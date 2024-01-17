LA Clippers, pivot Ivica Zubac'ın sağ baldırındaki sakatlığın dört hafta içinde yeniden değerlendirmeye alınacağını duyurdu.



Geçtiğimiz Cuma günü Memphis Grizzlies'e karşı alınan 128-119'luk galibiyette sakatlanmış olan Zubac'ın durumu o sırada çok kritik görülmemişti ve Clippers pivotu, Pazar günkü Minnesota Timberwolves karşılaşması öncesinde takımın sakatlık raporunda bile yer almamıştı.



Ancak bu sakatlık maç başlangıcına doğru kötüleşmeye başladığında, pivot pozisyonunda Daniel Theis'ın ilk beş başlamasına karar verilmiş ve Zubac ise ilk çeyreğin başlarında resmi olarak kadro dışı bırakılmıştı.



26 yaşındaki pivot, bu sezon maç başına 12,4 sayı, 9,7 ribaund ve 1,4 blok ortalamalarına sahip.



