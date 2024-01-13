Ivo Vieira: "Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı"

Pendikspor teknik direktörü Ivo Vieira berabere biten Hatayspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ivo Vieira: 'Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı'
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13 Ocak 2024 16:50
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü Ivo Vieira açıklamalarda bulundu.

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira da maçın ilk yarısının kendileri için iyi geçmediğini ifade etti.

Maçın sonunda attıkları golle bir puan aldıklarını vurgulayan Vieria,"Kafamızdaki organizasyonları yapamadık. İkinci yarıda da beklemediğimiz bir gol yedik. Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı. 4-5 pozisyonumuz vardı. Sonunda da hak ettiğimiz golü bulduk ve buradan bir puan aldık." ifadelerini kullandı.

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