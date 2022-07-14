Spor yazarı ve yorumcusu Bilal Meşe, Beşiktaş ile ilgili analizlerini paylaştı. Milliyet Gazetesi'ndeki yazısında Meşe, siyah-beyazlı yönetimin transferde sessiz sedasız iyi işler yaptığına dikkati çekerken, teknik direktör Valerien Ismael'e görev düştüğünü hatırlattı.



Bilal Meşe'nin bugünkü yazısı şu şekilde:



"Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in en büyük özelliği, genç ve yetenekli oyunculara şans vermesi... Kartal'ın Avusturya'daki kamp kadrosuna birçok genç futbolcu çağrıldı. Bazılarını tanıyoruz; örneğin kaleci Emre Bilgin... 1.88 boyunda, henüz 19 yaşında, yetenekli. Tecrübe kazandıkça çok iyi bir kaleci olacağını söylersek abartmış olmayız.



Emirhan Delibaş, Werder Bremen maçında potansiyelini gösterdi. Oğuzhan Akgün de güçlü ve de boğuşmayı seven bir fotoğraf. Sizin anlayacağınız kampa götürülen bu gençler dileriz A takımda misafirden çok, kalıcı olurlar. Sürpriz şekilde kadro dışı kalan Serdar Saatçı dışındaki genç kartallar, Ismael'den yeşil ışık bekliyorlar.



Beşiktaş'ta transfer işleri de sessiz ve de tıkır tıkır işliyor. Yönetim kanadı, teknik direktörün verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürütüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, özellikle parasal konularda kulübün kasasını zorlayacak hamlelerden titizlikle kaçınıyor, eee haklı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan sözleşmelerin faturası ortada...



Demem o ki 'sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yermiş' misali! Kartal gerek yeni transferleriyle, gerekse gençlerle yeni sezonda yarışmanın içinde yer alacaktır... Yani un var, şeker var, iyi helva çıkarmak da Ismael'e düşer. Yanılıyor muyum?"





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