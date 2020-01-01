Iverson'ın çalınan 500 bin dolarlık çantası, bulundu!

Eski NBA süperstarı Allen Iverson'a ait olan ve içinde 500.000 dolar değerinde mücevher bulunan bir sırt çantasının, çalındıktan sonra bulunduğu açıklandı.



Philadelphia polisi yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki bir adamın suçu için kendini teslim ettiğini söyledi.



Iverson'ın temsilcileri bir açıklamada "Bugün itibariyle Allen Iverson'dan çalınan mücevherler bulundu ve şüpheli yakalandı. Allen, Philadelphia Emniyet Müdürlüğü'ne Philadelphia halkına bu konuda verdikleri destek için teşekkür ediyor. Teşekkürler." ifadelerini kullandılar.



Olayın Pazartesi günü saat 10:30 civarında Philadelphia'daki Sofitel Otel'de gerçekleştiği söylendi.



Polisin, resmen suçlanmadığı için kendisini teslim eden adamın adını sakladığı belirtildi.



