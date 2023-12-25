Ivo Vieira: ''Ligde kalmak istiyoruz''

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ivo Vieira: ''Ligde kalmak istiyoruz''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2023 23:19
Son güncelleme 25 Aralık 2023 23:40
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, 4 maç sonra puan alarak moral bulduklarını söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vieira, "Geriye düşmemize rağmen maçı bırakmadık. Bunun karşılığında beraberlik golünü bulduk. Maçın sonuna doğru galibiyet golünü de atabilirdik. İyi ve yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Dört maç sonra puan alarak moral kazandıklarını aktaran Portekizli teknik adam, "Ligde kalmak istiyoruz. İkinci yarıda daha fazla çalışacağız. Puan tablosunda daha üst sıralara çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery