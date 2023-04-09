İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 AÇIKLANDI 

İyi Parti milletvekili adayları listesi 2023 için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için İyi Parti milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. İyi Parti Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili adayları listesi belli oldu. Peki, İyi Parti Milletvekili adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan İyi Parti adayları listesi
28. Dönem İYİ Parti milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, listenin 14.00'te YSK'ye teslim edileceği belirtildi.
Partiden yapılan açıklama şu şekilde:
"İYİ Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi; İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat tarafından saat 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak."
Bu sayıyı 20'ye tamamlamak için çalışılırken, ittifak ortağı diğer partilerin de katılımıyla gerçekleştirilecek farklı modellerle 40 ilde ortak listeyle seçime gidilmesi hedefleniyor. CHP ile İYİ Parti arasında önce büyük bölümü milletvekili az olan 10 ilde Ortak Liste konusunda uzlaşıldı. Taban desteği güçlü isimlerden eski ANAP'lı bakan Lütfullah Kayalar'ın dün İYİ Parti'ye katılımıyla birlikte ortak listeyle seçime gidilecek iller listesine Yozgat'ın da eklendiği belirtildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de dün Meclis'te "Çabalar sonuç verdi. Bu rakamın listeler verilene kadar daha yukarı çıkmasını bekliyoruz" dedi. Fermuar yöntemi, özellikle milletvekili sayısı az illerde uygulanacak.
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve siyasi partilerin yerlerini belirlemek amacıyla YSK'de kura töreni düzenlendi.
AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel de törene katıldı. Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada milletin tamamını temsil eden bir siyasi parti olduklarını vurgulayarak, "Devletin ve milletin sigortası olan Cumhur İttifakı olarak her şeyin merkezinde olmak güzel bir şey" diye konuştu.
Milletvekili aday listesini tamamlayamayacak partiler olabileceğine dikkati çeken Özel, "Bunun tam sırası, pusulada kimin nerede yer alacağı yarın 17.00 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle belli olacak. Çünkü ittifaklar içerisinde çekilmeler olacak, listeler de verilmeyecek. İşlemler devam ediyor. Süreci hep birlikte yarım 17.00'den sonra tekrar oy pusulasının şekli değişecektir" açıklamasını yaptı.
"LİSTE HAZIR, SON RÖTÜŞLAR GELİYOR"
Özel, pusula sıralamasının seçmen nezdindeki etkisine dair, "Psikolojik bir etkisi vardır ama seçmen oy vermek istediği partiye gider, pusulada bulur ve oyunu verir. Vatandaş tercihini hangi partiye kullanacaksa götürür, mührünü oraya vurur" ifadelerine yer verdi. AK Parti'nin sunacağı milletvekili listesine ilişkin de konuşan Özel, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" dedi.
İyi Parti, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin İyi Parti'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak. İYİ Parti'nin Ankara'dan göstereceği milletvekili adayları için yaptığı temayül yoklamasının sonuçları belli oldu. Ankara birinci bölgede İYİ Parti Siyasi İşler Başkan Koray Aydın, en çok oyu aldı. İkinci bölgede Adnan Beker, üçüncü bölgede de Yüksel Arslan en çok oyu alan adaylar oldu.
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, Ankara'dan aday gösterilecek milletvekili adayları için dün temayül yoklaması yaptı. ANFA Fuar Alanı'ndaki yoklamada, yüzde 25 kadın kotası uygulandı. Temayül yoklamasının sonucu bugün açıklandı. Sonuçlar şöyle:
ANKARA 1. BÖLGE:Koray Aydın 2 bin 879 oy, Kevser Ofluoğlu 2 bin 710 oy, Yetkin Öztürk 2 bin 674 oy, Mine Baş bin 949 oy, Sedat Çevik bin 569 oy, Burçin Çiçek bin 348 oy, Metehan Erdem bin 73 oy, Osman Topal bin 46 oy, Onur Hondoroğlu 999 oy, Ece Özen Akan 738 oy, Ahmet Altıparmak 729 oy.
ANKARA 2. BÖLGE: Adnan Beker 3 bin 632 oy, Uğurhan Feridun Berat Tiryaki bin 675 oy, Muharrem Beşir bin 385, Ramazan Değerli bin 141 oy, Erdoğan Yıldırım bin 56 oy, Nadir Çetinkaya bin 6 oy, Özcan Dağgeç 841 oy, Yüksel Korkmaz 799 oy, Fatma Özkan 738 oy, Fatma Gülümser Birol 614 oy, Elmas Yağmur 400 oy.
ANKARA 3. BÖLGE: Yüksel Arslan bin 761 oy, Uğur Poyraz bin 710 oy, Fatih Koca bin 440 oy, Tamer Kayaalp bin 347 oy, Sevin Çağlayan bin 309 oy, Serdar Sargın bin 12 oy, Mehmet Arslan 852 oy, Kadriye Ünler 756 oy, Durmuş Yılmaz 647 oy, Berna Şahin 629, Sevgi Yalav 629, Mustafa Tolga Öztürk 555 oy.
İSTANBUL 3. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
A.AHAT ANDİCAN
ABDURRAHMAN KILINÇ
ABDURRAHMAN AKSOY
ADEM GÜNEŞDOĞDU
ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
AHMET KORKUSUZ
AHMET KARASOY
AHMET ARSLAN
AHMET BOLAT
ALİ KIDIK
ALİ KARAHASANOĞLU
ALİ ERTEN
ALİ HAYDAR GÜVEN
ARZU ŞİMŞEK
ARZU ÖNŞEN
ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
ATAKAN ÖZKAN
AYFER GÜMRÜK
AYHAN BÖLÜKBAŞI
AYŞE TOPAL
BAYRAM ÇAKIR
BAYRAM DERE
BURAK USTALI
BUSE ALBAYRAK
BÜLENT ÖZDEMİR
BÜLENT NURİ BOZATLI
CELAL KARAPINAR
CENGİZ SAYDERE
ÇETİN ŞAMİLOĞLU
DEMİR MURAT AKSOY
DERYA KESİMCİ
DOĞAN AVCI
DURSUN BORAN
EBEDDİN YILMAZ
EMİR DEMİREZEN
ENVER GÜMÜŞ
ERCÜMENT ÇELİK
ERSİN BEYAZ
ETHEM BAYKAL
EVRİM TOK
EZGİ NESLİHAN YAZIR
FAZLI YURDAKUL
FEVZİ FATİH OĞUZ
FİLİZ ÇELİK
GÖKÇE TÜMER ÖZGEN
GÖZDE ERDOĞAN ABALIOĞLU
GÜLHAN TAŞPINAR
HACİ TAŞ
HAKAN AY
HAMZA YURTSEVER
HASAN KAYA
HASAN ÇELİK
HASAN BALABAN
HAYRİ İDİN
HİCRAN VUSLAT ŞENEL
HİKMET TANRIVERDİ
HÜRANA GÜNGÖR
HÜSEYİN BÖRKLÜ
HÜSEYİN UÇAR
HÜSEYİN REŞAT TÜZÜNATAÇ
İBRAHİM METE YILMAZ
İSMET GÜNGÖR
KEMAL NİZİPLİOĞLU
KEMAL ESEN
KUTBETTİN DENİZHAN
KÜRŞAT ÖZER
MAHMUT SEVER
MEHMET GÜLTEKİN
MEHMET ALİ UYKUR
MEHMET EMİN BARDAKÇI
MEHMET TOLGA AKALIN
MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
MELİHA APAYDIN
MERVE ÇİÇEK
MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
METE KOCA
METİN BOZKURT
MUHSİN YILDIZ
MUSTAFA KONUR
MUSTAFA CEMİL SEÇKİN
MÜMİN GÜNLER
MÜSLÜM KARAGÜLLE
MÜYESSER ARMAĞAN
NAZMİYE İZGİN
NİHAT AVKAN
NİHAT ARTUN
NUR DOĞANAY
NURCİHAN HASDEDEOĞLU
OĞUZ DEMİR
ORHAN ÇAÇAN
OSMAN ŞERENET
ÖMER YASİN ADIGÜZEL
ÖZDEMİR POLAT
ÖZGECAN SIRMA
ÖZLEM ERMİŞ
SADIK ÇALIŞKAN
SEBAHATTİN SERBEST
SEBAHATTİN ÇEVİK
SELAHATTİN ÖZDEMİR
SELÇUK KEDİ
SELİM YILDIZHAN
SELMA SARICAOĞLU ÇALIŞKAN
SERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ
SERVET İDİL
SEVİNÇ GÜMÜŞ
SEYFETTİN ÇAĞRI YILDIRIM
SEYİT ATEŞ
SURURİ KARABEL
ŞAHİN ÖZDEMİR
ŞENOL KÜÇÜKPAZARCIK
ŞEREF TAMTÜRK
ŞULE AĞAÇAKAY ERSOY
ŞÜKRAN ÇİÇEK
TUNCAY YAZICI
ÜLKÜ AYAYDIN
ÜMİT BEYAZ
YAŞAR ŞAMCI
ZAHİDE SÖĞÜT
ZEKİ BULGAN
2023 seçimlerinde kaç kişi oy kullanacak?
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dünkü toplantılarına ilişkin kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.
YSK'nin dünkü toplantılarında aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.
2023 seçim takvimi
27 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulması süresi saat 20.00'de sona erecek.
28 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve saat 08.00 itibarıyla itiraz süreci başlayacak.
29 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların süresi saat 17.00'de sona erecek ve itirazlar YSK tarafından incelenmeye başlanacak.
30 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci sona erecek.
31 Mart: Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
1 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi yapılacak.
2 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.
3 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.
6 Nisan: İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerine ilişkin süre saat 17.00'de sona erecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK tarafından saat 18.00'e kadar ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek.
7 Nisan: İttifaktan vazgeçen siyasi parti/partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerine ilişkin süre saat 17.00'de son bulacak.
10 Nisan: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi tamamlanacak.
12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. 15 Nisan: Milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.
19 Nisan: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek. YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.
27 Nisan: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.
4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.
7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. 9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.
13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.
14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.
TBMM'nin 27. dönem milletvekilleri şu şekilde;
Bu sonuçlara göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekilinin partileri ve seçildiği iller şu şekilde: