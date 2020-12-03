İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası hangi kanalda izle (3 Aralık Perşembe 2020)

İyi Aile Babası 1. bölümüyle 3 Aralık Perşembe akşamı 20.00'de Kanal D'de olacak. Yıllardır süren kayınvalide-gelin gerilimini eğlenceli bir dile ele alan İyi Aile Babası, aile samimiyetini seyircisine evine taşıma konusunda oldukça iddialı. İyi aile babası dizisi ilk bölümü il Kanal D ekranlarında başlayacak. Kanal D ekranlarında başlayacak yeni dizi Perşembe günü ekranlara gelecek. Ekranlara gelecek yeni dizi İyi aile babası güldürüsü ile izleyiciyi kendisine hayran bırakacak.Anadolu Yakası'nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali, evli ve üç çocuklu bir aile babasıdır. Mehmet Ali mahalle arasında özel halk sağlığı kliniği sahibi, idealist bir hekim ve daha da idealist bir aile babasıdır. Mehmet Ali, tıp fakültesinde okurken, kampüste tanıştığı, halkla ilişkiler bölümünde okuyan ve çok güzel bir İstanbul Kadıköy kızı olan Aslı'ya aşık olmuş ve sonunda O'nunla evlenmeyi başarmıştır.Aslı da, Mehmet Ali'yi severek evlenmiştir; ama zavallının, Mehmet Ali ile evlenirken, aynı anda Mehmet Ali'nin ailesiyle de evleniyor olduğundan haberi yoktur. Mehmet Ali, evlendikten sonra, en azından bir süreliğine kira vermemek için, eskiden Adana'nın önemli ağalarından olan İbrahim dedesinin annesine bıraktığı üç katlı eski apartmanın orta katında oturmayı uygun görünce; yeni evli çiftin tüm hayatları, giriş katında oturan anne babalarının hayatıyla iç içe geçmiştir.Yıllar geçmiş, çiftin çocukları olmuş, hepsi okul çağına gelmiş, hatta büyük kızları evlenme çağına yaklaşmıştır, ama değişen hiçbir şey olmamıştır. Zavallı Kadıköy kızı Aslı, hala aynı apartmanda, giriş katında oturan kayınvalidesi ve kayınpederi ile birlikte yaşamaktadır ve 7/24 kayınvalide baskısı altındadır.Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan DemirKanal D'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği yeni dizisi "İyi Aile Babası"nın başrol oyuncuları Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu, dizinin müziğini seslendirmek için stüdyoya girdi.Sözleri Özlem Akgüneş, müziği Batuhan Fırat'a ait "İyi Aile Babası"nın müziği için stüdyo ortamında klip çekildi. Çağlar Çorumlu ile Şebnem Bozoklu'nun rap tarzı şarkıyı söylerken kaydedilen keyifli anlardan oluşan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer'in yazdığı dizide; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.Sitcom formatlı aile komedisi "İyi Aile Babası"nda; karısı ve çocuklarını çok seven fedakar baba Mehmet Ali, kliniği olan bir halk sağlığı hekimidir. Mehmet Ali, annesine de çok düşkündür. Ve sık sık anne ve karısının arasında kalmaktadır.Evli, 3 çocuk babası. İstanbul doğumlu, aslen Adanalı. Tıp Fakültesi mezunu, aile hekimi. Hem çekirdek, hem de geniş ailesine çok düşkün. Aile bağlarına çok önem veriyor. İyi bir baba, iyi bir eş ve iyi bir evlat olmak için büyük mücadele veriyor. Mesleğinde de çok idealist bir hekim.Mehmet Ali'nin 25 yıllık karısı, 3 çocuk annesi, hem ev kadını hem de kariyer sahibi. Kocasına ve çocuklarına çok düşkün, çalışkan, fedakar, aşırı titiz, mükemmeliyetçi ve modern görüşlü bir kadın. Hayattaki en büyük mücadelesini, alt katlarında oturan kayınvalidesine karşı veriyor.İki çocuk annesi, Adana'da doğmuş, İstanbul'da büyümüş ve yine kendisi gibi Adanalı olan, dönemin sıkı emniyet amirlerinden Kerami ile evlenmiş. Çocuklarına, ve özellikle küçük oğlu Mehmet Ali'ye çok düşkün. Kerami, emekli olup 7/24 evde olmaya başlayınca, aralarında tatlı bir didişme başlamış.Doğma büyüme Adanalı. Polis lisesinden mezun olduktan sonra tayini İstanbul'a çıkmış ve sonrasında hep İstanbul'da kalmış. Hayatta bir tek karısından çekiniyor. Emekli olduktan sonra, 7/24 evde karısının boyunduruğu altında olmaktan çok sıkılmış durumda, evden kaçıp, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için her numarayı çeviriyor.Hala anne ve babası ile aynı evde yaşıyor. Lisede beden eğitimi öğretmeni ve basketbol takımının koçu. Çok iyi niyetli ve temiz kalpli bir adam olduğu için kolay kandırılan, bir yanı var.Rıfkı'nın beden eğitimi öğretmenliği yaptığı liseye yeni gelen psikolojik rehberlik danışmanı. Rıfkı ile öğretmenler odasında ilk karşılaştıkları anda birbirlerine aşık oluyorlar.Genç ve yakışıklı pratisyen hekim. Mehmet Ali'nin yanında asistan hekimlik yapıyor. Çok iyi aile ve okul eğitimi almış, bilgili, kültürlü, iyi kalpli.9. Sınıfa gidiyor. Ailenin en akıllı, düzgün, çalışkan çocuğu. Bu yüzden de annesine çekmiş.Lise sona giden tembel, hayta, yaramaz bir çocuk. Bilgisayar oyunlarına aşırı düşkün.Aile Hekimliği Kliniğinde başhemşire. Aşırı anaç ve sağduyu sahibi.Aile Hekimliği Kliniğinde yardımcı hemşire. Aşırı derecede saf, sakar ve instagram-kolik.