Ivko Ganchev: 'Herkes Kayseri'nin iyi bir takım olduğunu gördü'

Hes Kablo Kayserispor Teknik Sorumlusu Ivko Ganchev, deplasmanda Hatayspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.



Bugün iyi bir takım olduklarını tüm Türkiye'nin gördüğünü, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Ganchev, şunları kaydetti:



"Tüm Türkiye bugün gördü ki Kayserispor iyi bir takım. Bulunduğu yerden de kimse memnun değildi. Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Bugün herkes 90 dakika koştu. Sadece ilk 11 başlayan futbolcular değil, sonradan oyuna giren oyuncular da son ana kadar mücadele etti. Tüm takıma teşekkür ederim."



