT
HATAY 5 İLYAS UYGUR
HATAY 6 MEHMET OĞUZ  TURAN
HATAY 7 AYLİN ANIL ARSLAN
HATAY 8 OSMAN AĞCA
HATAY 9 ÇAĞATAY KARAMANOĞLU
HATAY 10 MUHAMMET MUSTAFA  BALCI
HATAY 11 TUNA EBRU  ÖZDEMİR
ISPARTA 1 AYLİN CESUR
ISPARTA 2 TİMUÇİN KODAMAN
ISPARTA 3 İSMET YILMAZ
ISPARTA 4 FARUK TORUN
MERSİN 1 BURHANETTİN KOCAMAZ
MERSİN 2 AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU
MERSİN 3 ALİ ER
MERSİN 4 ESRA KAHRAMAN 
MERSİN 5 ÖZER  ÖZEL
MERSİN 6 MEHMET TURGUT
MERSİN 7 YÜKSEL ÇELİK
MERSİN 8 ESİN ERKOÇ
MERSİN 9 ALİ RIZA ÖZDENİZ
MERSİN 10 MEHMET TÜRE
MERSİN 11 MEHMET YUNUS  SEVEN
MERSİN 12 MUSTAFA ATEŞ
MERSİN 13 HİLAL USTA
İSTANBUL-1 1 NİMET ÖZDEMİR
İSTANBUL-1 2 BURAK AKBURAK
İSTANBUL-1 3 MUSTAFA CİHAN PAÇACI
İSTANBUL-1 4 BAVER  MİROĞLU
İSTANBUL-1 5 DURSUN  ÇOLAK
İSTANBUL-1 6 TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
İSTANBUL-1 7 ALİ  COŞKUN
İSTANBUL-1 8 EMİNE  KÜÇÜKALİ
İSTANBUL-1 9 RAŞİT EMİR SÜER
İSTANBUL-1 10 MURAT KARAMAN
İSTANBUL-1 11 VEDAT BAYRAM
İSTANBUL-1 12 YÜCEL COŞKUN
İSTANBUL-1 13 OĞUZHAN HASAR
İSTANBUL-1 14 HATİCE DİLRUBA  OĞULCUKLU
İSTANBUL-1 15 CEVAT SARAÇ
İSTANBUL-1 16 YÜCEL AYDIN
İSTANBUL-1 17 MERAL ALEMDAR
İSTANBUL-1 18 AHMET ÇELEBİ
İSTANBUL-1 19 AHMET SELÇUK CAN
İSTANBUL-1 20 İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
İSTANBUL-1 21 AYSEL KIRALİ
İSTANBUL-1 22 HÜLYA ARICI
İSTANBUL-1 23 UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ
İSTANBUL-1 24 BARIŞ TAVLAŞOĞLU
İSTANBUL-1 25 KADİR KÜRŞAT ARSLAN
İSTANBUL-1 26 BÜLENT  ASLAN
İSTANBUL-1 27 RAMAZAN UĞURAL
İSTANBUL-1 28 MEHMET  ERİŞEN
İSTANBUL-1 29 ARİF TEVETOĞLU
İSTANBUL-1 30 AYŞE KIRAÇ
İSTANBUL-1 31 ERDAL DEMİR
İSTANBUL-1 32 SEDAT GÜRKAN
İSTANBUL-1 33 SEVİM DEMİR
İSTANBUL-1 34 CELAL MAHMUT SOLAK
İSTANBUL-1 35 NAZLI YURDUSEVEN
İSTANBUL-2 1 MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
İSTANBUL-2 2 SALİM  ENSARİOĞLU
İSTANBUL-2 3 BAHATTİN BAHADIR ERDEM
İSTANBUL-2 4 ECE  GÜNER
İSTANBUL-2 5 HATİCE CEREN  YILMAZ
İSTANBUL-2 6 HATİCE  KAYALI
İSTANBUL-2 7 MÜJDAT ÖZTÜRK
İSTANBUL-2 8 MUSTAFA YAZICI
İSTANBUL-2 9 ABDULLAH ŞALCI
İSTANBUL-2 10 ALİ  ÇELİK
İSTANBUL-2 11 FİSUN MEHLİKA TOCA
İSTANBUL-2 12 İSMET KOÇAK
İSTANBUL-2 13 ALİ  AKGÜN
İSTANBUL-2 14 ERİŞ  CESUR
İSTANBUL-2 15 BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
İSTANBUL-2 16 ERHAN ÖZKAN
İSTANBUL-2 17 BİLAL UZUN
İSTANBUL-2 18 GÖKHAN KARGI
İSTANBUL-2 19 HASAN HOŞBEN
İSTANBUL-2 20 RAİF GÜLER
İSTANBUL-2 21 ASLIHAN ELİBOL
İSTANBUL-2 22 YILMAZ DAĞDELEN
İSTANBUL-2 23 MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER
İSTANBUL-2 24 NAZLI ASPAY ŞENER
İSTANBUL-2 25 AFFAN MAHMUT  KEÇECİ
İSTANBUL-2 26 ARZU  BAŞKAN
İSTANBUL-2 27 ÖMER LÜTFİ  ÖZENÇ
İSTANBUL-3 1 ERSİN  BEYAZ
İSTANBUL-3 2 SEYİTHAN İZSİZ
İSTANBUL-3 3 AYŞE SİBEL  YANIKÖMEROĞLU
İSTANBUL-3 4 ŞÜKRÜ KULEYİN
İSTANBUL-3 5 CELAL   KARAPINAR
İSTANBUL-3 6 HAMZA YURTSEVER
İSTANBUL-3 7 ALİ  KIDIK
İSTANBUL-3 8 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
İSTANBUL-3 9 METİN BOZKURT
İSTANBUL-3 10 FEVZİ FATİH OĞUZ
İSTANBUL-3 11 ETHEM BAYKAL
İSTANBUL-3 12 ÜLKÜ AYAYDIN
İSTANBUL-3 13 DOĞAN AVCI
İSTANBUL-3 14 ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
İSTANBUL-3 15 AYHAN BÖLÜKBAŞI
İSTANBUL-3 16 METE KOCA
İSTANBUL-3 17 SURURİ KARABAL
İSTANBUL-3 18 NAZMİYE İZGİN
İSTANBUL-3 19 SEVİNÇ GÜMÜŞ
İSTANBUL-3 20 MEHMET ALİ  UYKUR
İSTANBUL-3 21 ZEKİ BULGAN
İSTANBUL-3 22 ARZU  ÖNŞEN
İSTANBUL-3 23 ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY
İSTANBUL-3 24 HÜRANA GÜNGÖR
İSTANBUL-3 25 MELİHA APAYDIN
İSTANBUL-3 26 ARZU  ŞİMŞEK
İSTANBUL-3 27 BUSE ALBAYRAK
İSTANBUL-3 28 MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
İSTANBUL-3 29 ATAKAN ÖZKAN
İSTANBUL-3 30 HASAN KAYA
İSTANBUL-3 31 ŞEREF  TAMTÜRK
İSTANBUL-3 32 ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
İSTANBUL-3 33 BURAK  USTALI
İSTANBUL-3 34 KÜRŞAT ÖZER
İSTANBUL-3 35 SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
İSTANBUL-3 36 FİLİZ ÇELİK
İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
İZMİR-1 2 ÜMİT  ÖZLALE
İZMİR-1 3 ÖZTÜRK KESKİN
İZMİR-1 4 ÜLKÜ DOĞAN
İZMİR-1 5 ALİ TOPÇU
İZMİR-1 6 FİGEN YILDIRIM
İZMİR-1 7 LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY
İZMİR-1 8 İSMAİL AYBARS AKSOY
İZMİR-1 9 ASLAN SEZGİN
İZMİR-1 10 GİZEM ALBAŞ
İZMİR-1 11 KAAN ALTINDAĞ
İZMİR-1 12 MURAT ÇAKAR
İZMİR-1 13 HASAN YILDIZ
İZMİR-1 14 GÜLŞAH SAKAR
İZMİR-2 1 HÜSMEN KIRKPINAR
İZMİR-2 2 YİĞİT KARAKIŞ
İZMİR-2 3 ARZU YILDIRIM
İZMİR-2 4 TAMER CÜCÜ
İZMİR-2 5 DİNÇER IŞIKTAŞ
İZMİR-2 6 MÜJDE HARPUT APAK
İZMİR-2 7 MÜMİN YALÇINKAYA
İZMİR-2 8 YELİZ ÇULHA
İZMİR-2 9 BÜLENT UYGUR
İZMİR-2 10 MİRAN BACGEROĞLU
İZMİR-2 11 MUSTAFA NURİ DENİZ
İZMİR-2 12 NAZLI BUKET KARASU
İZMİR-2 13 MEHMET HALİS  KÖSE
İZMİR-2 14 MEHMET EMİN CANTÜRK
KARS 1 ALPASLAN YÜCE
KARS 2 AYTAÇ ERMAN KESGİN
KARS 3 AYŞE  TARLAK YILMAZ
KASTAMONU 1 AHMET KATAR
KASTAMONU 2 METİN  ATEŞ
KASTAMONU 3 MUSTAFA GÜVENÇ
KAYSERİ 1 DURSUN ATAŞ
KAYSERİ 2 ABDULLAH İLKER  SUNGUR
KAYSERİ 3 HÜSEYİN CENGİZ GÜRBÜZ
KAYSERİ 4 BETÜL  TOSUN
KAYSERİ 5 KAZIM YÜCEL
KAYSERİ 6 SERAP DURMUŞ
KAYSERİ 7 SÜLEYMAN BOZKURT
KAYSERİ 8 MEHMET SEBATİ ATAMAN
KAYSERİ 9 SEDAT KILINÇ
KAYSERİ 10 BELGÜZAR  KILIÇ
KIRKLARELİ 1 TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU
KIRKLARELİ 2 SİBEL PİŞKİN
KIRKLARELİ 3 HİLMİ  KAHRAMAN
KIRŞEHİR 1 TURAN YILDIRIM
KIRŞEHİR 2 ASAF KAYAOĞLU
KOCAELİ 1 LÜTFÜ TÜRKKAN
KOCAELİ 2 ŞANBAZ YILDIZ
KOCAELİ 3 MEHMET KAMİL ŞİRİN
KOCAELİ 4 PELİN FİLİZ COŞTUR
KOCAELİ 5 NESLİ GÖKÇE KONDU ÇAĞLAYAN
KOCAELİ 6 ALİPAŞA NAİPOĞLU
KOCAELİ 7 ABDULKADİR  ERBAĞCI
KOCAELİ 8 YÜKSEL ERCAN
KOCAELİ 9 ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK
KOCAELİ 10 HASAN SIR
KOCAELİ 11 SEDA BÜYÜKKARA
KOCAELİ 12 GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI
KOCAELİ 13 AŞKIN  ÖZÖN
KOCAELİ 14 SAVAŞ  EMİNOĞLU
KONYA 1 ÜNAL KARAMAN
KONYA 2 FAHRETTİN  YOKUŞ
KONYA 3 SELİN TOZOĞLU
KONYA 4 OSMAN FEDAİ
KONYA 5 SÜLEYMAN ŞENOL
KONYA 6 YAŞAR YAMAN
KONYA 7 TOLUNAY ÖZÇELİK
KONYA 8 ESRA TOTAN
KONYA 9 NURİ ÜNALAN
KONYA 10 ERHAN GÖKMEN
KONYA 11 HASAN HÜSEYİN HADİMLİ
KONYA 12 ADNAN AYYILDIZ
KONYA 13 İSMAİL AFŞAR
KONYA 14 İBRAHİM ÇALIŞKAN
KONYA 15 SEMA VADİ
KÜTAHYA 1 ORHAN ÖZATİK
KÜTAHYA 2 SEYDİ KARAKUŞ
KÜTAHYA 3 EROL ERTÜRK
KÜTAHYA 4 NURCAN DUYGU
KÜTAHYA 5 TANSU COŞKUN
MALATYA 1 ŞEYHMUS GÖÇMEZ
MALATYA 2 ATİLLA ŞAHİN
MALATYA 3 ELİF APOHAN
MALATYA 4 SELÇUK HAN
MALATYA 5 METİN KAPIDERE
MALATYA 6 MENİJE NUR  ÖZCAN
MANİSA 1 ŞENOL SUNAT
MANİSA 2 HASAN ERYILMAZ
MANİSA 3 FİLİZ TUĞÇE  AYRANCI İPLİKÇİ
MANİSA 4 MEHMET  KOÇ
MANİSA 5 GÜRHAN  ÖZCAN
MANİSA 6 ORKUN ŞIKTAŞLI
MANİSA 7 ASLI ÖZ
MANİSA 8 KAZIM ÖZSOY
MANİSA 9 BİRGÜL BOZKURT
MANİSA 10 MEHMET  DOĞAN
KAHRAMANMARAŞ 1 AHMET ÇABUKEL
KAHRAMANMARAŞ 2 NESLİHAN  KOCA NERGİZ
KAHRAMANMARAŞ 3 ZİYA DUMLUPINAR
KAHRAMANMARAŞ 4 BURAK  SERT
KAHRAMANMARAŞ 5 ŞEYMA  AYTEMİZ ARSLANTÜRK
KAHRAMANMARAŞ 6 İRFAN MERT  YIKAN
KAHRAMANMARAŞ 7 EMİNE LEBLEBİCİ
KAHRAMANMARAŞ 8 SERDAL KURTOĞLU
MARDİN 1 ENVER ABEŞ
MARDİN 2 SONGÜL SADİOĞLU
MARDİN 3 ABDULLAH KARAKEÇİ
MARDİN 4 ABDULMUTALİP IRMAK
MARDİN 5 ŞEYHMUS MUSAOĞLU
MARDİN 6 AZİZ ARDA UĞUR
MUĞLA 1 METİN ERGUN
MUĞLA 2 BEHÇET SAATCI
MUĞLA 3 MEHMET TOSUN
MUĞLA 4 GÜLGÜN ÇOLAKOĞLU
MUĞLA 5 AYFER  İLHAN ÖÇER
MUĞLA 6 TULGAY HASAR
MUĞLA 7 ÖMER KAYA
MUŞ 1 MÜMTAZ YAVUZ
MUŞ 2 UMUT DENİZ GÜNEYSU
MUŞ 3 EFEKAN KEMALOĞLU
NEVŞEHİR 1 RASİM ARI
NEVŞEHİR 2 MESUT ERDOĞAN
NEVŞEHİR 3 AYŞE GÖL MIHÇI
NİĞDE 1 MÜMİN İNAN
NİĞDE 2 OLGUN EYTEMİŞ
NİĞDE 3 FETDAH GÜLTEKİN
ORDU 1 İDRİS NAİM ŞAHİN
ORDU 2 ONUR ŞAHİN
ORDU 3 ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA
ORDU 4 MURAT VARDAL
ORDU 5 EBRU AVCI BAŞARAN
ORDU 6 FEYZA NUR  YALÇIN ÖNER
RİZE 1    
RİZE 2    
RİZE 3    
SAKARYA 1 ÜMİT DİKBAYIR
SAKARYA 2 SELÇUK KILIÇASLAN
SAKARYA 3 ARZU AKÇALIŞKAN
SAKARYA 4 EDİZ SERDİP DOKUMACI
SAKARYA 5 DUYGU  ÇETİNKAYA ACAR
SAKARYA 6 YUNUS AYDEMİR
SAKARYA 7 ALPER ALPAY
SAKARYA 8 HAKAN BAYKAL
SAMSUN 1 ERHAN USTA
SAMSUN 2 İMREN NİLAY TÜFEKÇİ
SAMSUN 3 AHMET KARKUCAK
SAMSUN 4 YUNUS GÜN
SAMSUN 5 BİRSEN ÖZTÜRK
SAMSUN 6 HALİL İBRAHİM  YALGIN
SAMSUN 7 EFE AYDIN
SAMSUN 8 UFUK GÜLŞEN
SAMSUN 9 KAZIM CAN ŞEN
SİİRT 1 İLHAN YİĞİT
SİİRT 2 SERVET TARDUŞ
SİİRT 3 ABDULMECİT  NAS
SİNOP 1 YILMAZ ŞANLAN
SİNOP 2 BAKİ TAŞKIRAN
SİVAS 1 CELAL DAĞGEZ
SİVAS 2 AHMET BOZDOĞAN
SİVAS 3 SERAP BOZPOLAT AYAN
SİVAS 4 MERVE YILDIZ YARAY
SİVAS 5 TOLGA SAY
TEKİRDAĞ 1 SELCAN HAMŞIOĞLU
TEKİRDAĞ 2 SERTAÇ ALKAYA
TEKİRDAĞ 3 HAZIM TAMER DODURKA
TEKİRDAĞ 4 ZEKİ UZUN
TEKİRDAĞ 5 AYNUR ÇEŞMELİLER
TEKİRDAĞ 6 ŞERAFETDİN TERZİ
TEKİRDAĞ 7 MEHMET İLKER ATASEVER
TEKİRDAĞ 8 CEM CAVCAR
TOKAT 1 FATİH DEMİRKOL
TOKAT 2 MURAT TOYCAN SELÇUK
TOKAT 3 ALİ KARACA
TOKAT 4 ŞADAN İPKİN
TOKAT 5 MUHAMMET ALPEREN  ELDEMİR
TRABZON 1 YAVUZ AYDIN
TRABZON 2 ASLAN GÜNER
TRABZON 3 SERPİL AKÇAY
TRABZON 4 TAHSİN AKYÜZ
TRABZON 5 AKIN ÇELİK
TRABZON 6 BÜLENT ARSLAN
TUNCELİ 1 ROZAN ALİ FAYIK
ŞANLIURFA 1 EMİN YETİM
ŞANLIURFA 2 MUHAMMET ALİ ARUSOĞLU
ŞANLIURFA 3 MUSA MANGAL
ŞANLIURFA 4 MAHMUT SUBAŞI
ŞANLIURFA 5 CEM KARAKEÇİLİ
ŞANLIURFA 6 MEHMET ŞAHİN GÜLEL
ŞANLIURFA 7 MEHMET EMİN GÜVENÇ
ŞANLIURFA 8 MUSTAFA DİRİER
ŞANLIURFA 9 HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
ŞANLIURFA 10 GÜLCAN CENGİZ
ŞANLIURFA 11 MEHMET  HAMCAN
ŞANLIURFA 12 MEHMET YILDIRIM
ŞANLIURFA 13 ÖMER FARUK AİŞEOĞLU
ŞANLIURFA 14 İHSAN KAYA
UŞAK 1 MUHAMMET  GÜR
UŞAK 2 DALYAN ÖZDEMİR
UŞAK 3 TOLGA PİRİNÇCİ
VAN 1    
VAN 2    
VAN 3    
VAN 4    
VAN 5    
VAN 6    
VAN 7    
VAN 8    
YOZGAT 1 LÜTFULLAH KAYALAR
YOZGAT 2 ALİ  KEVEN
YOZGAT 3 İSMAİL YILMAZ
YOZGAT 4 NAFİYE  BALÇIK
ZONGULDAK 1 EVRİM BALBALOĞLU
ZONGULDAK 2 TOLGA GÖREN
ZONGULDAK 3 MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU
ZONGULDAK 4 MUSTAFA ADİL ÖZKAN
ZONGULDAK 5 RENDA  OKAY
AKSARAY 1 TURAN YALDIR
AKSARAY 2 ALİ ABBAS ERTÜRK
AKSARAY 3 NACİYE AKKUŞ TÜRK
AKSARAY 4 GÜRSEL KESKİN
BAYBURT 1 KARABEY KADRİ KARAOĞLU
KARAMAN 1 ATİLA ZORLU
KARAMAN 2 ZİHNİ KOCAERKEK
KARAMAN 3 FADİME HARMANİZİ
KIRIKKALE 1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
KIRIKKALE 2 ORHAN KILIÇ
KIRIKKALE 3 SEVİM  PEHLİVANLI ÖZBEK
BATMAN 1    
BATMAN 2    
BATMAN 3    
BATMAN 4    
BATMAN 5    
ŞIRNAK 1 ADİL ÖZÇINAR
ŞIRNAK 2 NURETTİN İLÇİ
ŞIRNAK 3 OSMAN FERFOOĞLU
ŞIRNAK 4 DOĞUKAN YAYCI
BARTIN 1    
BARTIN 2    
ARDAHAN 1 AYTEKİN KAYA
ARDAHAN 2 NABİRE REÇBER
IĞDIR 1 KEREM AKBULUT
IĞDIR 2 TAMER BAŞARAN
YALOVA 1 AYHAN KÜÇÜK
YALOVA 2 ERSİN  AKYÜZ
YALOVA 3 ELİF  AKYOL TOSUN
KARABÜK 1 KÜBRA DURSUN
KARABÜK 2 İSMAİL YALAV
KARABÜK 3 OZAN CANYURT
KİLİS 1 MUSTAFA ARAZ
KİLİS 2 MUSTAFA POLAT
OSMANİYE 1 ELİF LOĞOĞLU
OSMANİYE 2 MEHMET DEMİR
OSMANİYE 3 ADEM KIDIK
OSMANİYE 4 FATİH KILINÇ
DÜZCE 1    
DÜZCE 2    
DÜZCE 3    
 


Adana
GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU
MEHMET SERTAÇ DURAK
ŞULE GÖK TÜDEŞ
REMZİ OĞUZ YILMAZ
BURAK YİĞENOĞLU
İSA AYANOĞLU
BAHADIR CEYHANLI
ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ
NİHAL AĞCA
ERKAN CAN
ERCAN ATALAY
SİNEM ULUDAMAR
HÜLYA AKKÖZ

Adıyaman
ADAY GÖSTERİLMEDİ

Afyonkarahisar

HAKAN ŞEREF OLGUN
MUSTAFA ENİS ARABACI
SAFFET ACAR
OKŞAN ULUSOY EFE
GÖNÜL AR GÜNGÖR
İBRAHİM ACAR

Ağrı

ÖZHAN KOÇİNTAR
METİN AYDEMİR
KENAN KAÇMAZ
ÇAĞDAŞ ÇELİK

Amasya

İBRAHİM MERMER
MEHMET KİP
HİKMET RUŞEN MENEKŞE

Ankara 1. Bölge

KORAY AYDIN
AHMET EŞREF FAKIBABA
KEVSER OFLUOĞLU
YETKİN ÖZTÜRK
MİNE BAŞ
BURÇİN ÇİÇEK
METEHAN ERDEM
OSMAN TOPAL
ONUR HONDOROĞLU
ECE ÖZEN AKAN
AHMET ALTIPARMAK
AHMET ERENOĞLU
MUHAMMET ECEL

Ankara 2. Bölge

ADNAN BEKER
SEDAT AKSAKALLI
UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
FATMA ÖZKAN
MUHARREM BEŞİR
RAMAZAN DEĞERLİ
ERDOĞAN YILDIRIM
FATMA GÜLÜMSER BİROL
NADİR ÇETİNKAYA
ÖZCAN DAĞGEÇ
ELMAS YAĞMUR

Ankara 3. Bölge

YÜKSEL ARSLAN
KÜRŞAD ZORLU
FATİH KOCA
SEVİN ÇAĞLAYAN
TAMER KAYAALP
SERDAR SARGIN
MEHMET ARSLAN
KADRİYE ÜNLER
BERNA ŞAHİN
SEVGİ YALAV
MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR

Antalya

UĞUR POYRAZ
AYKUT KAYA
ALİ ADNAN KAYA
AYŞEN KURT
SERKAN TETİK
İLHAMİ OKUDAN
MEHMET BAŞARAN
NESRİN ÜNAL
MUSA ERTUĞAN
MESUT YILMAZ
DURMUŞ KAPLAN
ARİF KOCABIYIK
BAŞAK KARATAŞ
DURMUŞ ALİ ARSLAN
NEŞE TOKER
LEVENT ÖZDEMİR
HATİCE AVCI

Artvin

HAMZA GEZMİŞ
HÜSEYİN IŞIK

Aydın

ÖMER KARAKAŞ
AHMET ERTÜRK
TUĞÇE CANPOLAT YILMAZ
ERHAN ALGAN
SEMRA YÜCEL
FEVZİ KÖSE
CEMAL SARI
PINAR ÖNCER

Balıkesir

TURHAN ÇÖMEZ
ÖZLEM URAL
NEDİM TUNA
KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
NİLGÜN BAŞARAN
MUSTAFA LEMİ AYTEKİN
METİN ÖZGÜR
KEMAL GİRGİN
MEHMET ÇALIK

Bilecik

HALİL AYDOĞDU
EREN GÜVEN

Bingöl

HASAN KIZILBOĞA
SEMA TANİN
AHMET ARPA

Bitlis

EDİP SAFTER GAYDALI
LEVENT NASIR
MAŞALLAH ASLAN

Bolu

AHMET ÖRNEKBAŞ
İRFAN BAYAR
SUAT ORHAN

Burdur

FARUK ERKAN
SAFA SÖNMEZ
MEHMET YAVAŞ

Bursa 1. Bölge

YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
SEVİNÇ ATABAY
YÜKSEL YILMAZ
ŞEYDA ŞAHİN
YAHYA BAHADIR
BİRGÜL YILDIZ GÜNAY
RESÜL KAPLAN
ÖZGÜR ŞİMŞEK
EVREN ŞAHİN
FEYZA TEMEL

Bursa 2. Bölge

HASAN TOKTAŞ
İBRAHİM ALAGÖZ
ORHAN ÖZER
SERMİN CAN ÖZENSOY
ERDAL AY
HATİCE DENİZ
ZAFER MİLLİ
OSMAN ATALAY AKMAN
ENVER YENİÇERİ
DİLEK DURAK

Çanakkale

RIDVAN UZ
CENGİZ YALÇIN
ZİŞAN ÖZAYDIN
MEVLÜT İNANÇ

Çankırı

MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
OYA YAKIN

Çorum

ADAY GÖSTERİLMEDİ

Denizli

YASİN ÖZTÜRK
İBRAHİM ŞENEL
KADİR TATIK
ŞEBNEM BABABALIM YAĞCI
UĞUR ÇİZMECİOĞLU
VEYSEL KARAÇOR
NAZLI YAŞATÜRK

Diyarbakır

VEJDİN ENSARİOĞLU
MUSTAFA ŞENAY CANORUÇ
ERDAL YILMAZ
HÜSEYİN GÜRAN
SEÇİL AKIN
MEHMET EMİN EKİN
AHMET BAŞARİ
KENAN KAYA
EMRULLAH ÇERİ
YAKUP ÖZKAYA
NAZIM KAYA
ERKAN YILMAZ

Edirne

MEHMET AKALIN
DİLEK KIRMIZI
HASAN HAKAN ŞAHİN
HÜSEYİN ERKİN

Elazığ

İRFAN SÖNMEZ
YÜKSEL ERCAN
ABDULKERİM EFLATUN
ŞENAY ALADAĞ DEMİREL
NAHİT BAYKARA

Erzincan

ADAY GÖSTERİLMEDİ

Erzurum

ZEKAİ KAYA
MELİH KIRKPINAR
FATMA CANAN UÇAR
FATİH ARAS
FATİH KARATAŞ
ESRA AKPINAR

Eskişehir

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
ÖZLEM AYRANCI
MELİH AYDIN
ÖMER İBRAHİM SAYIN
HAKAN KAYMAK
YAĞMUR GÜRSÖĞÜT

Gaziantep

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN
MEHMET AY
MEHMET ÖZBERK
MEDİNE İLAY YILDIRIM
MUSTAFA ALTUNBAŞ
MEHMET MURAT YAPRAK
MESUT NİZİPLİOĞLU
SEMA ALBAYRAM
MEHMET ALİ YILDIRIM
TİBET EKİNCİ
OKTAY İYİSARAÇ
NERMİN TUZCU
HASAN ALPDOĞAN
ABUBEKİR TEK

Giresun

ÜNZİLE YÜKSEL
HAKAN BEKTAŞ
KAYA YILDIZ
MUSTAFA DİZDAR

Gümüşhane

MUZAFFER ALTIPARMAK
BEDRİ AĞAÇ

Hakkari

ADAY GÖSTERİLMEDİ

Hatay

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN
GÖKHAN ZAN
GÜLÜMSER CEYLAN KÖLE
SARPER DAVUT
İLYAS UYGUR
MEHMET OĞUZ TURAN
AYLİN ANIL ARSLAN
OSMAN AĞCA
ÇAĞATAY KARAMANOĞLU
MUHAMMET MUSTAFA BALCI
TUNA EBRU ÖZDEMİR

Isparta

AYLİN CESUR
TİMUÇİN KODAMAN
İSMET YILMAZ
FARUK TORUN

Mersin

BURHANETTİN KOCAMAZ
AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU
ALİ ER
ESRA KAHRAMAN
ÖZER ÖZEL
MEHMET TURGUT
YÜKSEL ÇELİK
ESİN ERKOÇ
ALİ RIZA ÖZDENİZ
MEHMET TÜRE
MEHMET YUNUS SEVEN
MUSTAFA ATEŞ
HİLAL USTA

İstanbul 1. Bölge

NİMET ÖZDEMİR
BURAK AKBURAK
MUSTAFA CİHAN PAÇACI
BAVER MİROĞLU
DURSUN ÇOLAK
TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
ALİ COŞKUN
EMİNE KÜÇÜKALİ
RAŞİT EMİR SÜER
MURAT KARAMAN
VEDAT BAYRAM
YÜCEL COŞKUN
OĞUZHAN HASAR
HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU
CEVAT SARAÇ
YÜCEL AYDIN
MERAL ALEMDAR
AHMET ÇELEBİ
AHMET SELÇUK CAN
İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
AYSEL KIRALİ
HÜLYA ARICI
UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ
BARIŞ TAVLAŞOĞLU
KADİR KÜRŞAT ARSLAN
BÜLENT ASLAN
RAMAZAN UĞURAL
MEHMET ERİŞEN
ARİF TEVETOĞLU
AYŞE KIRAÇ
ERDAL DEMİR
SEDAT GÜRKAN
SEVİM DEMİR
CELAL MAHMUT SOLAK
NAZLI YURDUSEVEN

İstanbul 2. Bölge

MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
SALİM ENSARİOĞLU
BAHATTİN BAHADIR ERDEM
ECE GÜNER
HATİCE CEREN YILMAZ
HATİCE KAYALI
MÜJDAT ÖZTÜRK
MUSTAFA YAZICI
ABDULLAH ŞALCI
ALİ ÇELİK
FİSUN MEHLİKA TOCA
İSMET KOÇAK
ALİ AKGÜN
ERİŞ CESUR
BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
ERHAN ÖZKAN
BİLAL UZUN
GÖKHAN KARGI
HASAN HOŞBEN
RAİF GÜLER
ASLIHAN ELİBOL
YILMAZ DAĞDELEN
MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER
NAZLI ASPAY ŞENER
AFFAN MAHMUT KEÇECİ
ARZU BAŞKAN
ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ

İstanbul 3. Bölge

ERSİN BEYAZ
SEYİTHAN İZSİZ
AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
ŞÜKRÜ KULEYİN
CELAL KARAPINAR
HAMZA YURTSEVER
ALİ KIDIK
MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
METİN BOZKURT
FEVZİ FATİH OĞUZ
ETHEM BAYKAL
ÜLKÜ AYAYDIN
DOĞAN AVCI
ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
AYHAN BÖLÜKBAŞI
METE KOCA
SURURİ KARABAL
NAZMİYE İZGİN
SEVİNÇ GÜMÜŞ
MEHMET ALİ UYKUR
ZEKİ BULGAN
ARZU ÖNŞEN
ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY
HÜRANA GÜNGÖR
MELİHA APAYDIN
ARZU ŞİMŞEK
BUSE ALBAYRAK
MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
ATAKAN ÖZKAN
HASAN KAYA
ŞEREF TAMTÜRK
ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
BURAK USTALI
KÜRŞAT ÖZER
SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
FİLİZ ÇELİK

İzmir 1. Bölge

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
ÜMİT ÖZLALE
ÖZTÜRK KESKİN
ÜLKÜ DOĞAN
ALİ TOPÇU
FİGEN YILDIRIM
LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY
İSMAİL AYBARS AKSOY
ASLAN SEZGİN
GİZEM ALBAŞ
KAAN ALTINDAĞ
MURAT ÇAKAR
HASAN YILDIZ
GÜLŞAH SAKAR

İzmir 2. Bölge

HÜSMEN KIRKPINAR
YİĞİT KARAKIŞ
ARZU YILDIRIM
TAMER CÜCÜ
DİNÇER IŞIKTAŞ
MÜJDE HARPUT APAK
MÜMİN YALÇINKAYA
YELİZ ÇULHA
BÜLENT UYGUR
MİRAN BACGEROĞLU
MUSTAFA NURİ DENİZ
NAZLI BUKET KARASU
MEHMET HALİS KÖSE
MEHMET EMİN CANTÜRK

Maraş

AHMET ÇABUKEL
NESLİHAN KOCA NERGİZ
ZİYA DUMLUPINAR
BURAK SERT
ŞEYMA AYTEMİZ ARSLANTÜRK
İRFAN MERT YIKAN
EMİNE LEBLEBİCİ
SERDAL KURTOĞLU

Kars

ALPASLAN YÜCE
AYTAÇ ERMAN KESGİN
AYŞE TARLAK YILMAZ

Kastamonu

AHMET KATAR
METİN ATEŞ
MUSTAFA GÜVENÇ

Kayseri

DURSUN ATAŞ
ABDULLAH İLKER SUNGUR
HÜSEYİN CENGİZ GÜRBÜZ
BETÜL TOSUN
KAZIM YÜCEL
SERAP DURMUŞ
SÜLEYMAN BOZKURT
MEHMET SEBATİ ATAMAN
SEDAT KILINÇ
BELGÜZAR KILIÇ

Kırklareli

TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU
SİBEL PİŞKİN
HİLMİ KAHRAMAN

Kırşehir

TURAN YILDIRIM
ASAF KAYAOĞLU

Kocaeli

LÜTFÜ TÜRKKAN
ŞANBAZ YILDIZ
MEHMET KAMİL ŞİRİN
PELİN FİLİZ COŞTUR
NESLİ GÖKÇE KONDU ÇAĞLAYAN
ALİPAŞA NAİPOĞLU
ABDULKADİR ERBAĞCI
YÜKSEL ERCAN
ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK
HASAN SIR
SEDA BÜYÜKKARA
GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI
AŞKIN ÖZÖN
SAVAŞ EMİNOĞLU

Konya

ÜNAL KARAMAN
FAHRETTİN YOKUŞ
SELİN TOZOĞLU
OSMAN FEDAİ
SÜLEYMAN ŞENOL
YAŞAR YAMAN
TOLUNAY ÖZÇELİK
ESRA TOTAN
NURİ ÜNALAN
ERHAN GÖKMEN
HASAN HÜSEYİN HADİMLİ
ADNAN AYYILDIZ
İSMAİL AFŞAR
İBRAHİM ÇALIŞKAN
SEMA VADİ

Kütahya

ORHAN ÖZATİK
SEYDİ KARAKUŞ
EROL ERTÜRK
NURCAN DUYGU
TANSU COŞKUN

Malatya

ŞEYHMUS GÖÇMEZ
ATİLLA ŞAHİN
ELİF APOHAN
SELÇUK HAN
METİN KAPIDERE
MENİJE NUR ÖZCAN

Manisa

ŞENOL SUNAT
HASAN ERYILMAZ
FİLİZ TUĞÇE AYRANCI İPLİKÇİ
MEHMET KOÇ
GÜRHAN ÖZCAN
ORKUN ŞIKTAŞLI
ASLI ÖZ
KAZIM ÖZSOY
BİRGÜL BOZKURT
MEHMET DOĞAN

Mardin

ENVER ABEŞ
SONGÜL SADİOĞLU
ABDULLAH KARAKEÇİ
ABDULMUTALİP IRMAK
ŞEYHMUS MUSAOĞLU
AZİZ ARDA UĞUR

Muğla

METİN ERGUN
BEHÇET SAATCI
MEHMET TOSUN
GÜLGÜN ÇOLAKOĞLU
AYFER İLHAN ÖÇER
TULGAY HASAR
ÖMER KAYA

Muş

MÜMTAZ YAVUZ
UMUT DENİZ GÜNEYSU
EFEKAN KEMALOĞLU

Nevşehir

RASİM ARI
MESUT ERDOĞAN
AYŞE GÖL MIHÇI

Niğde

MÜMİN İNAN
OLGUN EYTEMİŞ
FETDAH GÜLTEKİN

Ordu

İDRİS NAİM ŞAHİN
ONUR ŞAHİN
ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA
MURAT VARDAL
EBRU AVCI BAŞARAN
FEYZA NUR YALÇIN ÖNER

Rize

ADAY GÖSTERİLMEDİ

Sakarya

ÜMİT DİKBAYIR
SELÇUK KILIÇASLAN
ARZU AKÇALIŞKAN
EDİZ SERDİP DOKUMACI
DUYGU ÇETİNKAYA ACAR
YUNUS AYDEMİR
ALPER ALPAY
HAKAN BAYKAL

Samsun

ERHAN USTA
İMREN NİLAY TÜFEKÇİ
AHMET KARKUCAK
YUNUS GÜN
BİRSEN ÖZTÜRK
HALİL İBRAHİM YALGIN
EFE AYDIN
UFUK GÜLŞEN
KAZIM CAN ŞEN

Siirt

İLHAN YİĞİT
SERVET TARDUŞ
ABDULMECİT NAS

Sinop

YILMAZ ŞANLAN
BAKİ TAŞKIRAN

Sivas

CELAL DAĞGEZ
AHMET BOZDOĞAN
SERAP BOZPOLAT AYAN
MERVE YILDIZ YARAY
TOLGA SAY

Urfa

EMİN YETİM
MUHAMMET ALİ ARUSOĞLU
MUSA MANGAL
MAHMUT SUBAŞI
CEM KARAKEÇİLİ
MEHMET ŞAHİN GÜLEL
MEHMET EMİN GÜVENÇ
MUSTAFA DİRİER
HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
GÜLCAN CENGİZ
MEHMET HAMCAN
MEHMET YILDIRIM
ÖMER FARUK AİŞEOĞLU
İHSAN KAYA

Tekirdağ

SELCAN HAMŞIOĞLU
SERTAÇ ALKAYA
HAZIM TAMER DODURKA
ZEKİ UZUN
AYNUR ÇEŞMELİLER
ŞERAFETDİN TERZİ
MEHMET İLKER ATASEVER
CEM CAVCAR

Tekirdağ

SELCAN HAMŞIOĞLU
SERTAÇ ALKAYA
HAZIM TAMER DODURKA
ZEKİ UZUN
AYNUR ÇEŞMELİLER
ŞERAFETDİN TERZİ
MEHMET İLKER ATASEVER
CEM CAVCAR

Trabzon

YAVUZ AYDIN
ASLAN GÜNER
SERPİL AKÇAY
TAHSİN AKYÜZ
AKIN ÇELİK
BÜLENT ARSLAN

Tunceli

ROZAN ALİ FAYIK

Uşak

MUHAMMET GÜR
DALYAN ÖZDEMİR
TOLGA PİRİNÇCİ

Van

ADAY GÖSTERİLMEDİ

Yozgat

LÜTFULLAH KAYALAR
ALİ KEVEN
İSMAİL YILMAZ
NAFİYE BALÇIK
Zonguldak

EVRİM BALBALOĞLU
TOLGA GÖREN
MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU
MUSTAFA ADİL ÖZKAN
RENDA OKAY

Aksaray

TURAN YALDIR
ALİ ABBAS ERTÜRK
NACİYE AKKUŞ TÜRK
GÜRSEL KESKİN

Bayburt

KARABEY KADRİ KARAOĞLU

Karaman

ATİLA ZORLU
ZİHNİ KOCAERKEK
FADİME HARMANİZİ

Kırıkkale

BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
ORHAN KILIÇ
SEVİM PEHLİVANLI ÖZBEK

Batman

ADAY GÖSTERİLMEDİ

Şırnak

ADİL ÖZÇINAR
NURETTİN İLÇİ
OSMAN FERFOOĞLU
DOĞUKAN YAYCI

Bartın

ADAY GÖSTERİLMEDİ

Ardahan

AYTEKİN KAYA
NABİRE REÇBER

Iğdır

KEREM AKBULUT
TAMER BAŞARAN

Yalova

AYHAN KÜÇÜK
ERSİN AKYÜZ
ELİF AKYOL TOSUN

Karabük

KÜBRA DURSUN
İSMAİL YALAV
OZAN CANYURT

Kilis

MUSTAFA ARAZ
MUSTAFA POLAT

Osmaniye

ELİF LOĞOĞLU
MEHMET DEMİR
ADEM KIDIK
FATİH KILINÇ

Düzce

ADAY GÖSTERİLMEDİ
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