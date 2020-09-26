Iverson'ın favori smaççısı, Vince Carter değil!

NBA efsanesi Allen Iverson, All The Smoke isimli podcast'te eski oyuncular Matt Barnes ve Stephen Jackson ile yaptığı sohbet sırasında, tüm zamanlarda en favori smaççısının kim olduğunu açıkladı.



Iverson'ın en sevdiği smaççının, Philadelphia 76ers'tan eski takım arkadaşı Andre Iguodala olduğu ortaya çıktı.



"En delice sıçrayan kim miydi? Dre (Andre Iguodala)."



Seçiminin bir diğer efsane oyuncu Vince Carter olmaması üzerine ise, A.I., "Politik doğruculuk yapmak istemiyorum" cevabını verdi ve şu şekilde devam etti:



"İnanın bana, sıçrama konusunda, insanların Andre Iguodala'nın geçmişte ya da şimdi nasıl olduğunu bilmelerini istiyorum. Ve onun yerden yükselirken yaptığı çok fazla şey gördüm."



Iguodala, şu anda Miami Heat için Doğu Konferansı Finalleri'nde mücadele ediyor.



