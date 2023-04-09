İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ AÇIKLANDI 2023 - İyi Parti milletvekili aday adayları listesi

|SEÇİM ÇEVRESİ
|ADAY SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ADANA
|1
|AYYÜCE
|TÜRKEŞ
|ADANA
|2
|BİLAL
|BİLİCİ
|ADANA
|3
|GÖKTÜRK
|BOYVADAOĞLU
|ADANA
|4
|MEHMET SERTAÇ
|DURAK
|ADANA
|5
|ŞULE
|GÖK TÜDEŞ
|ADANA
|6
|REMZİ OĞUZ
|YILMAZ
|ADANA
|7
|BURAK
|YİĞENOĞLU
|ADANA
|8
|İSA
|AYANOĞLU
|ADANA
|9
|BAHADIR
|CEYHANLI
|ADANA
|10
|ERDİNÇ
|ANTEPÜZÜMÜ
|ADANA
|11
|NİHAL
|AĞCA
|ADANA
|12
|ERKAN
|CAN
|ADANA
|13
|ERCAN
|ATALAY
|ADANA
|14
|SİNEM
|ULUDAMAR
|ADANA
|15
|HÜLYA
|AKKÖZ
|ADIYAMAN
|1
|ADIYAMAN
|2
|ADIYAMAN
|3
|ADIYAMAN
|4
|ADIYAMAN
|5
|AFYONKARAHİSAR
|1
|HAKAN ŞEREF
|OLGUN
|AFYONKARAHİSAR
|2
|MUSTAFA ENİS
|ARABACI
|AFYONKARAHİSAR
|3
|SAFFET
|ACAR
|AFYONKARAHİSAR
|4
|OKŞAN ULUSOY
|EFE
|AFYONKARAHİSAR
|5
|GÖNÜL
|AR GÜNGÖR
|AFYONKARAHİSAR
|6
|İBRAHİM
|ACAR
|AĞRI
|1
|ÖZHAN
|KOÇİNTAR
|AĞRI
|2
|METİN
|AYDEMİR
|AĞRI
|3
|KENAN
|KAÇMAZ
|AĞRI
|4
|ÇAĞDAŞ
|ÇELİK
|AMASYA
|1
|İBRAHİM
|MERMER
|AMASYA
|2
|MEHMET
|KİP
|AMASYA
|3
|HİKMET RUŞEN
|MENEKŞE
|ANKARA-1
|1
|KORAY
|AYDIN
|ANKARA-1
|2
|AHMET EŞREF
|FAKIBABA
|ANKARA-1
|3
|KEVSER
|OFLUOĞLU
|ANKARA-1
|4
|YETKİN
|ÖZTÜRK
|ANKARA-1
|5
|MİNE
|BAŞ
|ANKARA-1
|6
|BURÇİN
|ÇİÇEK
|ANKARA-1
|7
|METEHAN
|ERDEM
|ANKARA-1
|8
|OSMAN
|TOPAL
|ANKARA-1
|9
|ONUR
|HONDOROĞLU
|ANKARA-1
|10
|ECE ÖZEN
|AKAN
|ANKARA-1
|11
|AHMET
|ALTIPARMAK
|ANKARA-1
|12
|AHMET
|ERENOĞLU
|ANKARA-1
|13
|MUHAMMET
|ECEL
|ANKARA-2
|1
|ADNAN
|BEKER
|ANKARA-2
|2
|SEDAT
|AKSAKALLI
|ANKARA-2
|3
|UĞURHAN FERUDUN BERAT
|TİRYAKİ
|ANKARA-2
|4
|FATMA
|ÖZKAN
|ANKARA-2
|5
|MUHARREM
|BEŞİR
|ANKARA-2
|6
|RAMAZAN
|DEĞERLİ
|ANKARA-2
|7
|ERDOĞAN
|YILDIRIM
|ANKARA-2
|8
|FATMA GÜLÜMSER
|BİROL
|ANKARA-2
|9
|NADİR
|ÇETİNKAYA
|ANKARA-2
|10
|ÖZCAN
|DAĞGEÇ
|ANKARA-2
|11
|ELMAS
|YAĞMUR
|ANKARA-3
|1
|YÜKSEL
|ARSLAN
|ANKARA-3
|2
|KÜRŞAD
|ZORLU
|ANKARA-3
|3
|FATİH
|KOCA
|ANKARA-3
|4
|SEVİN
|ÇAĞLAYAN
|ANKARA-3
|5
|TAMER
|KAYAALP
|ANKARA-3
|6
|SERDAR
|SARGIN
|ANKARA-3
|7
|MEHMET
|ARSLAN
|ANKARA-3
|8
|KADRİYE
|ÜNLER
|ANKARA-3
|9
|BERNA
|ŞAHİN
|ANKARA-3
|10
|SEVGİ
|YALAV
|ANKARA-3
|11
|MUSTAFA TOLGA
|ÖZTÜRK
|ANKARA-3
|12
|MEHTAP
|DEMİRHAN ÖZDEMİR
|ANTALYA
|1
|UĞUR
|POYRAZ
|ANTALYA
|2
|AYKUT
|KAYA
|ANTALYA
|3
|ALİ ADNAN
|KAYA
|ANTALYA
|4
|AYŞEN
|KURT
|ANTALYA
|5
|SERKAN
|TETİK
|ANTALYA
|6
|İLHAMİ
|OKUDAN
|ANTALYA
|7
|MEHMET
|BAŞARAN
|ANTALYA
|8
|NESRİN
|ÜNAL
|ANTALYA
|9
|MUSA
|ERTUĞAN
|ANTALYA
|10
|MESUT
|YILMAZ
|ANTALYA
|11
|DURMUŞ
|KAPLAN
|ANTALYA
|12
|ARİF
|KOCABIYIK
|ANTALYA
|13
|BAŞAK
|KARATAŞ
|ANTALYA
|14
|DURMUŞ ALİ
|ARSLAN
|ANTALYA
|15
|NEŞE
|TOKER
|ANTALYA
|16
|LEVENT
|ÖZDEMİR
|ANTALYA
|17
|HATİCE
|AVCI
|ARTVİN
|1
|HAMZA
|GEZMİŞ
|ARTVİN
|2
|HÜSEYİN
|IŞIK
|AYDIN
|1
|ÖMER
|KARAKAŞ
|AYDIN
|2
|AHMET
|ERTÜRK
|AYDIN
|3
|TUĞÇE
|CANPOLAT YILMAZ
|AYDIN
|4
|ERHAN
|ALGAN
|AYDIN
|5
|SEMRA
|YÜCEL
|AYDIN
|6
|FEVZİ
|KÖSE
|AYDIN
|7
|CEMAL
|SARI
|AYDIN
|8
|PINAR
|ÖNCER
|BALIKESİR
|1
|TURHAN
|ÇÖMEZ
|BALIKESİR
|2
|ÖZLEM
|URAL
|BALIKESİR
|3
|NEDİM
|TUNA
|BALIKESİR
|4
|KAMİL GÜLTEKİN
|ÖZTÜRK
|BALIKESİR
|5
|NİLGÜN
|BAŞARAN
|BALIKESİR
|6
|MUSTAFA LEMİ
|AYTEKİN
|BALIKESİR
|7
|METİN
|ÖZGÜR
|BALIKESİR
|8
|KEMAL
|GİRGİN
|BALIKESİR
|9
|MEHMET
|ÇALIK
|BİLECİK
|1
|HALİL
|AYDOĞDU
|BİLECİK
|2
|EREN
|GÜVEN
|BİNGÖL
|1
|HASAN
|KIZILBOĞA
|BİNGÖL
|2
|SEMA
|TANİN
|BİNGÖL
|3
|AHMET
|ARPA
|BİTLİS
|1
|EDİP SAFTER
|GAYDALI
|BİTLİS
|2
|LEVENT
|NASIR
|BİTLİS
|3
|MAŞALLAH
|ASLAN
|BOLU
|1
|AHMET
|ÖRNEKBAŞ
|BOLU
|2
|İRFAN
|BAYAR
|BOLU
|3
|SUAT
|ORHAN
|BURDUR
|1
|FARUK
|ERKAN
|BURDUR
|2
|SAFA
|SÖNMEZ
|BURDUR
|3
|MEHMET
|YAVAŞ
|BURSA-1
|1
|YÜKSEL SELÇUK
|TÜRKOĞLU
|BURSA-1
|2
|SEVİNÇ
|ATABAY
|BURSA-1
|3
|YÜKSEL
|YILMAZ
|BURSA-1
|4
|ŞEYDA
|ŞAHİN
|BURSA-1
|5
|YAHYA
|BAHADIR
|BURSA-1
|6
|BİRGÜL
|YILDIZ GÜNAY
|BURSA-1
|7
|RESÜL
|KAPLAN
|BURSA-1
|8
|ÖZGÜR
|ŞİMŞEK
|BURSA-1
|9
|EVREN
|ŞAHİN
|BURSA-1
|10
|FEYZA
|TEMEL
|BURSA-2
|1
|HASAN
|TOKTAŞ
|BURSA-2
|2
|İBRAHİM
|ALAGÖZ
|BURSA-2
|3
|ORHAN
|ÖZER
|BURSA-2
|4
|SERMİN CAN
|ÖZENSOY
|BURSA-2
|5
|ERDAL
|AY
|BURSA-2
|6
|HATİCE
|DENİZ
|BURSA-2
|7
|ZAFER
|MİLLİ
|BURSA-2
|8
|OSMAN ATALAY
|AKMAN
|BURSA-2
|9
|ENVER
|YENİÇERİ
|BURSA-2
|10
|DİLEK
|DURAK
|ÇANAKKALE
|1
|RIDVAN
|UZ
|ÇANAKKALE
|2
|CENGİZ
|YALÇIN
|ÇANAKKALE
|3
|ZİŞAN
|ÖZAYDIN
|ÇANAKKALE
|4
|MEVLÜT
|İNANÇ
|ÇANKIRI
|1
|MEHMET ALİ
|KARAMEMİŞ
|ÇANKIRI
|2
|OYA
|YAKIN
|ÇORUM
|1
|ÇORUM
|2
|ÇORUM
|3
|ÇORUM
|4
|DENİZLİ
|1
|YASİN
|ÖZTÜRK
|DENİZLİ
|2
|İBRAHİM
|ŞENEL
|DENİZLİ
|3
|KADİR
|TATIK
|DENİZLİ
|4
|ŞEBNEM
|BABABALIM YAĞCI
|DENİZLİ
|5
|UĞUR
|ÇİZMECİOĞLU
|DENİZLİ
|6
|VEYSEL
|KARAÇOR
|DENİZLİ
|7
|NAZLI
|YAŞATÜRK
|DİYARBAKIR
|1
|VEJDİN
|ENSARİOĞLU
|DİYARBAKIR
|2
|MUSTAFA ŞENAY
|CANORUÇ
|DİYARBAKIR
|3
|ERDAL
|YILMAZ
|DİYARBAKIR
|4
|HÜSEYİN
|GÜRAN
|DİYARBAKIR
|5
|SEÇİL
|AKIN
|DİYARBAKIR
|6
|MEHMET EMİN
|EKİN
|DİYARBAKIR
|7
|AHMET
|BAŞARİ
|DİYARBAKIR
|8
|KENAN
|KAYA
|DİYARBAKIR
|9
|EMRULLAH
|ÇERİ
|DİYARBAKIR
|10
|YAKUP
|ÖZKAYA
|DİYARBAKIR
|11
|NAZIM
|KAYA
|DİYARBAKIR
|12
|ERKAN
|YILMAZ
|EDİRNE
|1
|MEHMET
|AKALIN
|EDİRNE
|2
|DİLEK
|KIRMIZI
|EDİRNE
|3
|HASAN HAKAN
|ŞAHİN
|EDİRNE
|4
|HÜSEYİN
|ERKİN
|ELAZIĞ
|1
|İRFAN
|SÖNMEZ
|ELAZIĞ
|2
|YÜKSEL
|ERCAN
|ELAZIĞ
|3
|ABDULKERİM
|EFLATUN
|ELAZIĞ
|4
|ŞENAY
|ALADAĞ DEMİREL
|ELAZIĞ
|5
|NAHİT
|BAYKARA
|ERZİNCAN
|1
|ERZİNCAN
|2
|ERZURUM
|1
|ZEKAİ
|KAYA
|ERZURUM
|2
|MELİH
|KIRKPINAR
|ERZURUM
|3
|FATMA CANAN
|UÇAR
|ERZURUM
|4
|FATİH
|ARAS
|ERZURUM
|5
|FATİH
|KARATAŞ
|ERZURUM
|6
|ESRA
|AKPINAR
|ESKİŞEHİR
|1
|İDRİS NEBİ
|HATİPOĞLU
|ESKİŞEHİR
|2
|ÖZLEM
|AYRANCI
|ESKİŞEHİR
|3
|MELİH
|AYDIN
|ESKİŞEHİR
|4
|ÖMER İBRAHİM
|SAYIN
|ESKİŞEHİR
|5
|HAKAN
|KAYMAK
|ESKİŞEHİR
|6
|YAĞMUR
|GÜRSÖĞÜT
|GAZİANTEP
|1
|MEHMET MUSTAFA
|GÜRBAN
|GAZİANTEP
|2
|MEHMET
|AY
|GAZİANTEP
|3
|MEHMET
|ÖZBERK
|GAZİANTEP
|4
|MEDİNE İLAY
|YILDIRIM
|GAZİANTEP
|5
|MUSTAFA
|ALTUNBAŞ
|GAZİANTEP
|6
|MEHMET MURAT
|YAPRAK
|GAZİANTEP
|7
|MESUT
|NİZİPLİOĞLU
|GAZİANTEP
|8
|SEMA
|ALBAYRAM
|GAZİANTEP
|9
|MEHMET ALİ
|YILDIRIM
|GAZİANTEP
|10
|TİBET
|EKİNCİ
|GAZİANTEP
|11
|OKTAY
|İYİSARAÇ
|GAZİANTEP
|12
|NERMİN
|TUZCU
|GAZİANTEP
|13
|HASAN
|ALPDOĞAN
|GAZİANTEP
|14
|ABUBEKİR
|TEK
|GİRESUN
|1
|ÜNZİLE
|YÜKSEL
|GİRESUN
|2
|HAKAN
|BEKTAŞ
|GİRESUN
|3
|KAYA
|YILDIZ
|GİRESUN
|4
|MUSTAFA
|DİZDAR
|GÜMÜŞHANE
|1
|MUZAFFER
|ALTIPARMAK
|GÜMÜŞHANE
|2
|BEDRİ
|AĞAÇ
|HAKKARİ
|1
|HAKKARİ
|2
|HAKKARİ
|3
|HATAY
|1
|ADNAN ŞEFİK
|ÇİRKİN
|HATAY
|2
|GÖKHAN
|ZAN
|HATAY
|3
|GÜLÜMSER
|CEYLAN KÖLE
|HATAY
|4
|SARPER
|DAVUT
|HATAY
|5
|İLYAS
|UYGUR
|HATAY
|6
|MEHMET OĞUZ
|TURAN
|HATAY
|7
|AYLİN ANIL
|ARSLAN
|HATAY
|8
|OSMAN
|AĞCA
|HATAY
|9
|ÇAĞATAY
|KARAMANOĞLU
|HATAY
|10
|MUHAMMET MUSTAFA
|BALCI
|HATAY
|11
|TUNA EBRU
|ÖZDEMİR
|ISPARTA
|1
|AYLİN
|CESUR
|ISPARTA
|2
|TİMUÇİN
|KODAMAN
|ISPARTA
|3
|İSMET
|YILMAZ
|ISPARTA
|4
|FARUK
|TORUN
|MERSİN
|1
|BURHANETTİN
|KOCAMAZ
|MERSİN
|2
|AYDIN ENES
|SEYDANLIOĞLU
|MERSİN
|3
|ALİ
|ER
|MERSİN
|4
|ESRA
|KAHRAMAN
|MERSİN
|5
|ÖZER
|ÖZEL
|MERSİN
|6
|MEHMET
|TURGUT
|MERSİN
|7
|YÜKSEL
|ÇELİK
|MERSİN
|8
|ESİN
|ERKOÇ
|MERSİN
|9
|ALİ RIZA
|ÖZDENİZ
|MERSİN
|10
|MEHMET
|TÜRE
|MERSİN
|11
|MEHMET YUNUS
|SEVEN
|MERSİN
|12
|MUSTAFA
|ATEŞ
|MERSİN
|13
|HİLAL
|USTA
|İSTANBUL-1
|1
|NİMET
|ÖZDEMİR
|İSTANBUL-1
|2
|BURAK
|AKBURAK
|İSTANBUL-1
|3
|MUSTAFA CİHAN
|PAÇACI
|İSTANBUL-1
|4
|BAVER
|MİROĞLU
|İSTANBUL-1
|5
|DURSUN
|ÇOLAK
|İSTANBUL-1
|6
|TAHA ORHUN
|ERTÜRKMEN
|İSTANBUL-1
|7
|ALİ
|COŞKUN
|İSTANBUL-1
|8
|EMİNE
|KÜÇÜKALİ
|İSTANBUL-1
|9
|RAŞİT EMİR
|SÜER
|İSTANBUL-1
|10
|MURAT
|KARAMAN
|İSTANBUL-1
|11
|VEDAT
|BAYRAM
|İSTANBUL-1
|12
|YÜCEL
|COŞKUN
|İSTANBUL-1
|13
|OĞUZHAN
|HASAR
|İSTANBUL-1
|14
|HATİCE DİLRUBA
|OĞULCUKLU
|İSTANBUL-1
|15
|CEVAT
|SARAÇ
|İSTANBUL-1
|16
|YÜCEL
|AYDIN
|İSTANBUL-1
|17
|MERAL
|ALEMDAR
|İSTANBUL-1
|18
|AHMET
|ÇELEBİ
|İSTANBUL-1
|19
|AHMET SELÇUK
|CAN
|İSTANBUL-1
|20
|İHSAN ÖNDER
|ALBAYRAK
|İSTANBUL-1
|21
|AYSEL
|KIRALİ
|İSTANBUL-1
|22
|HÜLYA
|ARICI
|İSTANBUL-1
|23
|UĞUR HÜSEYİN
|HASANÇEBİ
|İSTANBUL-1
|24
|BARIŞ
|TAVLAŞOĞLU
|İSTANBUL-1
|25
|KADİR KÜRŞAT
|ARSLAN
|İSTANBUL-1
|26
|BÜLENT
|ASLAN
|İSTANBUL-1
|27
|RAMAZAN
|UĞURAL
|İSTANBUL-1
|28
|MEHMET
|ERİŞEN
|İSTANBUL-1
|29
|ARİF
|TEVETOĞLU
|İSTANBUL-1
|30
|AYŞE
|KIRAÇ
|İSTANBUL-1
|31
|ERDAL
|DEMİR
|İSTANBUL-1
|32
|SEDAT
|GÜRKAN
|İSTANBUL-1
|33
|SEVİM
|DEMİR
|İSTANBUL-1
|34
|CELAL MAHMUT
|SOLAK
|İSTANBUL-1
|35
|NAZLI
|YURDUSEVEN
|İSTANBUL-2
|1
|MEHMET SATUK BUĞRA
|KAVUNCU
|İSTANBUL-2
|2
|SALİM
|ENSARİOĞLU
|İSTANBUL-2
|3
|BAHATTİN BAHADIR
|ERDEM
|İSTANBUL-2
|4
|ECE
|GÜNER
|İSTANBUL-2
|5
|HATİCE CEREN
|YILMAZ
|İSTANBUL-2
|6
|HATİCE
|KAYALI
|İSTANBUL-2
|7
|MÜJDAT
|ÖZTÜRK
|İSTANBUL-2
|8
|MUSTAFA
|YAZICI
|İSTANBUL-2
|9
|ABDULLAH
|ŞALCI
|İSTANBUL-2
|10
|ALİ
|ÇELİK
|İSTANBUL-2
|11
|FİSUN MEHLİKA
|TOCA
|İSTANBUL-2
|12
|İSMET
|KOÇAK
|İSTANBUL-2
|13
|ALİ
|AKGÜN
|İSTANBUL-2
|14
|ERİŞ
|CESUR
|İSTANBUL-2
|15
|BARBAROS HAYRETTİN
|MAHİROĞULLARI
|İSTANBUL-2
|16
|ERHAN
|ÖZKAN
|İSTANBUL-2
|17
|BİLAL
|UZUN
|İSTANBUL-2
|18
|GÖKHAN
|KARGI
|İSTANBUL-2
|19
|HASAN
|HOŞBEN
|İSTANBUL-2
|20
|RAİF
|GÜLER
|İSTANBUL-2
|21
|ASLIHAN
|ELİBOL
|İSTANBUL-2
|22
|YILMAZ
|DAĞDELEN
|İSTANBUL-2
|23
|MUSTAFA ALKAN
|KÜÇÜKLER
|İSTANBUL-2
|24
|NAZLI ASPAY
|ŞENER
|İSTANBUL-2
|25
|AFFAN MAHMUT
|KEÇECİ
|İSTANBUL-2
|26
|ARZU
|BAŞKAN
|İSTANBUL-2
|27
|ÖMER LÜTFİ
|ÖZENÇ
|İSTANBUL-3
|1
|ERSİN
|BEYAZ
|İSTANBUL-3
|2
|SEYİTHAN
|İZSİZ
|İSTANBUL-3
|3
|AYŞE SİBEL
|YANIKÖMEROĞLU
|İSTANBUL-3
|4
|ŞÜKRÜ
|KULEYİN
|İSTANBUL-3
|5
|CELAL
|KARAPINAR
|İSTANBUL-3
|6
|HAMZA
|YURTSEVER
|İSTANBUL-3
|7
|ALİ
|KIDIK
|İSTANBUL-3
|8
|MEHTAP NAZAN
|GÖKTAŞ
|İSTANBUL-3
|9
|METİN
|BOZKURT
|İSTANBUL-3
|10
|FEVZİ FATİH
|OĞUZ
|İSTANBUL-3
|11
|ETHEM
|BAYKAL
|İSTANBUL-3
|12
|ÜLKÜ
|AYAYDIN
|İSTANBUL-3
|13
|DOĞAN
|AVCI
|İSTANBUL-3
|14
|ADNAN SİNAN
|ÇAKIROĞLU
|İSTANBUL-3
|15
|AYHAN
|BÖLÜKBAŞI
|İSTANBUL-3
|16
|METE
|KOCA
|İSTANBUL-3
|17
|SURURİ
|KARABAL
|İSTANBUL-3
|18
|NAZMİYE
|İZGİN
|İSTANBUL-3
|19
|SEVİNÇ
|GÜMÜŞ
|İSTANBUL-3
|20
|MEHMET ALİ
|UYKUR
|İSTANBUL-3
|21
|ZEKİ
|BULGAN
|İSTANBUL-3
|22
|ARZU
|ÖNŞEN
|İSTANBUL-3
|23
|ŞULE AĞAÇAYAK
|ERSOY
|İSTANBUL-3
|24
|HÜRANA
|GÜNGÖR
|İSTANBUL-3
|25
|MELİHA
|APAYDIN
|İSTANBUL-3
|26
|ARZU
|ŞİMŞEK
|İSTANBUL-3
|27
|BUSE
|ALBAYRAK
|İSTANBUL-3
|28
|MERYEM TANRIVERDİ
|GÖKTAŞ
|İSTANBUL-3
|29
|ATAKAN
|ÖZKAN
|İSTANBUL-3
|30
|HASAN
|KAYA
|İSTANBUL-3
|31
|ŞEREF
|TAMTÜRK
|İSTANBUL-3
|32
|ASİYE
|KÜÇÜKYILMAZ
|İSTANBUL-3
|33
|BURAK
|USTALI
|İSTANBUL-3
|34
|KÜRŞAT
|ÖZER
|İSTANBUL-3
|35
|SELMA
|SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
|İSTANBUL-3
|36
|FİLİZ
|ÇELİK
|İZMİR-1
|1
|DURSUN MÜSAVAT
|DERVİŞOĞLU
|İZMİR-1
|2
|ÜMİT
|ÖZLALE
|İZMİR-1
|3
|ÖZTÜRK
|KESKİN
|İZMİR-1
|4
|ÜLKÜ
|DOĞAN
|İZMİR-1
|5
|ALİ
|TOPÇU
|İZMİR-1
|6
|FİGEN
|YILDIRIM
|İZMİR-1
|7
|LÜTFİ İLTERİŞ
|ÖNEY
|İZMİR-1
|8
|İSMAİL AYBARS
|AKSOY
|İZMİR-1
|9
|ASLAN
|SEZGİN
|İZMİR-1
|10
|GİZEM
|ALBAŞ
|İZMİR-1
|11
|KAAN
|ALTINDAĞ
|İZMİR-1
|12
|MURAT
|ÇAKAR
|İZMİR-1
|13
|HASAN
|YILDIZ
|İZMİR-1
|14
|GÜLŞAH
|SAKAR
|İZMİR-2
|1
|HÜSMEN
|KIRKPINAR
|İZMİR-2
|2
|YİĞİT
|KARAKIŞ
|İZMİR-2
|3
|ARZU
|YILDIRIM
|İZMİR-2
|4
|TAMER
|CÜCÜ
|İZMİR-2
|5
|DİNÇER
|IŞIKTAŞ
|İZMİR-2
|6
|MÜJDE HARPUT
|APAK
|İZMİR-2
|7
|MÜMİN
|YALÇINKAYA
|İZMİR-2
|8
|YELİZ
|ÇULHA
|İZMİR-2
|9
|BÜLENT
|UYGUR
|İZMİR-2
|10
|MİRAN
|BACGEROĞLU
|İZMİR-2
|11
|MUSTAFA NURİ
|DENİZ
|İZMİR-2
|12
|NAZLI BUKET
|KARASU
|İZMİR-2
|13
|MEHMET HALİS
|KÖSE
|İZMİR-2
|14
|MEHMET EMİN
|CANTÜRK
|KARS
|1
|ALPASLAN
|YÜCE
|KARS
|2
|AYTAÇ ERMAN
|KESGİN
|KARS
|3
|AYŞE
|TARLAK YILMAZ
|KASTAMONU
|1
|AHMET
|KATAR
|KASTAMONU
|2
|METİN
|ATEŞ
|KASTAMONU
|3
|MUSTAFA
|GÜVENÇ
|KAYSERİ
|1
|DURSUN
|ATAŞ
|KAYSERİ
|2
|ABDULLAH İLKER
|SUNGUR
|KAYSERİ
|3
|HÜSEYİN CENGİZ
|GÜRBÜZ
|KAYSERİ
|4
|BETÜL
|TOSUN
|KAYSERİ
|5
|KAZIM
|YÜCEL
|KAYSERİ
|6
|SERAP
|DURMUŞ
|KAYSERİ
|7
|SÜLEYMAN
|BOZKURT
|KAYSERİ
|8
|MEHMET SEBATİ
|ATAMAN
|KAYSERİ
|9
|SEDAT
|KILINÇ
|KAYSERİ
|10
|BELGÜZAR
|KILIÇ
|KIRKLARELİ
|1
|TÜRKER
|YÖRÜKÇÜOĞLU
|KIRKLARELİ
|2
|SİBEL
|PİŞKİN
|KIRKLARELİ
|3
|HİLMİ
|KAHRAMAN
|KIRŞEHİR
|1
|TURAN
|YILDIRIM
|KIRŞEHİR
|2
|ASAF
|KAYAOĞLU
|KOCAELİ
|1
|LÜTFÜ
|TÜRKKAN
|KOCAELİ
|2
|ŞANBAZ
|YILDIZ
|KOCAELİ
|3
|MEHMET KAMİL
|ŞİRİN
|KOCAELİ
|4
|PELİN
|FİLİZ COŞTUR
|KOCAELİ
|5
|NESLİ GÖKÇE
|KONDU ÇAĞLAYAN
|KOCAELİ
|6
|ALİPAŞA
|NAİPOĞLU
|KOCAELİ
|7
|ABDULKADİR
|ERBAĞCI
|KOCAELİ
|8
|YÜKSEL
|ERCAN
|KOCAELİ
|9
|ÖZHAN AŞKIN
|ÖZTÜRK
|KOCAELİ
|10
|HASAN
|SIR
|KOCAELİ
|11
|SEDA
|BÜYÜKKARA
|KOCAELİ
|12
|GÜZİN AŞKIN
|ALPARSLAN ATALI
|KOCAELİ
|13
|AŞKIN
|ÖZÖN
|KOCAELİ
|14
|SAVAŞ
|EMİNOĞLU
|KONYA
|1
|ÜNAL
|KARAMAN
|KONYA
|2
|FAHRETTİN
|YOKUŞ
|KONYA
|3
|SELİN
|TOZOĞLU
|KONYA
|4
|OSMAN
|FEDAİ
|KONYA
|5
|SÜLEYMAN
|ŞENOL
|KONYA
|6
|YAŞAR
|YAMAN
|KONYA
|7
|TOLUNAY
|ÖZÇELİK
|KONYA
|8
|ESRA
|TOTAN
|KONYA
|9
|NURİ
|ÜNALAN
|KONYA
|10
|ERHAN
|GÖKMEN
|KONYA
|11
|HASAN HÜSEYİN
|HADİMLİ
|KONYA
|12
|ADNAN
|AYYILDIZ
|KONYA
|13
|İSMAİL
|AFŞAR
|KONYA
|14
|İBRAHİM
|ÇALIŞKAN
|KONYA
|15
|SEMA
|VADİ
|KÜTAHYA
|1
|ORHAN
|ÖZATİK
|KÜTAHYA
|2
|SEYDİ
|KARAKUŞ
|KÜTAHYA
|3
|EROL
|ERTÜRK
|KÜTAHYA
|4
|NURCAN
|DUYGU
|KÜTAHYA
|5
|TANSU
|COŞKUN
|MALATYA
|1
|ŞEYHMUS
|GÖÇMEZ
|MALATYA
|2
|ATİLLA
|ŞAHİN
|MALATYA
|3
|ELİF
|APOHAN
|MALATYA
|4
|SELÇUK
|HAN
|MALATYA
|5
|METİN
|KAPIDERE
|MALATYA
|6
|MENİJE NUR
|ÖZCAN
|MANİSA
|1
|ŞENOL
|SUNAT
|MANİSA
|2
|HASAN
|ERYILMAZ
|MANİSA
|3
|FİLİZ TUĞÇE
|AYRANCI İPLİKÇİ
|MANİSA
|4
|MEHMET
|KOÇ
|MANİSA
|5
|GÜRHAN
|ÖZCAN
|MANİSA
|6
|ORKUN
|ŞIKTAŞLI
|MANİSA
|7
|ASLI
|ÖZ
|MANİSA
|8
|KAZIM
|ÖZSOY
|MANİSA
|9
|BİRGÜL
|BOZKURT
|MANİSA
|10
|MEHMET
|DOĞAN
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|AHMET
|ÇABUKEL
|KAHRAMANMARAŞ
|2
|NESLİHAN
|KOCA NERGİZ
|KAHRAMANMARAŞ
|3
|ZİYA
|DUMLUPINAR
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|BURAK
|SERT
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|ŞEYMA
|AYTEMİZ ARSLANTÜRK
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|İRFAN MERT
|YIKAN
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|EMİNE
|LEBLEBİCİ
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|SERDAL
|KURTOĞLU
|MARDİN
|1
|ENVER
|ABEŞ
|MARDİN
|2
|SONGÜL
|SADİOĞLU
|MARDİN
|3
|ABDULLAH
|KARAKEÇİ
|MARDİN
|4
|ABDULMUTALİP
|IRMAK
|MARDİN
|5
|ŞEYHMUS
|MUSAOĞLU
|MARDİN
|6
|AZİZ ARDA
|UĞUR
|MUĞLA
|1
|METİN
|ERGUN
|MUĞLA
|2
|BEHÇET
|SAATCI
|MUĞLA
|3
|MEHMET
|TOSUN
|MUĞLA
|4
|GÜLGÜN
|ÇOLAKOĞLU
|MUĞLA
|5
|AYFER
|İLHAN ÖÇER
|MUĞLA
|6
|TULGAY
|HASAR
|MUĞLA
|7
|ÖMER
|KAYA
|MUŞ
|1
|MÜMTAZ
|YAVUZ
|MUŞ
|2
|UMUT DENİZ
|GÜNEYSU
|MUŞ
|3
|EFEKAN
|KEMALOĞLU
|NEVŞEHİR
|1
|RASİM
|ARI
|NEVŞEHİR
|2
|MESUT
|ERDOĞAN
|NEVŞEHİR
|3
|AYŞE
|GÖL MIHÇI
|NİĞDE
|1
|MÜMİN
|İNAN
|NİĞDE
|2
|OLGUN
|EYTEMİŞ
|NİĞDE
|3
|FETDAH
|GÜLTEKİN
|ORDU
|1
|İDRİS NAİM
|ŞAHİN
|ORDU
|2
|ONUR
|ŞAHİN
|ORDU
|3
|ÇİĞDEM ÇELENK
|KARAKAYA
|ORDU
|4
|MURAT
|VARDAL
|ORDU
|5
|EBRU
|AVCI BAŞARAN
|ORDU
|6
|FEYZA NUR
|YALÇIN ÖNER
|RİZE
|1
|RİZE
|2
|RİZE
|3
|SAKARYA
|1
|ÜMİT
|DİKBAYIR
|SAKARYA
|2
|SELÇUK
|KILIÇASLAN
|SAKARYA
|3
|ARZU
|AKÇALIŞKAN
|SAKARYA
|4
|EDİZ SERDİP
|DOKUMACI
|SAKARYA
|5
|DUYGU
|ÇETİNKAYA ACAR
|SAKARYA
|6
|YUNUS
|AYDEMİR
|SAKARYA
|7
|ALPER
|ALPAY
|SAKARYA
|8
|HAKAN
|BAYKAL
|SAMSUN
|1
|ERHAN
|USTA
|SAMSUN
|2
|İMREN NİLAY
|TÜFEKÇİ
|SAMSUN
|3
|AHMET
|KARKUCAK
|SAMSUN
|4
|YUNUS
|GÜN
|SAMSUN
|5
|BİRSEN
|ÖZTÜRK
|SAMSUN
|6
|HALİL İBRAHİM
|YALGIN
|SAMSUN
|7
|EFE
|AYDIN
|SAMSUN
|8
|UFUK
|GÜLŞEN
|SAMSUN
|9
|KAZIM CAN
|ŞEN
|SİİRT
|1
|İLHAN
|YİĞİT
|SİİRT
|2
|SERVET
|TARDUŞ
|SİİRT
|3
|ABDULMECİT
|NAS
|SİNOP
|1
|YILMAZ
|ŞANLAN
|SİNOP
|2
|BAKİ
|TAŞKIRAN
|SİVAS
|1
|CELAL
|DAĞGEZ
|SİVAS
|2
|AHMET
|BOZDOĞAN
|SİVAS
|3
|SERAP
|BOZPOLAT AYAN
|SİVAS
|4
|MERVE
|YILDIZ YARAY
|SİVAS
|5
|TOLGA
|SAY
|TEKİRDAĞ
|1
|SELCAN
|HAMŞIOĞLU
|TEKİRDAĞ
|2
|SERTAÇ
|ALKAYA
|TEKİRDAĞ
|3
|HAZIM TAMER
|DODURKA
|TEKİRDAĞ
|4
|ZEKİ
|UZUN
|TEKİRDAĞ
|5
|AYNUR
|ÇEŞMELİLER
|TEKİRDAĞ
|6
|ŞERAFETDİN
|TERZİ
|TEKİRDAĞ
|7
|MEHMET İLKER
|ATASEVER
|TEKİRDAĞ
|8
|CEM
|CAVCAR
|TOKAT
|1
|FATİH
|DEMİRKOL
|TOKAT
|2
|MURAT TOYCAN
|SELÇUK
|TOKAT
|3
|ALİ
|KARACA
|TOKAT
|4
|ŞADAN
|İPKİN
|TOKAT
|5
|MUHAMMET ALPEREN
|ELDEMİR
|TRABZON
|1
|YAVUZ
|AYDIN
|TRABZON
|2
|ASLAN
|GÜNER
|TRABZON
|3
|SERPİL
|AKÇAY
|TRABZON
|4
|TAHSİN
|AKYÜZ
|TRABZON
|5
|AKIN
|ÇELİK
|TRABZON
|6
|BÜLENT
|ARSLAN
|TUNCELİ
|1
|ROZAN ALİ
|FAYIK
|ŞANLIURFA
|1
|EMİN
|YETİM
|ŞANLIURFA
|2
|MUHAMMET ALİ
|ARUSOĞLU
|ŞANLIURFA
|3
|MUSA
|MANGAL
|ŞANLIURFA
|4
|MAHMUT
|SUBAŞI
|ŞANLIURFA
|5
|CEM
|KARAKEÇİLİ
|ŞANLIURFA
|6
|MEHMET ŞAHİN
|GÜLEL
|ŞANLIURFA
|7
|MEHMET EMİN
|GÜVENÇ
|ŞANLIURFA
|8
|MUSTAFA
|DİRİER
|ŞANLIURFA
|9
|HÜSEYİN SİRHAN
|GÖKDOĞAN
|ŞANLIURFA
|10
|GÜLCAN
|CENGİZ
|ŞANLIURFA
|11
|MEHMET
|HAMCAN
|ŞANLIURFA
|12
|MEHMET
|YILDIRIM
|ŞANLIURFA
|13
|ÖMER FARUK
|AİŞEOĞLU
|ŞANLIURFA
|14
|İHSAN
|KAYA
|UŞAK
|1
|MUHAMMET
|GÜR
|UŞAK
|2
|DALYAN
|ÖZDEMİR
|UŞAK
|3
|TOLGA
|PİRİNÇCİ
|VAN
|1
|VAN
|2
|VAN
|3
|VAN
|4
|VAN
|5
|VAN
|6
|VAN
|7
|VAN
|8
|YOZGAT
|1
|LÜTFULLAH
|KAYALAR
|YOZGAT
|2
|ALİ
|KEVEN
|YOZGAT
|3
|İSMAİL
|YILMAZ
|YOZGAT
|4
|NAFİYE
|BALÇIK
|ZONGULDAK
|1
|EVRİM
|BALBALOĞLU
|ZONGULDAK
|2
|TOLGA
|GÖREN
|ZONGULDAK
|3
|MEHMET BATU
|MÜFTÜOĞLU
|ZONGULDAK
|4
|MUSTAFA ADİL
|ÖZKAN
|ZONGULDAK
|5
|RENDA
|OKAY
|AKSARAY
|1
|TURAN
|YALDIR
|AKSARAY
|2
|ALİ ABBAS
|ERTÜRK
|AKSARAY
|3
|NACİYE
|AKKUŞ TÜRK
|AKSARAY
|4
|GÜRSEL
|KESKİN
|BAYBURT
|1
|KARABEY KADRİ
|KARAOĞLU
|KARAMAN
|1
|ATİLA
|ZORLU
|KARAMAN
|2
|ZİHNİ
|KOCAERKEK
|KARAMAN
|3
|FADİME
|HARMANİZİ
|KIRIKKALE
|1
|BÜLENT ŞÜKRÜ
|ALTINIŞIK
|KIRIKKALE
|2
|ORHAN
|KILIÇ
|KIRIKKALE
|3
|SEVİM
|PEHLİVANLI ÖZBEK
|BATMAN
|1
|BATMAN
|2
|BATMAN
|3
|BATMAN
|4
|BATMAN
|5
|ŞIRNAK
|1
|ADİL
|ÖZÇINAR
|ŞIRNAK
|2
|NURETTİN
|İLÇİ
|ŞIRNAK
|3
|OSMAN
|FERFOOĞLU
|ŞIRNAK
|4
|DOĞUKAN
|YAYCI
|BARTIN
|1
|BARTIN
|2
|ARDAHAN
|1
|AYTEKİN
|KAYA
|ARDAHAN
|2
|NABİRE
|REÇBER
|IĞDIR
|1
|KEREM
|AKBULUT
|IĞDIR
|2
|TAMER
|BAŞARAN
|YALOVA
|1
|AYHAN
|KÜÇÜK
|YALOVA
|2
|ERSİN
|AKYÜZ
|YALOVA
|3
|ELİF
|AKYOL TOSUN
|KARABÜK
|1
|KÜBRA
|DURSUN
|KARABÜK
|2
|İSMAİL
|YALAV
|KARABÜK
|3
|OZAN
|CANYURT
|KİLİS
|1
|MUSTAFA
|ARAZ
|KİLİS
|2
|MUSTAFA
|POLAT
|OSMANİYE
|1
|ELİF
|LOĞOĞLU
|OSMANİYE
|2
|MEHMET
|DEMİR
|OSMANİYE
|3
|ADEM
|KIDIK
|OSMANİYE
|4
|FATİH
|KILINÇ
|DÜZCE
|1
|DÜZCE
|2
|DÜZCE
|3
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi talepleri doğrultusunda AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş
Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)
Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.
Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.
Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu
Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci
Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok
Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)
Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası'nın olduğu şehir)
Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)
Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan
İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)
İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-
İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.
Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.
Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.
Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin
Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden.
Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
DERYA Yanık – Osmaniye 1.sıra
Mahmut özer - Ordu 1
Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.
Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra
Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş
Mehmet Muş – Samsun
Adil Karaismailoğlu – Trabzon
Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra
Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra
Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra
Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra
Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra
Ömer çelik – Adana 1. Sıra
Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sırA
CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ AÇIKLANDI TIKLAYINIZ
YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
Emek ve Özgürlük İttifakı bileşeni Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, Sosyalist Meclisler Federasyonundan (SMF) Cemil Güngören ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüler Kurulu üyesi Perihan Koca İstanbul'dan aday gösterildi. EMEP'ten İskender Bayhan İstanbul'dan ve Sevda Karaca Demir ise Antep'ten aday gösterildi.