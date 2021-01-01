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Iverson: "Simmons, 76ers taraftarıyla uğraşmak istemedi"

Philadelphia 76ers efsanesi Allen Iverson, Ben Simmons'ın takımla olan durumu hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Philadelphia 76ers efsanesi Allen Iverson, Ben Simmons'ın takımla olan durumu hakkında konuştu.

Yaz döneminde takımdan takasını talep ettikten bir süre sonra geri dönen ve daha çok sorunun başrolünde oynayan Simmons, koç Doc Rivers tarafından antrenmandan atılmış ve sonrasında sırt sakatlığını bahane ederek takımdan uzak kalmayı sürdürmüştü.

Sixers ekibi Simmons'ı takas etmek istese de, gitmesine izin vermek için cazip bir teklif almak üzere bekleyişte.

Yakın zamanda bu durum hakkında konuşan A.I., Simmons ve Philly ekibi arasındaki en önemli sorun olarak gördüğü şeyi şöyle açıkladı:

"Bence taraftarlarla arasında olan bağlantı kontrolden çıktı ve Ben'in uğraşmak istemediği şey de buydu. Buradaki taraftarlar, eğer onlarla olursanız yanınızda olurlar. Ama olmazsanız, sizi mahvederler."

 


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